Amalia Díaz Guiñazú habló del calvario que vivió con un acosador durante 5 años: “Me decía que me iba a pegar dos tiros”

En el programa de televisión La Mañana con Moria, Amalia Díaz Guiñazú relata el acoso y las amenazas de muerte recibidas durante años por parte de un hombre

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Amalia Díaz Guiñazú, panelista de La mañana con Moria, relató por primera vez en televisión el acoso sexual que sufrió durante varios años por parte de un hombre que llegó, incluso, a amenazarla de muerte. El caso derivó en un allanamiento en la madrugada de este miércoles en Valeria del Mar, donde la Policía ingresó a la vivienda del hombre de 38 años con domicilio en el Partido de la Costa, que fue imputado por las amenazas a la periodista.

La panelista contó en diálogo con Moria Casán que la pesadilla se remonta a la época en la que conducía El Garage, el ciclo dedicado al mundo automotor que se emitía los domingos durante la pandemia. “Lo conduje varios años, tocó en pandemia, y yo siempre tengo mucho feedback con los seguidores”, explicó Díaz Guiñazú, quien reconoció que respondía con frecuencia los mensajes directos que recibía en sus redes sociales.

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Según relató la periodista, el intercambio comenzó de manera habitual, con mensajes de admiración típicos del vínculo que genera la exposición televisiva. “Primero era ‘te amo, te quiero’”, recordó. Sin embargo, el comportamiento del hombre escaló con el correr de los meses. Cuando Díaz Guiñazú subía fotos junto a amigos, el acosador los identificaba como parejas de la conductora y les enviaba mensajes amenazantes.

El hostigamiento se intensificó hace aproximadamente un año y se volvió crítico en los últimos meses, cuando las amenazas incluyeron referencias explícitas a violencia física y sexual. “Me voy a ir al canal, te voy a pegar dos tiros en la cabeza. Te voy a violar”, citó la panelista acerca de uno de los mensajes recibidos. El agresor también apuntó contra mujeres del entorno cercano a ella, a quienes dirigió amenazas sexuales y de muerte.

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Efectivos policiales realizaron un allanamiento en una vivienda en el marco de la investigación por amenazas de muerte denunciadas por la periodista Amalia Díaz Guiñazú

Moria señaló durante la entrevista que en varias oportunidades notó que la panelista llegaba tarde al estudio y se incorporaba a su lugar con cautela, un comportamiento que la propia periodista explicó por el temor a cruzarse con su acosador a la salida del canal. “Saben dónde encontrarte, es muy fácil encontrarte”, admitió, quien detalló que el hombre llegó a escribirle que la esperaría “a las nueve de la mañana” o “a las diez de la mañana” para advertirle que no podría escapar.

El punto de quiebre llegó cuando el acosador amenazó con abusar sexualmente de la hija de una persona cercana a su círculo íntimo. La panelista remarcó que nunca comparte fotografías de su vida privada ni de las personas de su entorno en redes sociales, por lo que no logró comprender cómo el hombre había obtenido información sobre esa menor. “Ahí me asusté. Dije: ‘acá hay una cuestión de inteligencia’”, relató, y agregó que el agresor manejaba un inglés fluido y operaba con decenas de perfiles falsos con nombres de animales en ese idioma, como Panther Ghost, que reaparecían cada vez que ella los bloqueaba.

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La denuncia se formalizó un domingo por la noche, luego de que el hombre amenazó con presentarse en el canal a la mañana siguiente. Díaz Guiñazú describió un primer momento de tensión en la sede policial, cuando un comisario intervino para remarcar que las amenazas apuntaban al lugar de trabajo de la víctima y no a su domicilio, lo que modificó el enfoque de la protección ofrecida.

Entre los mensajes leídos por Moria durante la entrevista figuraba uno especialmente agresivo: el acosador prometía visitarla “antes de mi cumpleaños o en Navidad” y volvía a amenazarla con “dispararle dos tiros en la cabeza” si continuaba bajo custodia policial. En otros textos, el mismo hombre alternaba expresiones de amor con frases como “no te vas a escapar, si te ponés histérica y empezás a gritar, te voy a pegar... te voy a dar dos tiros en la cabeza”.

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El acoso comenzó en momentos en que Amalia se encontraba al frente del ciclo El Garage

Díaz Guiñazú agradeció públicamente al fiscal Sebastián Fedullo, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 12, a quien calificó de fundamental para el avance de la causa. Según relató, el propio fiscal le había advertido que, al no registrar antecedentes penales, existía la posibilidad de que el pedido de allanamiento no prosperara. Finalmente, la medida fue autorizada por el Juzgado de Garantías 6 Descentralizado de Villa Gesell y por el Departamento Judicial de Dolores, a cargo de David Mancinelli.

La denuncia había sido presentada el 27 de septiembre. A partir de ese momento, la División Contravenciones y Faltas de la Policía de la Ciudad llevó adelante la investigación que permitió ubicar el domicilio del acusado en el Partido de la Costa. El operativo de allanamiento se concretó esta madrugada en Valeria del Mar, donde se secuestraron celulares, un pendrive, un disco rígido, una tarjeta de memoria, una notebook y cuatro cuadernos. Además, se encontraron armas y fotografías de otras mujeres mediáticas, aunque el material vinculado a Díaz Guiñazú resultó el más extenso.

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Tras la diligencia, el hombre fue notificado de la prohibición de acercamiento hacia la damnificada y del cese inmediato de los actos de hostigamiento. Pese a la gravedad de las amenazas, quedó en libertad en su domicilio, ya que no registraba antecedentes previos que habilitaran una medida de detención.

Díaz Guiñazú también destacó el acompañamiento recibido por parte de la custodia policial asignada tras la denuncia.