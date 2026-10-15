Educación

Beca 18 - 2027: requisitos para postular a una de las 6.000 vacantes hasta este 16 de octubre

La postulación sin costo vencerá el 16 de octubre de 2026 y exige acreditar vulnerabilidad y buen desempeño escolar según una de las nueve modalidades

requisitos para postular a una de las 6,000 vacantes hasta este 16 de octubre
Requisitos para postular a una de las 6,000 vacantes hasta este 16 de octubre - Beca 18
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La inscripción virtual y gratuita para competir por una de las 6.000 vacantes de Beca 18-2027 estará abierta hasta el 16 de octubre de 2026. Los aspirantes deben acreditar una condición de vulnerabilidad, cumplir el límite de edad y demostrar rendimiento académico en los dos últimos grados de secundaria, con exigencias que varían según la modalidad elegida entre las nueve que ofrece el concurso.

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), del Ministerio de Educación, organiza el proceso. Los postulantes deben cursar el último grado de secundaria o haber egresado del colegio, y completar las declaraciones juradas y los formatos que genera el módulo de postulación. La inscripción al Examen Nacional de Preselección se habilitó el 9 de octubre y no tiene costo.

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Beca 18 -
Beca 18 - Pronabec

Requisitos según la modalidad de Beca 18

La modalidad Ordinaria requiere que el hogar se encuentre en situación de pobreza o pobreza extrema. CNA corresponde a integrantes de comunidades nativas amazónicas; PA, a miembros del pueblo afroperuano, y EIB, a quienes dominen una lengua originaria admitida por el concurso.

También pueden postular quienes realizaron servicio militar voluntario, a través de la modalidad FF. AA.; quienes estudiaron en distritos del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) o de la zona del Huallaga; adolescentes que estuvieron bajo tutela estatal, en Protección, y víctimas de la violencia ocurrida entre 1980 y 2000, en Repared.

Ordinaria, Protección, Huallaga y Vraem admiten postulantes menores de 22 años, mientras que FF. AA. fija el límite en menos de 31 años. Repared, CNA, PA y EIB no establecen edad máxima, al igual que los aspirantes que acrediten discapacidad.

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La exigencia académica también varía: Ordinaria, Huallaga y Vraem solicitan pertenecer al tercio superior; Protección, CNA, PA, EIB y FF. AA., al medio superior. Para Repared se requiere un promedio mínimo de 12. Ingresa a este LINK para la postulación: https://www.pronabec.gob.pe/beca-18/

Fechas del examen y las siguientes etapas

Pronabec publicará el 11 de noviembre de 2026 la relación de postulantes aptos. Solo ellos rendirán el Examen Nacional de Preselección el 22 de noviembre en todo el país, y su puntaje definirá quiénes continúan en competencia.

La lista de preseleccionados se difundirá el 23 de diciembre de 2026. Desde 2027 deberán ingresar a una universidad, instituto o escuela elegible, registrarse en la etapa de selección, presentar la constancia de ingreso y atender eventuales solicitudes de subsanación documental.

La beca cubre costos de admisión, matrícula y pensiones durante toda la carrera, además de nivelación académica cuando corresponda. También financia la enseñanza del inglés en los casos previstos y los trámites para obtener el grado académico y el título profesional.

Cronograma de Beca 18
Cronograma de Beca 18

A lo largo de sus 14 convocatorias, el programa ha permitido que más de 90.000 peruanos accedan a estudios profesionales en distintas zonas del país.

Beca 18 fue creada en diciembre de 2011 durante el gobierno de Ollanta Humala, mediante el Decreto Supremo 017-2011-ED, firmado por el entonces presidente y promovido desde el Ministerio de Educación, a cargo de Patricia Salas. Nació como una beca integral para que egresados de colegios públicos con alto rendimiento y bajos recursos accedieran a estudios universitarios o técnicos, con cobertura de matrícula, pensiones, alimentación, alojamiento, movilidad y materiales. En 2012, la Ley 29837 creó el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), que asumió su gestión. Desde entonces, amplió sus modalidades para incluir, además de jóvenes en pobreza, a población del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), Huallaga, comunidades nativas amazónicas, pueblos afroperuanos, víctimas de la violencia política, personas bajo protección estatal, licenciados de las Fuerzas Armadas y estudiantes de educación intercultural bilingüe; en la convocatoria 2027 contempla nueve modalidades y 6.000 vacantes.

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