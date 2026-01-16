El Salvador

Ley Quincena 25 beneficiará a más de 900 mil trabajadores de El Salvador, según ministro de Trabajo

Las cifras varían según el tiempo trabajado y el sueldo mensual, pero no será menor a $200, aseguró el funcionario de gobierno

Las cifras varían según el tiempo trabajado y el sueldo mensual. En este 2026, el pago será obligatorio únicamente en el sector público.

Más de 900 mil empleados en El Salvador recibirán en enero el nuevo ingreso llamado Quincena 25, una prestación creada en una ley especial, según informó el Ministerio de Trabajo. La legislación garantiza, como mínimo, USD 200 para cada trabajador formal, sin importar el sector económico ni el tamaño de la empresa. Este monto se calculará tomando en cuenta el tiempo efectivamente trabajado y el salario mensual, al igual que ocurre con el aguinaldo.

La ley, según explicó este jueves el ministro de Trabajo Rolando Castro a Radio YSKL, fija que quienes devengan hasta USD 1.500 al mes obtendrán como Quincena 25 el 50 % de su salario mensual, con un mínimo asegurado de USD 200.

De esta manera, un trabajador con ingreso mínimo recibirá alrededor de USD 200, quienes perciben USD 700 recibirán USD 350 y quienes tienen el salario máximo contemplado de USD 1,500 recibirán USD 750. El beneficio será liquidado sin ningún descuento ni retención legal, como subrayó el propio funcionario: “Esta Quincena 25 entra totalmente líquida, directa al trabajador y trabajadora. No lleva ningún tipo de retención legal”.

FOTO DE ARCHIVO: Un empleado cuenta dólares en una casa de cambio. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Para acceder al monto completo del beneficio, el trabajador debe haber laborado el año completo en el sector privado; quienes tengan menos tiempo recibirán una suma proporcional. En el sector público, la persona que haya trabajado al menos 180 días recibirá el cien por ciento del beneficio, conforme al esquema habitual de otras prestaciones de ley. Este método de cálculo sigue la misma “herramienta de medición” que rige el pago del aguinaldo, como detalló Castro a Radio YSKL.

En este 2026, el pago de la Quincena 25 será obligatorio únicamente en el sector público. Para los trabajadores del sector privado, la prestación tendrá carácter voluntario durante este año; será desde 2027 cuando su aplicación será de cumplimiento obligatorio conforme lo establece la normativa aprobada por la Asamblea Legislativa.

El ministro destacó que la cartera de Estado desplegará verificaciones y auditorías para asegurar que se cumpla la ley, en particular cuando el pago sea de carácter obligatorio. La disposición, subrayó, abarcará a más del 90 % de la planilla formal del país.

