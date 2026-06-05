Autoridades hondureñas decomisan arsenal de armas y presunta droga en contenedor procedente de EEUU

Las autoridades localizaron armas, municiones y presunta droga durante una inspección en Puerto Cortés. (FOTO: Policía Nacional)

Un importante decomiso fue realizado por agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) durante una inspección desarrollada en las instalaciones del Centro Logístico de la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC), en Puerto Cortés, donde las autoridades localizaron un cargamento ilegal oculto dentro de un contenedor procedente de Estados Unidos.

La operación fue ejecutada mediante un trabajo coordinado entre la División de Operaciones Especiales (DOPE), la Unidad de Control de Contenedores (UCC), la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF) y equipos especializados de Aduanas, como parte de las acciones permanentes orientadas a combatir el tráfico ilícito y fortalecer los controles en los puntos de ingreso al país.

PUBLICIDAD

Según el informe preliminar, el contenedor inspeccionado transportaba electrodomésticos, ropa, herramientas usadas y otras encomiendas. Sin embargo, durante la revisión detallada, los agentes detectaron varias cajas de cartón que ocultaban material ilícito.

Hallan armas ocultas entre encomiendas

Las autoridades informaron que dentro de seis cajas fueron encontradas varias armas de fuego ocultas entre los artículos transportados.

El hallazgo incluyó diferentes tipos de armamento que, de acuerdo con las investigaciones iniciales, ingresaban al país de manera irregular.

Los equipos especializados procedieron al aseguramiento inmediato de cada uno de los indicios encontrados, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de casos.

La operación requirió una revisión minuciosa del contenido del contenedor debido a que los artículos ilícitos se encontraban mezclados con mercancía de apariencia común, una modalidad que suele ser utilizada para intentar evadir los controles de seguridad en puertos y aduanas.

PUBLICIDAD

El contenedor transportaba encomiendas y artículos de uso doméstico según la documentación presentada. (FOTO: Policía Nacional)

Además del armamento encontrado, las autoridades localizaron miles de municiones de distintos calibres.

Los investigadores indicaron que la cantidad de cartuchos encontrados representa un hallazgo significativo debido a la capacidad logística que implicaba el cargamento.

Las municiones fueron contabilizadas y aseguradas por los equipos especializados para posteriormente ser sometidas a los análisis correspondientes dentro del proceso investigativo.

Asimismo, se encontraron diversos accesorios vinculados al material decomisado, los cuales también fueron incorporados como evidencia dentro del expediente policial.

Las autoridades señalaron que este tipo de decomisos contribuye a reducir el riesgo de que materiales peligrosos lleguen a manos de estructuras criminales que operan dentro del territorio nacional.

PUBLICIDAD

El cargamento ilegal se encontraba oculto dentro de un contenedor procedente de Estados Unidos. (FOTO: Policía Nacional)

Durante el procedimiento, los agentes localizaron además una cantidad de supuesta droga escondida dentro del contenedor.

Los indicios fueron asegurados conforme a los procedimientos establecidos y serán sometidos a análisis científicos para determinar su composición exacta.

La DNPA indicó que todos los elementos encontrados quedaron bajo custodia de las autoridades competentes mientras continúan las investigaciones relacionadas con el caso.

Los expertos consideran que este tipo de hallazgos demuestra la importancia de mantener controles permanentes en los principales puntos de ingreso al país.

Las autoridades destacaron que el resultado fue posible gracias al trabajo coordinado entre diferentes instituciones encargadas de la seguridad fronteriza y aduanera.

La participación conjunta de unidades policiales especializadas y personal técnico permitió identificar irregularidades durante la inspección del contenedor y detectar el material oculto.

Según explicaron los investigadores, las operaciones de revisión son parte de una estrategia permanente orientada a combatir actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de mercancías prohibidas.

PUBLICIDAD

Puerto Cortés es considerado uno de los principales puntos de ingreso y salida de mercancías del país, por lo que las autoridades mantienen constantes procesos de vigilancia y control.

El hallazgo se realizó en las instalaciones del centro logístico de la Operadora Portuaria Centroamericana. (FOTO: Facebook)

Tras el decomiso, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar la procedencia exacta del cargamento y establecer quiénes serían los responsables de intentar introducir el material al país.

Los equipos especializados también trabajan en la identificación de posibles destinatarios y en el análisis de la documentación relacionada con el envío.

Asimismo, se revisan registros logísticos, información aduanera y otros elementos que puedan aportar datos relevantes para esclarecer el caso.

La Dirección Nacional Policial Antidrogas reiteró que continuará fortaleciendo los operativos de inspección en puertos, fronteras y otros puntos estratégicos del territorio nacional con el objetivo de prevenir el ingreso de materiales ilícitos y contribuir al fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

PUBLICIDAD

Las autoridades señalaron que este tipo de acciones representan un esfuerzo permanente para combatir las actividades criminales y proteger a la población hondureña de los riesgos asociados al tráfico ilegal de mercancías.