El Salvador

Reserva de Bitcoin de El Salvador asciende a 7,672 monedas, valoradas en USD 487.5 millones

Los datos oficiales del gobierno muestran que el acervo estatal siguió aumentando en mayo de 2026, a pocos días del quinto aniversario de la ley que habilitó la criptomoneda

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Fotografía de archivo, tomada el pasado 12 de julio, en la que es registró una imagen de gran tamaño de la criptomoneda bitcóin en la plaza San Bartolomé de Ilopango (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura
Fotografía de archivo, tomada el pasado 12 de julio, en la que es registró una imagen de gran tamaño de la criptomoneda bitcóin en la plaza San Bartolomé de Ilopango (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

La reserva estratégica de Bitcoin de El Salvador alcanzó este jueves las 7,672 monedas, valoradas en más de USD 487.5 millones, según datos oficiales publicados en el portal bitcoin.gob.sv/es. El incremento se produce a pocos días de cumplirse cinco años de la aprobación de la Ley Bitcóin, que permitió el uso de la criptomoneda en el país.

Desde diciembre de 2025, cuando el Gobierno informó 7,517 bitcoines, la reserva estatal sumó 152 monedas más hasta mayo de 2026, siguiendo la estrategia oficial de adquirir un bitcoin por día. Entre el lunes y el miércoles recientes, se agregaron tres monedas adicionales, elevando el total a 7,672.

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La Ley Bitcoin fue promovida por el presidente Nayib Bukele y aprobada el 8 de junio de 2021. Entró en vigor 90 días después y convirtió a El Salvador en el primer país del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal junto al dólar estadounidense.

El acuerdo con el FMI y sus efectos

En 2024, el Gobierno alcanzó un acuerdo económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo financiero internacional, que impuso límites al uso y compra de la criptomoneda. Posteriormente, en enero de 2025, el Congreso eliminó la obligación de aceptar bitcoin y suprimió la participación estatal en su uso.

Hasta ahora, el Ejecutivo no ha informado si utilizará la reserva digital para financiar proyectos específicos a corto o mediano plazo. A pesar del impulso estatal al criptoactivo, diversos estudios indican que el uso cotidiano del bitcoin continúa siendo bajo: el 92% de la población no utilizó la criptomoneda en 2024, el nivel más bajo desde su introducción en 2021.

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El Salvador era conocido por ser el único país en América donde el Bitcoin era una moneda de curso legal.
El Salvador era conocido por ser el único país en América donde el Bitcoin era una moneda de curso legal. Foto: difusión

Las remesas y el uso del Bitcoin en El Salvador

Las remesas en criptomonedas hacia El Salvador sumaron USD 23.1 millones entre enero y abril de 2026, un alza del 44.3 % frente al mismo período de 2025 que elevó su participación al 0.70 % del total recibido por el país, según el Banco Central de Reserva citado por la agencia EFE, en un contexto en el que el uso de estos activos sigue ligado a la confianza de los usuarios y la evolución de los mercados internacionales.

Durante todo 2025 las remesas enviadas por billeteras digitales llegaron a USD 57.67 millones, una caída del 32.5 % frente a los USD 85.5 millones de 2024. El aumento observado en los primeros cuatro meses de 2026 implicó USD 7.1 millones más que los USD 16 millones registrados en igual lapso del año anterior, de acuerdo con el BCR citado por EFE. Ese flujo representó una porción todavía reducida del volumen general de remesas, aunque superior al 0.52 % anotado entre enero y abril de 2025.

El total de remesas que ingresó al país entre enero y abril de 2026 alcanzó USD 3,286.72 millones, frente a USD 3,076.93 millones en el mismo período de 2025, de acuerdo con el BCR.

Una mujer sonriente recibe billetes de dólar estadounidense de una cajera de banco detrás de una ventanilla, con banderas de EE. UU. y El Salvador en la pared.
Una mujer salvadoreña recibe billetes de dólar estadounidense de una cajera en una agencia bancaria, destacando la importancia de las remesas con las banderas de Estados Unidos y El Salvador de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las remesas enviadas mediante criptomonedas crecieron con fuerza en el arranque de 2026, pero todavía equivalen a menos del uno por ciento del total que recibe El Salvador, según las cifras del BCR.

El país fue el primero del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal junto con el dólar estadounidense desde septiembre de 2021.

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