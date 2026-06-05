El Salvador: La Dirección de Integración y la UFG amplían su convenio para ofrecer 1750 becas

La Dirección de Integración y la Universidad Francisco Gavidia ampliaron su convenio para abrir 1.750 becas en el ciclo 01-2027.

La Dirección de Integración y la Universidad Francisco Gavidia firmaron una adenda que amplía su convenio para abrir 1.750 plazas de beca en el ciclo 01-2027, una expansión que busca absorber parte de la demanda de educación superior de los jóvenes salvadoreños que cursan el Proceso Formativo durante 2026 y que se perfilan para un ingreso universitario sin precedentes en 2027.

El nuevo cupo multiplica la escala del acuerdo vigente: hasta 750 estudiantes podrán ingresar en modalidad presencial o semipresencial y otros 1.000 lo harán en modalidad no presencial, según el texto del convenio ampliado. La expansión llega después de que 400 bachilleres graduados de institutos nacionales ya se convirtieran en estudiantes activos de la UFG.

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De acuerdo con la información oficial, más de 40,000 alumnos de último año de bachillerato están inscritos actualmente en el Proceso Formativo, el programa que habilita el acceso a una carrera académica, técnica o a un curso vocacional. Ese volumen explica por qué la ampliación entre ambas instituciones se presenta como un paso previo a una admisión universitaria más amplia en 2027.

La alianza original fue firmada en septiembre de 2025 por el rector de la universidad Mario Ruíz y el presidente de la Dirección de Integración Alejandro Gutman. La nueva adenda prorroga el convenio y aumenta la cobertura para el próximo ingreso universitario.

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La ampliación eleva de 400 a 1,750 las becas disponibles en la UFG

Alejandro Gutman presidente de la Dirección de Integración dijo que el acuerdo pasó “de cuatrocientas becas a mil setecientas cincuenta” y atribuyó ese aumento al desempeño de los estudiantes ya incorporados a la universidad. También sostuvo que esa experiencia previa fortaleció la confianza institucional en los nuevos aspirantes.

La adenda con la UFG busca absorber parte de la demanda de educación superior de los jóvenes salvadoreños que cursan el Proceso Formativo en 2026.(Cortesía: Dirección de Integración)

Gutman afirmó que los jóvenes no solo podrán postularse a la UFG, sino también a las 39 instituciones que forman parte del convenio, con acceso a más de 320 carreras. Explicó además que el ingreso depende de las opciones presentadas por cada estudiante y de los cupos disponibles en cada universidad.

Según Gutman, quienes aspiren a la universidad deben completar un proceso formativo de seis actividades, mientras que para escuelas técnicas se exigen cuatro y para cursos vocacionales, dos. Añadió que cerca del 80% de los estudiantes elegibles ya participa en el programa, frente al 45% del año pasado.

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El presidente de la Dirección de Integración también indicó que actualmente hay 16 mil jóvenes ya incorporados y que la expectativa para 2027 es sumar más de 20 mil nuevos inscritos. Esa proyección llevaría el total a entre 35 mil y 36 mil participantes, según su declaración.

La UFG repartirá 1.000 plazas virtuales y 750 presenciales o semipresenciales

Mario Ruíz rector de la Universidad Francisco Gavidia explicó que la adenda no solo amplía la cobertura, sino que prorroga el convenio para 2027. Detalló que la oferta alcanzará hasta 1,000 estudiantes en modalidad virtual y hasta 750 en formatos presencial y semipresencial.

Ruíz señaló que los becarios podrán cursar carreras técnicas, licenciaturas, ingenierías y arquitectura. Al describir el alcance del programa, dijo que la experiencia universitaria incluye clases, deporte, cultura, arte, convivencia con compañeros e interacción con profesores, además de la formación académica.

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Más de 40.000 alumnos de último año de bachillerato están inscritos en el Proceso Formativo que habilita el acceso a carreras, formación técnica y cursos vocacionales. (Cortesía: Dirección de Integración)

El rector planteó incluso la posibilidad de que, en el futuro, los beneficiarios del programa puedan continuar hacia posgrados, maestrías y doctorados. Su expectativa inmediata, dijo, es que todos los estudiantes admitidos logren terminar sus estudios con éxito en un país que “necesita muchos profesionales”.

La ampliación responde, según el texto fuente, a las nuevas demandas de una comunidad estudiantil que busca acceso más amplio a la educación superior. La formulación oficial sostiene que este esquema convierte el acceso universitario en un derecho para jóvenes que antes veían esos estudios como un privilegio.

Las becarias describen el programa como una vía para seguir estudiando pese a las limitaciones económicas

Cesia Pineda becada de la Dirección de Integración en la UFG contó que antes de conocer el programa no tenía claridad sobre qué estudiar ni dónde hacerlo. Dijo que el Proceso Formativo le abrió “un mundo de posibilidades” y que la aceptación en la beca significó alivio para ella y para su familia.

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Pineda relató que ya está cerca de terminar el ciclo del técnico para el que fue admitida y animó a otros jóvenes a completar las actividades exigidas. Según su testimonio, ese recorrido fortalece el potencial con el que los estudiantes ya llegan al programa.

Los aspirantes del programa también pueden postularse a 39 instituciones con acceso a más de 320 carreras, según la Dirección de Integración. (Cortesía: Dirección de Integración)

Nicolle Alvarado también becada de la UFG explicó que no planeaba ingresar a la universidad porque no contaba con los recursos económicos para costearla. Aseguró que recibir la beca le permitió continuar sus estudios en la carrera que deseaba y valoró el respaldo institucional que encontró en la universidad.

Alvarado pidió a otros jóvenes que no abandonen la idea de seguir estudiando por motivos económicos y que participen en el proceso de becas. Su testimonio coincide con el objetivo expuesto por las instituciones: ampliar el acceso de estudiantes salvadoreños a trayectorias académicas, técnicas y vocacionales a partir del último año de bachillerato.

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