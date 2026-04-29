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El secreto detrás de la forma y el movimiento de las dunas estrella en el Sahara

Ubicadas en el desierto de Marruecos, Lala Lallia permite rastrear ciclos climáticos pasados y entender cómo el desierto ha evolucionado a lo largo de miles de años

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La duna Lala Lallia en Marruecos destaca como una de las estructuras arenosas más antiguas del planeta con 13.000 años de antigüedad (Charlie Bristow/Handout via REUTERS)
La duna Lala Lallia en Marruecos destaca como una de las estructuras arenosas más antiguas del planeta con 13.000 años de antigüedad (Charlie Bristow/Handout via REUTERS)

Lala Lallia, ubicada en el desierto marroquí, es una duna estrella reconocida como una de las estructuras arenosas más antiguas y estudiadas del planeta. Su nombre, que en lengua bereber significa “el punto más alto”, refleja su posición en el paisaje del Sáhara: presenta una forma piramidal y dimensiones notables para los estándares globales. La antigüedad de la duna ha sido estimada en 13.000 años mediante técnicas de datación por luminiscencia, en una investigación liderada por expertos del Departamento de Geografía de la Universidad de Oxford.

Este proceso permitió determinar el tiempo transcurrido desde que los granos de arena estuvieron por última vez expuestos a la luz solar, una clave para reconstruir los patrones climáticos y de viento que formaron la región.

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Clasificada como duna estrella —una estructura piramidal de la que emergen varios brazos radiales—, Lala Lallia pertenece a un grupo que constituye solo el 10% del total de dunas estudiadas globalmente, de acuerdo con análisis de la revista científica Geomorphology. Desde el aire, muestra la apariencia de una estrella de múltiples puntas, resultado de la acción de vientos provenientes de distintas direcciones y de la acumulación significativa de arena en un solo núcleo.

Las dunas, formaciones modeladas por el viento, no solo existen en regiones áridas y cálidas, sino que también se localizan en climas fríos, como la Antártida. Esta presencia es posible porque la acción eólica sobre superficies de arenisca expuestas permite la acumulación y modelado de arena incluso en temperaturas bajas.

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Las dunas más extensas y complejas se hallan en desiertos de América del Norte, Asia y África. Lala Lallia destaca por su tamaño, longevidad y dinamismo: mantiene un desplazamiento anual de 0,5 metros, según datos de equipos internacionales líderes en estudios geomorfológicos y del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia.

La dinámica de las dunas estrella como Lala Lallia prueba la acción alternante de vientos, a diferencia de dunas lineales que dependen de vientos constantes (Charlie Bristow/Handout via REUTERS)
La dinámica de las dunas estrella como Lala Lallia prueba la acción alternante de vientos, a diferencia de dunas lineales que dependen de vientos constantes (Charlie Bristow/Handout via REUTERS)

Características y valor científico de Lala Lallia

El método de datación por luminiscencia, esencial para establecer la edad de la duna, mide la energía que los granos de arena almacenan al quedar enterrados. En laboratorio, los especialistas exponen las muestras a luz roja, cuantificando la energía emitida; así, se determina el tiempo desde la última exposición solar de la arena, técnica clave en investigaciones paleoclimáticas y arqueológicas. Este procedimiento ha permitido relacionar la formación de Lala Lallia con importantes transformaciones en la dirección y velocidad de los vientos ocurridas hace milenios.

La complejidad de la duna estrella radica en la interacción dinámica de vientos variables. El Instituto de Ciencias de la Tierra de Marruecos sostiene que la existencia de dunas estrella como Lala Lallia evidencia la influencia de sistemas de vientos alternantes, en contraste con dunas lineales o parabólicas, propias de vientos persistentes y predominantes.

En el subsuelo del desierto se conservan estratos originados por tormentas de arena y etapas de intensa aridez; estos sedimentos aportan datos directos sobre las fluctuaciones ambientales del Sahara desde el final de la última glaciación y configuran un registro geológico de la evolución climática regional.

A pesar de su antigüedad, Lala Lallia mantiene un desplazamiento anual de 0,5 metros, según el seguimiento satelital de científicos internacionales (Charlie Bristow/Handout via REUTERS)
A pesar de su antigüedad, Lala Lallia mantiene un desplazamiento anual de 0,5 metros, según el seguimiento satelital de científicos internacionales (Charlie Bristow/Handout via REUTERS)

Formación y movimiento de las dunas estrella

La clave morfológica de las dunas estrella es la influencia de vientos procedentes de varias direcciones a lo largo del año o durante lapsos prolongados, lo que favorece la formación de un núcleo central con brazos radiales y una geometría elevada y estable.

El Departamento de Geografía de la Universidad de Oxford ha confirmado que, pese a su desplazamiento anual, Lala Lallia conserva una altura significativa y una estructura simétrica. “La movilidad de Lala Lallia, de aproximadamente 0,5 metros cada año, se mide a través del seguimiento satelital y permite observar las transformaciones milimétricas en su morfología año tras año”, afirman sus especialistas.

Estos estudios permiten analizar la relación entre procesos de sedimentación eólica y los cambios climáticos históricos de la región, resaltando su utilidad como objeto de investigación para comprender la dinámica de los ecosistemas desérticos a escala global.

La inclusión de dunas estrella en la cartografía del Sahara y de otros desiertos del mundo ha demostrado la diversidad de formas eólicas y su relevancia para reconstruir la historia de los paisajes terrestres.

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