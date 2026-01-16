Playa El Zonte amplía su oferta de alojamiento con nuevos desarrollos inmobiliarios

Con el desarrollo de nuevos proyectos, la playa El Zonte, en La Libertad Costa, sigue fortaleciendo su oferta turística./ Secretaría de Prensa de la Presidencia

En los últimos años la playa El Zonte, en La Libertad Costa, ha mejorado y ampliado su oferta habitacional, producto del aumento del turismo en la zona, mismo que ha dinamizado la economía local y sigue promoviendo la generación de nuevas inversiones; en ese sentido, los nuevos proyectos inaugurados ayer se adhieren a los desarrollos inmobiliarios en este sector, que forma parte de Surf City.

La ministra de Turismo, Morena Valdez; y el director ejecutivo del Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS), Luis Rodríguez, participaron en la inauguración de los proyectos, según consignó la Secretaría de Prensa de la Presidencia.

De acuerdo con las fuentes oficiales, Barefoot Surf & Sand y Zonset Surf Residences se suman al abanico habitacional que ofrece El Zonte. Esta playa recibió mucho reconocimiento en marzo del año anterior, luego que la revista Time incluyera a la villa vacacional “Al suave House”, ubicada en este sector del pacífico salvadoreño, en su lista de “Mejores lugares del mundo 2025”.

Según el director ejecutivo del COAMSS, los nuevos desarrollos inmobiliarios forman parte “de más de $5,000 millones en inversión gestionados” para este año como “reflejo de un ecosistema de confianza, reglas claras y respaldo institucional impulsado desde 2019” con la llegada de Nayib Bukele a la presidencia.

“Surf City se fortalece con una planificación turística más especializada, incorporando equipos técnicos como oceanografía y biología marina, para respaldar el desarrollo sostenible, la inversión y el ordenamiento territorial”, dijo.

La playa El Zonte forma parte del circuito Surf City, en La Libertad Costa, el cual está atrayendo mucho turismo en esta zona costera. / Secretaría de Prensa de la Presidencia

Por su parte, la ministra de Turismo, señaló que la playa El Zonte es considerada como una de las zonas “con mayor crecimiento inmobiliario del país”; por lo tanto, despierta interés entre diversos desarrolladores inmobiliarios.

“Durante su etapa de construcción, ambos proyectos generaron alrededor de 600 empleos directos y más de 1,200 empleos indirectos, fortaleciendo la economía local y el empleo en comunidades costeras”, destacó.

En su intervención, la funcionaria señaló que con Barefoot Surf & Sand y Zonset Surf Residences se suman más de 100 habitaciones para atender la demanda turística en este sector de La Libertad Costa y aprovechó para hacer un guiño a las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno.

“La transformación de esta zona ha sido posible a partir de las condiciones de seguridad implementadas, que permitieron atraer inversión, generar empleo y consolidar a Surf City como sede de eventos internacionales de surf y desarrollo inmobiliario”, resaltó.

Otros proyectos inmobiliarios

Los nuevos proyectos inaugurados ayer se suman a otros como Wave House El Zonte y El Zonte Luxury Villas, que presentan un estilo moderno y ofrecen servicio de alojamiento para turistas nacionales y extranjeros, sobre todo para estos últimos, cuyo número ha crecido a raíz de la cantidad de campeonatos de surf que se realizan en Surf City.

ARCHIVO: Las playas que forman parte de la estrategia Surf City se han convertido en escenario de importantes torneos de surf a nivel internacional./Europa Press

Torneos internacionales

En 2025, El Salvador fue sede de eventos internacionales en distintas playas que son parte de la estrategia Surf City, entre estos campeonatos se encuentra WSL Championship Tour – Surf City El Salvador Pro, ISA World Longboard Championship 2025, ISA World Surfing Games 2025, ISA World SUP & Paddleboard Championship 2025 y WSL Longboard Championships (final de la WSL Longboard Tour).

Al ser anfitrión de eventos internacionales no solo se promueve el turismo y se dinamiza la economía local, también se generan empleos y se promueve la generación de nuevas inversiones.