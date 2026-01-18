La Feria Integra lleva servicios gratuitos a comunidades de Soyapango

Los asistentes al evento en el Centro Escolar Urbanización Las Margaritas accedieron a medicamentos gratuitos, consultas médicas y talleres recreativos durante la feria. (@SecPrensaSV)

El lanzamiento de la primera Feria Integra se realizó en Soyapango, San Salvador Este, con el fin de acercar servicios estatales directamente a las comunidades. La actividad, organizada por la Dirección de Integración, ofrece desde atención médica y psicológica, pasando por asesoría legal hasta talleres recreativos, en un entorno donde se prioriza el acceso sin costo y sin barreras a la salud y otros derechos fundamentales. Esta política busca promover el bienestar comunitario.

Durante el evento, en el Centro Escolar Urbanización Las Margaritas, los habitantes de Soyapango y zonas cercanas recibieron servicios integrales desde primeras horas del día.

Las familias accedieron a medicamentos gratuitos tras sus consultas en el área de farmacia. También se brindó atención en especialidades como medicina general, odontología y oftalmología. Según la gerente de Integración Comunitaria de la Dirección de Integración, Katherine Viera, la feria cubrió medicina general, odontología, masaje clínico, fisioterapia, dermatología, ginecología, salud ambiental, además de actividades recreativas y talleres de arte.

El Gobierno de Nayib Bukele lanzó la Feria Integra en Soyapango para acercar servicios estatales gratuitos a la comunidad y promover derechos fundamentales. (@SecPrensaSV)

El enfoque de estas jornadas responde a una estrategia gubernamental que, de acuerdo con la información de la secretaría de la presidencia de El Salvador, prioriza la atención directa y sin discriminación en las comunidades.

Esta intervención garantiza el acceso gratuito a orientación, acompañamiento y servicios esenciales, permitiendo que los servicios estatales lleguen hasta el lugar de residencia de la población, con el propósito de brindar apoyo directo y promover el bienestar en todas las comunidades del país.

Para muchos asistentes, la posibilidad de recibir estos apoyos representa una mejora tangible de sus condiciones. Andrés Vásquez, uno de los beneficiarios, sostuvo que estos espacios constituyen “oportunidades valiosas para la población”.

El Proyecto Integra impulsa un modelo de desarrollo social participativo, orientado a transformar la realidad de El Salvador a través de diversas líneas de acción. (@SecPrensaSV)

Las Ferias Integra forman parte del Proyecto Integra, definido por la Dirección de Integración como “un nuevo modelo de desarrollo social con el propósito de transformar la realidad y cambiar vidas, a partir de la participación de la gente en definición de su propio futuro”.

Líneas de acción

Este programa impulsa la integración y optimización de los recursos nacionales a través de diferentes líneas de acción, entre ellas: el Curso ADN de la Pobreza y la Cultura de la Integración, Proceso Formativo, Continuidad Académica, Mundo del Arte y Entretenimiento, Integrando Abuelos, Activando Abuelos; Feria Integra, Escuela Integradora, Integrando Comunidades y Florecimiento para la Vivienda.

el Florecimiento Salvadoreño es central en este enfoque, según lo describe el portal oficial de la Dirección de Integración, ya que aspira a una transformación inclusiva del país basada en el desarrollo social, cultural, educativo, político; laboral, emocional, intelectual y económico. Según la Dirección de Integración, este proceso implica que “cada salvadoreño, junto a las instituciones, puedan desarrollarse y florecer, alcanzando su potencial” luego de décadas difíciles.

Farmacia gratuita para todas las personas que finalizaron su consulta. (@SecPrensaSV)

Otro de los componentes del proyecto, las Escuelas Integradoras, constituyen espacios educativos gratuitos orientados a potenciar las capacidades de personas de todas las edades en áreas como arte, música, deportes, tecnología, psicología y familia.

La iniciativa busca acercar atención integral a la población y reafirma el compromiso institucional de garantizar el acceso a servicios esenciales, promoviendo el bienestar y la inclusión social en la comunidad.