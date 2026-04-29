Caos en Mali: los tuaregs controlan el norte del territorio y exigen que se vayan los mercenarios rusos progubernamentales

Assimi Goita, líder del gobierno militar de Malí, se reúne con funcionarios rusos, incluido el embajador ruso Igor Gromyko, en el Palacio de Koulouba en Bamako (Presidencia de Malí vía Facebook/REUTERS)

Los rebeldes tuareg han consolidado el control del norte de Malí tras una oleada de ataques lanzada el pasado sábado junto con insurgentes islamistas, y han exigido la salida inmediata de mercenarios rusos de todo el territorio.

El portavoz de la coalición Frente de Liberación de Azawad (FLA), Mohamed Elmaouloud Ramadane, confirmó en París que el objetivo rebelde es la retirada total de Rusia, en medio de la crisis más grave que ha enfrentado el país en casi quince años.

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Malí está bajo el gobierno de una junta militar que asumió el poder en 2020 y, desde entonces, ha profundizado la cooperación con Moscú en materia de seguridad. El contexto inmediato de estos ataques se inscribe en una década de inestabilidad marcada por la presencia de múltiples grupos yihadistas.

El martes, fue asesinado el ministro de Defensa, Sadio Camara, identificado por AFP como el principal responsable del alineamiento estratégico hacia Rusia. En este escenario, los insurgentes tuareg han anunciado planes para tomar el control de Gao, Tombuctú y Menaka tras la captura de la localidad clave de Kidal.

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“La junta caerá, tarde o temprano”, advierte el FLA en París

Mohamed Elmaouloud Ramadane, vocero del FLA, sostuvo que los rebeldes buscan un retiro permanente de Rusia de Azawad y de todo Malí. Aseguró que no mantienen ningún conflicto directo con Moscú ni con terceros países, sino con el régimen instalado en Bamako.

Ramadane anticipó la inminente expansión del control rebelde e insistió en que la junta militar “caerá, tarde o temprano”. Los ataques del fin de semana representaron la mayor ofensiva conjunta de insurgentes islamistas y separatistas tuareg desde la escalada de violencia de 2012, dejando al menos 23 muertos.

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En la madrugada del sábado, los insurgentes atacaron posiciones estratégicas alrededor de Bamako, capital de Malí, en una operación sin precedentes que combinó fuerzas de tuaregs del Frente de Liberación de Azawad y del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes, vinculado a Al Qaeda.

El ministro Sadio Camara perdió la vida en dos días de combates, intensificando la gravedad de una crisis que amenaza la estabilidad del país y pone en entredicho la viabilidad del actual régimen militar, que reforzó la cooperación con mercenarios rusos progubernamentales.

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Muere el ministro de Defensa de Malí en la ofensiva de yihadistas y tuaregs

Escalada regional

El pasado martes por la noche, el líder de la junta, Assimi Goita, apareció públicamente por primera vez en tres días y declaró que “la situación está bajo control” tras los intensos ataques, según transmitió la televisión estatal de Malí.

Goita instó a los ciudadanos a evitar el pánico y llamó a la unidad nacional frente a la división, mientras visitó en público a soldados y civiles heridos junto al embajador ruso, Igor Gromyko. La oficina presidencial informó que el diplomático reafirmó el compromiso ruso en la lucha contra el terrorismo junto al gobierno malienses.

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En el corazón de la crisis, grupos tradicionalmente enemigos —rebeldes tuareg e insurgentes islamistas— han forjado una alianza coyuntural para debilitar a la junta y sus aliados rusos.

Esta convergencia de intereses ha detonado el escenario de inestabilidad más complejo en la historia reciente de la región, mientras continúan los combates en el norte del país y se mantiene la amenaza de un posible bloqueo rebelde sobre Bamako.

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Yihadistas y tuaregs lanzan una ofensiva coordinada contra la capital de Malí y otros puntos del país

La ofensiva lanzada el sábado reunió por primera vez en casi quince años a rivales históricos de la región, lo que derivó en una serie de enfrentamientos que causaron la muerte de al menos 23 personas y la pérdida territorial de lugares estratégicos como Kidal.

La muerte del ministro de Defensa, Sadio Camara, acelera el retroceso del gobierno y expone el costo político del giro prorruso impulsado en los últimos años.

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El martes, las primeras imágenes de Goita recorriendo hospitales y reuniéndose con el embajador ruso circularon tras tres días de ausencia pública, en un intento de mostrar control y resistencia pese a la oleada de ataques más importantes desde 2012.