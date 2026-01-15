El Salvador

Los productos electrónicos de China golpean el comercio local de El Salvador

El aumento en la importación de dispositivos tecnológicos provenientes de China, especialmente teléfonos móviles, ha impactado negativamente al comercio local salvadoreño, según cifras del Banco Central de Reserva.

La tecnología china gana terreno
La tecnología china gana terreno en el comercio salvadoreño tras diez años de relaciones comerciales y diversificación de productos. Foto cortesía CEPA

El crecimiento en la preferencia por productos extranjeros ha reducido la participación de los comercios nacionales en el sector tecnológico, lo que evidencia una competencia cada vez más desafiante para los proveedores locales.

Los productos electrónicos provenientes de China se consolidaron como la principal importación de El Salvador entre enero y noviembre de 2025, con un valor que alcanzó los 20.8 millones de dólares, según información oficial del Banco Central de Reserva.

La preeminencia de la tecnología china en el comercio salvadoreño surge tras una década de intensificación de la relación bilateral y diversificación de la oferta tecnológica en el país.

Los teléfonos móviles encabezaron la lista de productos importados desde China, desplazando a otras categorías tradicionales

El desembolso de 20.8 millones de dólares en artículos electrónicos incluye una amplia gama de dispositivos: desde smartphones, computadoras personales y tabletas hasta consolas de videojuegos y televisores inteligentes, de acuerdo con los registros del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Perfil de las importaciones tecnológicas desde China

La tendencia alcista en la importación de dispositivos tecnológicos alcanzó su punto más alto en julio, cuando las compras totalizaron 364 millones de dólares, impulsadas por una expansión sostenida del comercio bilateral.

En cuanto al desglose de productos más adquiridos en noviembre de 2025, el rubro de “teléfonos, incluidos los teléfonos inteligentes” lideró la lista con 20.8 millones de dólares, seguido por la importación de vehículos automóviles para transporte de personas (15.3 millones) y productos laminados planos de hierro o acero sin alear (14.8 millones).

El registro del Banco Central de Reserva destacó otras categorías relevantes en el comercio con China: máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos (10.7 millones), alambrón de hierro o acero sin alear (8.2 millones), partes y accesorios de vehículos automóviles (5 millones), manufacturas de plástico (4.4 millones), vehículos automóviles para usos especiales (4.3 millones), topadoras frontales o bulldozers (4.3 millones) y monitores y proyectores no incluidos en otras partidas (4.3 millones).

Los teléfonos móviles, especialmente los
Los teléfonos móviles, especialmente los smartphones, son el producto más importado desde China, encabezando la vida digital en El Salvador.

China y Estados Unidos: competencias en el mercado salvadoreño

La preferencia creciente por la tecnología china en El Salvador responde a múltiples factores: la accesibilidad de los dispositivos, la variedad de la oferta y el dinamismo del comercio bilateral.

El avance chino en el mercado salvadoreño ha obligado a otras potencias económicas, como Estados Unidos, a mantener su competitividad como socios estratégicos del país centroamericano.

Así, China se ha afianzado como el segundo mayor proveedor del país, desplazando a otros tradicionales y consolidando su protagonismo especialmente en rubros relacionados con la tecnología y la movilidad.

Los datos de noviembre de 2025 muestran que las compras de teléfonos representaron la mayor parte de las importaciones individuales desde China.

