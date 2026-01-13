El Salvador

La seguridad y la cooperación centran la agenda de Nayib Bukele en Costa Rica

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele visitará Costa Rica este martes para conocer los avances en la construcción de una nueva infraestructura penitenciaria similar al modelo CECOT de El Salvador

El presidente de El Salvador,
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a la izquierda, recibe el más alto reconocimiento diplomático de Costa Rica de parte del presidente Rodrigo Chaves en el palacio presidencial en San José, Costa Rica, el lunes 11 de noviembre de 2024. (AP Foto/José Díaz)

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, arribará este martes a Costa Rica para iniciar una visita oficial que puso en primer plano la seguridad pública y la cooperación bilateral.

El jefe de Estado llegará a las 17 (hora local) y será recibido con honores según el protocolo, en una agenda conjunta con el mandatario costarricense, Rodrigo Chaves, que prioriza los desafíos comunes en la lucha contra el crimen organizado.

El viaje de Bukele ocurre en un contexto marcado por la intensificación de la violencia vinculada al narcotráfico en Costa Rica y el incremento de los homicidios, que actualmente alcanzan unos 900 casos al año, de acuerdo con datos citados por medios nacionales.

La preocupación por estos índices inspiró la creación del Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (CACCO), infraestructura basada en el modelo salvadoreño del CECOT y que demandó una inversión cercana a los 35 millones de dólares.

La agenda de Bukele incluye una visita a este centro, en La Reforma, Alajuela, donde se desplegarán 1,000 policías para blindar el acto y sus alrededores, según la prensa local.

Seguridad y política en tiempos electorales

La relevancia estratégica de la visita radica no solo en el eje de seguridad, sino también en el momento político que vive Costa Rica.

El país atraviesa una campaña electoral que ha polarizado a la opinión pública, y la presencia de Bukele inquietó a sectores de la oposición por su potencial impacto en la candidatura oficialista de Laura Fernández.

Según consignó El Mundo, estos sectores temen que la imagen del presidente salvadoreño fortalezca el discurso de Fernández, posicionada como heredera política del mandatario Chaves.

Una infraestructura similar al CECOT
Una infraestructura similar al CECOT de El Salvador será construida en Costa Rica. REUTERS/Jose Cabezas/File Photo

Un modelo salvadoreño que gana influencia regional

Esta es la segunda ocasión en la que Bukele visita Costa Rica durante la administración de Chaves.

Ambos mandatarios mantuvieron una reunión en noviembre de 2024 centrada en la cooperación contra el crimen organizado.

Posteriormente, en diciembre de 2025, Chaves viajó a El Salvador para conocer de primera mano el CECOT, centro de detención con capacidad para 40 mil internos y convertido en símbolo regional de la política anti-pandillas impulsada por el Ejecutivo salvadoreño.

La infraestructura del CACCO en Alajuela, destinada a cinco mil privados de libertad distribuidos en cinco módulos, cristalizó el interés de Costa Rica en replicar el enfoque salvadoreño, adecuándolo a las necesidades del contexto local.

El acto oficial se planea para las 14:30 h del segundo día, con medidas excepcionales de seguridad y la asistencia de la comitiva presidencial.

FOTO DE ARCHIVO. El presidente
FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, habla durante una rueda de prensa, en San José, Costa Rica. 30 de julio de 2025. REUTERS/Mayela López

El despliegue de seguridad para la visita de Bukele implica la movilización de 1,000 agentes policiales según la prensa local, algo sin precedentes en la historia reciente del país.

