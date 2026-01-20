El Salvador

La fase dos del proyecto de rehabilitación de pozos del Sistema Zona Norte en El Salvador registra un avance del 75%

Estas obras se desarrollan como parte del programa de Fortalecimiento del sector agua y saneamiento, que es impulsado por la autónoma para renovar la red hídrica en el país

Este proyecto estratégico contempla la intervención de todos los pozos del Sistema Zona Norte en tres fases, buscando fortalecer la capacidad de producción y la confiabilidad del sistema para modernizar la infraestructura hídrica de El Salvador./ Video de ANDA

La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) informó a través de sus redes sociales que, la fase dos del proyecto de rehabilitación de pozos del Sistema Zona Norte presenta un 75% de avance, esto con el objetivo de renovar la red hídrica del país.

Las obras se desarrollan como parte del programa de Fortalecimiento del sector agua y saneamiento, que es impulsado por la autónoma para mejorar la eficiencia operativa y el acceso a los servicios.

“Avanzamos en el proyecto de rehabilitación de pozos del Sistema Zona Norte, una infraestructura estratégica que abastece al 30% del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS)”, indica el audiovisual publicado por la ANDA.

De acuerdo con el video, el proyecto “contempla la intervención de todos los pozos del Sistema Zona Norte y se desarrolla en tres fases para fortalecer la capacidad de producción y la confiabilidad del sistema. La fase uno ya fue completada al 100% e incluyó el mantenimiento preventivo, la limpieza de los pozos y la evaluación de su condición operativa”.

En este momento, la institución desarrolla la fase dos de las obras, esta conlleva un diagnóstico, reentubado, pistoneado, aforo y revisión final. Al terminar esta parte se dará inicio a la fase tres, que “corresponde al equipamiento de los pozos para su integración al sistema”.

Con apoyo de una cámara
Con apoyo de una cámara sumergible, la ANDA ha determinado el estado de los pozos para mejorar el servicio en el país./ ANDA

“Cada intervención responde a una planificación orientada a la modernización de la infraestructura hídrica y a la mejora de la continuidad del servicio de agua potable para miles de familia”, destaca el video.

Es preciso mencionar que el Sistema Zona Norte abastece zonas como Santa Tecla, Ciudad Merliot, Zaragoza, partes de San José Villanueva, Mejicanos, Ayutuxtepeque, Miralvalle, Escalón, San Benito, bulevar Los Próceres y los alrededores del Estadio Cuscatlán.

Programa Fortalecimiento del sector agua y saneamiento

Este programa es desarrollado por la ANDA con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que busca garantizar la continuidad de los servicios, la mejora energética y mejorar la gestión empresarial de la autónoma en el país, además de disminuir los niveles de agua no contabilizada mediante la sectorización y monitoreo.

El proyecto también busca fortalecer la capacidad técnica y administrativa del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) e incrementar la capacidad de adaptación a eventos climáticos extremos.

El programa destaca como acciones claves la rehabilitación de redes, que consiste en la modernización y renovación de tuberías y sistemas de distribución en zonas importantes, como la Zona Norte del AMSS.

En materia tecnológica comprende la instalación de sistemas de monitoreo y control digital, y adquisición de equipos informáticos, mientras que en el área de nuevos pozos señala la perforación y regeneración de estos para aumentar la capacidad de producción, además de la implementación de macro y micro medidores para un mejor control.

A través del programa se busca generar un impacto con el mayor acceso y calidad de agua para miles de familias, mejorar en la salud pública y la calidad de vida y la mayor sostenibilidad y eficiencia en la gestión del recurso hídrico.

Otras obras

Adicional estos trabajos, la ANDA también informó sobre la modernización de la planta de bombeo Las Torres y la construcción de un nuevo tanque de almacenamiento para un servicio más estable y continuo en Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión.

El tanque tendrá una capacidad de hasta 300 metros cúbicos y beneficiará a más de 4,500 habitantes.

