Respaldo estatal permite estabilidad de precios en la canasta básica en República Dominicana

Clientes exploran los pasillos de un supermercado moderno, donde se exhibe una amplia variedad de frutas, verduras frescas y productos naturales empaquetados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente de la Central Nacional de Detallistas Unidos, Ricardo Rosario, afirmó este domingo que el respaldo del Gobierno dominicano ha evitado incrementos en los precios de productos esenciales y ha protegido el acceso de la población a la canasta básica —incluso frente a crisis internacionales como el reciente conflicto con Irán—.

Durante la clausura de la Segunda Convención Nacional de Negocios Detallistas, Rosario subrayó que estas medidas amparan a más de un millón de familias beneficiarias de programas sociales y sostienen el equilibrio de los alimentos de mayor consumo, de acuerdo con información divulgada por la Presidencia de la República Dominicana.

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Rosario detalló que el Gobierno ha destinado fondos a fertilizantes y ha mantenido subsidios a los combustibles, permitiendo así la estabilidad de precios y el suministro en los principales puntos de venta del país. Además, anunció un acuerdo con distribuidores para reducir el precio del pollo a $53 en el Gran Santo Domingo y la región Este, como parte de acciones directas para enfrentar la inflación importada y apoyar al consumidor final.

Según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, encabezado por Eduardo Sanz Lovatón, el comercio detallista constituye aproximadamente el 11% del producto interno bruto comercial de República Dominicana, indicador de su peso en la economía nacional.

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Clientes y vendedores interactúan en un concurrido mercado de la República Dominicana, donde la gente adquiere productos frescos de la canasta básica como frutas, verduras y viandas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sanz Lovatón informó que el Ministerio impulsa un plan de formalización de mipymes, con la meta de alcanzar 350,000 nuevas empresas registradas en 2028, tras haber integrado a más de 54,000 negocios en la formalidad, cifras difundidas por la Presidencia de la República Dominicana. El funcionario resaltó herramientas como ferias de crédito con tasas preferenciales y el reforzamiento de fondos para Promipyme, instituto estatal de fomento a mipymes, ampliando el acceso al financiamiento y oportunidades para el sector detallista.

La respuesta coordinada entre autoridades y sector privado, que se fortaleció en momentos previos como la pandemia y la crisis por la invasión de Rusia a Ucrania, mantiene su vigencia actual. Sanz Lovatón informó que en marzo el país logró su mejor mes de exportaciones, junto a un crecimiento sostenido de la manufactura y un aumento superior al 5% en el ritmo económico, generando revisiones al alza en las proyecciones de crecimiento de organismos internacionales para 2026.

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La gestión Abinader, reconocida por mantener la estabilidad económica

El presidente Luis Abinader aseguró durante el evento de este domingo el compromiso del Gobierno de trabajar en unidad con todos los sectores para enfrentar los efectos de crisis globales y respaldar el desarrollo de República Dominicana. En el cierre de la convención, señaló que la coordinación entre Gobierno, productores, comerciantes y sociedad civil permitió reducir el impacto de cada crisis y transformar al país en referente regional. Abinader precisó que la economía dominicana creció un 4% en el primer trimestre del año, según reportó la Presidencia de la República Dominicana, y ratificó la decisión de adoptar políticas para impedir que el contexto internacional afecte ese desempeño.

Abinader recordó que en los últimos años República Dominicana atravesó la pandemia, la inflación derivada de la guerra en Ucrania y fenómenos naturales vinculados a la incertidumbre internacional —un ciclo que describió como uno de los más difíciles de las últimas décadas—. “No importa cuán grandes sean las crisis globales, la República Dominicana seguirá avanzando mediante la unidad y el trabajo conjunto”.

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Consumidores en República Dominicana enfrentan un nuevo incremento en los precios de las gasolinas, lo que se refleja en los surtidores de combustible y genera preocupación económica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Innovaciones y reconocimientos para fortalecer el sector minorista

En representación del sector cooperativo, Fellito Luna, presidente de Coopenadu, cooperativa especializada de detallistas dominicanos, remarcó la cohesión entre comercio minorista y productores para superar crisis externas. Luna solicitó al mandatario mantener el respaldo a los detallistas para afianzar la estabilidad económica, indica la información oficial de la Presidencia.

El presidente de la Confederación General Almacenera de la República Argentina (CGA), principal cámara del comercio minorista argentino, Daniel Acuña, participó del evento y valoró la colaboración entre ambos países, así como el contacto directo del comercio de proximidad con las necesidades de la población dominicana. La delegación argentina entregó un reconocimiento institucional a Abinader y ratificó los lazos de cooperación bilateral entre Argentina y República Dominicana.

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Durante la actividad, la Central Nacional de Detallistas Unidos también distinguió al presidente Abinader por su labor al frente del desarrollo del sector. Entre los asistentes se encontraron el administrador del Banco Agrícola, Fernando Durán; el director de Merca Santo Domingo, mercado mayorista del Gran Santo Domingo, Sócrates Díaz; y el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, impulsando el respaldo institucional y gremial a las políticas para garantizar precios justos.

El sector detallista: centro de la distribución y el acceso social

El comercio minorista, representado por la Central Nacional de Detallistas Unidos, mantiene su rol en la cadena de distribución y asegura la llegada de la canasta básica a distintos puntos del país mediante subsidios estatales y acuerdos sectoriales. Los datos consolidados en la convención ratifican que la solidez del sector surge tanto de la colaboración público-privada como de la formalización y expansión de mipymes.

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El objetivo del Gobierno, según reiteró Ricardo Rosario, es consolidar canales como los colmados para facilitar el acceso de la población a productos esenciales a precios justos.