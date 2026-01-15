El Salvador

El sistema de telemedicina DoctorSV supera las 400,000 personas registradas en seis semanas

La adopción de esta herramienta tecnológica, impulsada por el Ministerio de Salud, contribuye al acceso remoto a recetas, consultas de primer nivel y exámenes médicos, con respaldo de inteligencia artificial validada internacionalmente

Doctor SV ofrece atención médica
Doctor SV ofrece atención médica asistida por Inteligencia Artificial para todos los salvadoreños. Foto Secretaría de Prensa Presidencia

El impacto de la plataforma de telemedicina DoctorSV se refleja en el volumen de consultas diarias que, según cifras oficiales se sitúan entre 11,000 y 12,000.

La herramienta, presentada por el Ministerio de Salud de El Salvador como parte de la modernización del sistema público, ha transformado la atención médica primaria, facilitando la asistencia a zonas de difícil acceso y ofreciendo servicios las 24 horas del día para adultos, niños y adultos mayores.

De acuerdo con datos divulgados durante las primeras seis semanas de funcionamiento, la aplicación alcanzó más de 400,000 usuarios registrados y consolidó una red nacional con más de 350 farmacias, 75 laboratorios clínicos y 35 centros de imágenes médicas afiliados.

Esta infraestructura ha permitido que se programen hasta 12,000 consultas en los días de mayor demanda, según precisó el doctor Manuel Bello, director de la plataforma, quien afirmó en entrevista con Diálogo 21: “Esto contribuye a descongestionar el sistema”.

El ritmo de crecimiento de DoctorSV se evidencia desde la primera quincena de operaciones: la aplicación superó 200,000 descargas en sus primeros quince días y registró aproximadamente 350,000 consultas médicas completadas durante el primer mes.

Además, la precisión diagnóstica —avalada por el uso de inteligencia artificial y validada en un 93 %— posiciona a este desarrollo tecnológico entre los más eficaces a nivel mundial.

Cómo funciona

El enfoque principal de DoctorSV está dirigido a resolver casos de primer nivel, como gripes, fiebres, dolores de cabeza, molestias abdominales, diarrea y heridas leves que no presentan sangrado ni riesgo vital para el paciente.

El doctor Manuel Bello sostuvo: “Hay varias cosas que debemos tener claro, en primer lugar estamos enfocándonos en el primer nivel de atención, como gripes, fiebres, dolor de cabeza, dolor abdominal, diarrea, una herida leve que no tenga sangrado, cosas que no tienen una complicación que pueda poner en riesgo la vida del paciente”.

No obstante, cuando la demanda médica supera lo que permite la atención remota, la plataforma activa procedimientos de referencia para derivar al usuario a las unidades presenciales correspondientes, en coordinación con el sistema de salud nacional.

El sistema de atención digital admite que los pacientes tomen sus signos vitales de forma remota utilizando la función de reconocimiento facial a una distancia de aproximadamente 20 centímetros.

Gracias a esta tecnología, el nivel de complejidad de muchos casos atendidos es menor, pero la plataforma asegura mecanismos para acompañar a los usuarios que requieran atención presencial.

Salud para todos

Pese a los temores iniciales frente a la brecha digital, DoctorSV ha conseguido incluir a segmentos heterogéneos de la población. Personas mayores de 65 años y niños menores de doce, acompañados por sus padres o responsables, utilizan la aplicación con normalidad, según lo afirmó su director: “Al principio teníamos temor por la brecha digital en la población; sin embargo, hoy tenemos personas mayores de 65 años que utilizan adecuadamente la aplicación, así como niños menores de 12 años, acompañados de sus padres o responsables, que también la usan correctamente”.

La aplicación permite gestionar todo el proceso de atención médica en un ecosistema digital. Los usuarios pueden agendar consultas en cualquier momento y revisar recetas, horarios de citas y resultados clínicos desde su perfil.

Healthcare workers treat patients remotely
Healthcare workers treat patients remotely through DoctorSV, an application that provides virtual medical care with AI support, during a visit by Eduardo Lopez, president of Google Cloud for Latin America, to the company’s control center in San Salvador, El Salvador December 2, 2025. REUTERS/Jessica Orellana

Además, el sistema muestra automáticamente las farmacias más cercanas según la ubicación del paciente y mantiene el historial médico siempre disponible para facilitar la consulta y el seguimiento de tratamientos.

Actualmente, DoctorSV ya disponible para todos los grupos etáreos desde bebés hasta adultos mayores. La plataforma ofrece consultas médicas, nutricionales y sicológicas, garantizando un acceso integral a la atención sanitaria digital en El Salvador.

