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56% de las empresas de Centroamérica prevén beneficios económicos por el Mundial 2026, según sondeo

Empresas regionales ajustan estrategias comerciales y laborales para capitalizar las oportunidades que ofrece el Mundial 2026

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Una Copa Mundial de la FIFA dorada está en el centro de una mesa de madera, con grandes pilas de billetes de cien dólares a cada lado en un entorno interior luminoso.
El 56% de las empresas de Centroamérica consideró que el Mundial 2026 generará beneficios económicos para sus negocios, según un sondeo de KPMG México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 56% de las empresas de Centroamérica consideró que el Mundial 2026 generará beneficios económicos para sus negocios, según el “Sondeo del Mundial 2026″, elaborado por la firma KPMG México con más de 300 directivas y directivos de la región y de México durante abril y mayo de 2026.

El informe sostuvo que la expectativa de impacto positivo no se limitó al aumento de ventas. También incluyó el fortalecimiento del posicionamiento de marca y la aceleración de la transformación digital, dos variables que KPMG presentó como parte de la respuesta corporativa ante el torneo.

Esa lectura quedó reflejada en las decisiones de inversión. El 52% de las empresas centroamericanas proyectó desembolsos vinculados a la competencia, una proporción inferior al 80% reportado en México, con montos que en la mayoría de los casos quedaron por debajo de los USD 60,000, aunque un 4% previó cifras superiores a USD 2.9 millones.

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Infografía con un mapa de Centroamérica, balón de fútbol, estadio, gráficos y dinero. Muestra expectativas, planes de inversión y beneficios para empleados.
El 56% de las empresas centroamericanas anticipan un impacto positivo del Mundial 2026 en ventas, marca y digitalización, con planes de inversión y beneficios para empleados según KPMG. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inversión mostró una brecha frente a México

KPMG indicó que la cita futbolística abrió una ventana para que el sector privado centroamericano expandiera su oferta, ajustara su operación y mejorara su competitividad.

La diferencia con México en la intención de invertir mostró una disparidad en escala y capacidad dentro del tejido empresarial de la región.

El sondeo precisó que el 44% de las compañías priorizó fortalecer su oferta comercial con una mayor variedad de productos. Otro 32% planificó promociones específicas ligadas al evento.

Las empresas de Centroamérica vieron en el Mundial 2026 una oportunidad comercial y operativa. El sector privado apostó por ventas, marca y digitalización, mientras identificó como consecuencia inmediata la necesidad de ajustar logística, movilidad y seguridad para responder a un aumento de la demanda.

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Vista frontal del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA dorado y verde sobre un pedestal blanco, con un fondo negro liso. El trofeo se sitúa a la izquierda.
El 44% de las empresas centroamericanas diversificó su oferta y el 32% lanzó promociones especiales para el Mundial 2026, según KPMG. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La digitalización ganó peso en la estrategia empresarial

El 27% de las empresas identificó la transformación digital como un eje de impacto asociado al torneo. A la vez, el 23% priorizó aumentar la presencia de marca en medios digitales para consolidar su posicionamiento en el mercado regional y global.

El ajuste de las capacidades de distribución apareció como prioridad para el 15% de los consultados. KPMG añadió que la colaboración entre compañías privadas y medios de comunicación se perfiló como una estrategia central para maximizar resultados comerciales.

Rolando Williams, socio de Auditoría de KPMG Panamá, afirmó en el documento difundido por la firma que el éxito empresarial ante el torneo dependió de la preparación, el trabajo en equipo y una ejecución coherente de la estrategia. Williams dijo: “El Mundial 2026 abre una ventana única para que las empresas en la región innoven, conecten con sus audiencias y eleven su propuesta de valor”.

Vista trasera de un hombre viendo múltiples pantallas con imágenes de estadios de fútbol, jugadores y balones. Varios balones reales también están presentes.
El 44% de las compañías priorizó ampliar su oferta comercial y el 32% planificó promociones específicas asociadas al Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sondeo también midió hábitos de consumo alrededor del campeonato. El 53% de los encuestados planeó ver la mayor cantidad posible de partidos, el 62% dijo que lo haría desde su hogar y el 60% previó compartir la experiencia en reuniones con familiares o amigos.

La televisión registró una preferencia del 91% como dispositivo para seguir la competencia, seguida por los smartphones con 65%. Instagram sobresalió como el canal digital favorito, con 66% de preferencia.

En el entorno laboral, 35% de las organizaciones centroamericanas dijo que organizaría concursos o pronósticos internos, el 33% habilitaría espacios especiales para seguir los partidos y el 15% permitiría trabajo remoto en días de encuentro.

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