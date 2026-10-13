Perú transferirá USD 1,6 millones por nueve helicópteros Black Hawk a Estados Unidos: ¿para qué serán usados?

El acuerdo para la donación de las nueve aeronaves entre Perú y Estados Unidos se firmó el 13 de agosto de 2024.

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El Ministerio del Interior (MININTER) autorizó una transferencia financiera de S/5,7 millones a favor del Gobierno de Estados Unidos para cubrir el saldo del aporte peruano destinado al mantenimiento de nueve helicópteros UH-60 Black Hawk y sus equipos de apoyo.

Las aeronaves forman parte del programa de aviación antidrogas y se emplean en operaciones contra el tráfico ilícito de drogas.

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El desembolso completa el aporte de USD 4 millones que el Perú debe asumir durante el segundo año del periodo de transición fijado en el acuerdo de donación.

La transferencia fue aprobada a través de la Resolución Ministerial N.° 1494-2026-IN, suscrita por el ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, el 12 de octubre.

El nuevo pago se suma a una transferencia anterior de S/ 8 millones

La operación autorizada corresponde al saldo pendiente de USD 1,6 millones. El Ministerio del Interior ya había aprobado una primera transferencia de S/8 millones, mediante la Resolución Ministerial N.° 1007-2026-IN, para cubrir un desembolso inicial de USD 2.335.766,42.

Con ambos pagos, el monto transferido por el Estado peruano en 2026 suma S/ 13,7. La cifra se encuentra dentro del límite de S/ 16 millones que la Ley de Presupuesto del Sector Público autorizó al sector Interior para este fin durante el actual año fiscal.

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Los recursos saldrán del presupuesto de la Unidad Ejecutora 018: Dirección de Aviación Policial de la Policía Nacional del Perú. La partida forma parte del programa presupuestal de reducción del tráfico ilícito de drogas y está vinculada al soporte aéreo para las operaciones de interdicción.

El programa de mantenimiento anual requiere un presupuesto base de USD 20 millones con aportes peruanos escalonados.

El acuerdo contempla una transición de cinco años

El Gobierno peruano y la Embajada de Estados Unidos suscribieron el acuerdo de donación de los nueve helicópteros Black Hawk el 13 de agosto de 2024. El convenio entró en vigor el 15 de noviembre de ese año, luego de su ratificación mediante decreto supremo.

El documento establece un periodo de transición de cinco años para que Perú asuma de manera gradual la gestión, el personal, las operaciones y el financiamiento del Programa de Aviación Antidrogas. Durante ese lapso, ambos gobiernos deben trabajar para que el país alcance una capacidad aérea autosostenible.

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El contrato de mantenimiento de los helicópteros tiene una línea de base anual de USD 20 millones, según el acuerdo. En el segundo año, Perú debe cubrir el 20% del costo, equivalente a USD 4 millones; el porcentaje aumentará a 30% en el tercer año, 40% en el cuarto y 60% en el quinto.

Perú asumirá la totalidad del financiamiento y de la gestión operativa al término del periodo de transición de cinco años.

Perú asumirá el costo total después del periodo de transición

Una vez concluido el proceso de cinco años y tras la transferencia de titularidad de las aeronaves, el Estado peruano será responsable del 100% de los costos de mantenimiento de los Black Hawk. El acuerdo también fija que los pagos deben realizarse conforme al cronograma incluido en uno de sus anexos.

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La Dirección de Planeamiento Institucional de la Policía Nacional solicitó la transferencia tras recibir el requerimiento de la Dirección de Aviación Policial. La Oficina de Presupuesto del Ministerio del Interior emitió una opinión favorable y confirmó que existía disponibilidad de recursos ordinarios para atender el pago.

La resolución precisa que el dinero no podrá utilizarse para una finalidad distinta a la prevista: la sostenibilidad operativa y el mantenimiento de las nueve aeronaves entregadas por Estados Unidos.