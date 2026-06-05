Viceministro de Hacienda descarta nuevos impuestos y responde al debate por reformas tributarias en Costa Rica

El viceministro de Hacienda, Víctor Carvajal, reiteró que el gobierno no contempla crear ni aumentar impuestos en Costa Rica. Cortesía: Semanario Universidad

El viceministro de Hacienda de Costa Rica, Víctor Carvajal, negó que el gobierno tenga previsto aprobar nuevos impuestos o elevar los tributos actuales. En un mensaje dirigido a la ciudadanía, Carvajal llamó a no dejarse engañar por rumores y enfatizó que la actual administración apuesta por mejorar la recaudación sin establecer nuevas cargas fiscales. “No es cierto que el gobierno esté planeando nuevos impuestos ni tampoco subir los actuales. Eso es falso”, afirmó el funcionario.

Las declaraciones del viceministro surgen en un contexto marcado por el debate público sobre la necesidad de fortalecer los ingresos estatales y tras conocerse propuestas que contemplaban posibles aumentos tributarios. En las últimas semanas, sectores políticos y económicos discutieron la alternativa de incrementar algunos impuestos para garantizar la sostenibilidad fiscal, en línea con recomendaciones técnicas de organismos internacionales.

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El gobierno descartó subir impuestos tras recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y el debate público generado. Universidad de Costa Rica

¿Cuáles eran los impuestos en discusión y por qué surgió el debate?

El debate se originó tras conocerse que, entre las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de algunos sectores técnicos, figuraba la posibilidad de aumentar impuestos como el IVA y el impuesto sobre la renta. El objetivo era cerrar brechas fiscales, garantizar la inversión en servicios públicos y responder a las demandas de financiamiento en áreas como salud, educación e infraestructura. Además, se señalaba la necesidad de reducir el déficit y fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar emergencias y compromisos internacionales.

Como parte del proceso de negociación con el FMI y de los compromisos de estabilidad macroeconómica, surgieron propuestas para aumentar la base gravable, revisar exoneraciones y actualizar tasas impositivas.

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Carvajal respondió directamente a estas inquietudes y aclaró: “Hay que hacer más fácil recaudar los impuestos, tanto para el fisco como para los costarricenses que día a día batallan con un sistema tributario muy complicado. Y esa no es la lógica. Sabemos que hay mucha evasión y mucho contrabando. Por eso hemos estado trabajando en un planteamiento que nos permita disminuir la evasión y luchar frontalmente con el contrabando, para así tener más y mejores ingresos. No es subiendo impuestos el camino”.

El viceministro diferenció entre “subir impuestos” y “subir ingresos”, subrayando que el gobierno busca aumentar la recaudación a través de una mejor fiscalización y el combate a prácticas irregulares, sin recurrir a incrementos en las tasas. “Cuando hablamos de plan fiscal, hablamos de una forma en que podamos recaudar más y tener más ingresos, no más impuestos”, expresó.

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La propuesta planteaba subir el IVA a los productos de la canasta básica- crédito Freepik

Reacción del Frente Amplio

La posición del gobierno fue valorada por la fracción del Frente Amplio en la Asamblea Legislativa. El bloque parlamentario manifestó: “La fracción de Frente Amplio se mostró complacida de que el viceministro de Hacienda, Víctor Carvajal, señalara hoy que el gobierno no pretende subir o crear nuevos impuestos regresivos, esto después de que, en declaraciones en el programa semanal desde Presidencia, el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, señalara que esa era una posibilidad que estaban considerando a la luz de las recomendaciones del FMI”.

La fracción legislativa del Frente Amplio celebró el anuncio oficial sobre la no creación de nuevos tributos regresivos. Fuente: Frente Amplio

Estrategia oficial: recaudación, no aumento de tributos

El Ministerio de Hacienda informó que la prioridad del Ejecutivo radica en fortalecer la gestión administrativa, modernizar los procesos y facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. Carvajal señaló que se tomarán en cuenta algunas recomendaciones del FMI, pero recalcó que las decisiones sobre política fiscal corresponden únicamente al gobierno. “Tomaremos en cuenta algunas de las recomendaciones que el Fondo Monetario Internacional nos hizo, como cualquier otro organismo, pero es el Gobierno de la República el que toma las decisiones y, en este momento, no estamos pensando, bajo ninguna circunstancia, subir impuestos ni tener nuevos impuestos”, puntualizó.

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El funcionario invitó a la ciudadanía a colaborar para lograr una recaudación más efectiva, instando a exigir el tiquete o factura electrónica en todas las compras. “Cada vez que realicen una compra, asegúrense, por ejemplo, de pedir el tiquete electrónico o la factura electrónica, y así podremos nosotros también trazar a estos contribuyentes y garantizar los recursos que requerimos como sociedad para dar los servicios de salud, infraestructura, educación y muchas otras cosas más”, explicó.

La estrategia incluye la simplificación de trámites y el uso de nuevas tecnologías para identificar áreas críticas de evasión y contrabando, que han sido señalados como los principales factores de pérdida de ingresos para el Estado costarricense.

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Un mensaje de certidumbre

El mensaje de Carvajal busca transmitir certidumbre en medio de la discusión nacional sobre el futuro de la política fiscal y el cumplimiento de las metas macroeconómicas. “No más impuestos, sí a cobrar lo justo para que los contribuyentes paguen lo que deben de pagar y mantener los servicios y obras de la calidad que los costarricenses merecen”, concluyó el viceministro.

El debate sobre la estructura tributaria y la sostenibilidad de las finanzas públicas continuará en la agenda legislativa y económica, pero el Ejecutivo asegura que, por ahora, la ruta elegida no contempla aumentos tributarios, sino una fiscalización más eficiente, moderna y transparente.

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