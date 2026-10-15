Revelaron la encendida arenga de Santiago Sosa a sus compañeros del Vasco da Gama antes del triunfo en la Bombonera sobre Boca Juniors

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Vasco da Gama consiguió una de las victorias más resonantes de la historia el martes pasado ante Boca Juniors en la Bombonera, en lo que fue la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. Los cariocas sacaron ventaja en condición de visitante y ahora intentarán sellar la clasificación al encuentro definitorio en el Maracaná la semana que viene. A través de sus cuentas oficiales, el Gigante de la Colina reveló detalles de lo que fue el detrás de escena de este batacazo copero.

Las imágenes reflejaron el viaje desde Río de Janeiro a Buenos Aires tanto del plantel como de los 4.000 torcedores que llenaron la popular visitante del estadio Alberto J. Armando y deliraron con el triunfo. Pero lo más jugoso del material audiovisual se dio en el vestuario, donde el argentino Santiago Sosa tuvo un papel preponderante y mostró que arribó al elenco vascaíno para ejercer liderazgo.

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“Es un juego para disfrutar, eh. Para disfrutar mucho. Ya vieron la cancha, el estadio, vieron todo gente, eh. Disfruten mucho, momento único en la vida. Semifinales de Copa, no se vive todos los días. Personalidad, gente. ¡Personalidad para jugar, mucha personalidad!”, fue la arenga del ex River y Racing luego de la entrada en calor en el campo de juego y antes de saltar a la cancha para iniciar el encuentro.

Adson, autor del gol en la Bombonera, reza ante una virgen antes del partido

Elongación y movimientos articulares para evitar lesiones, masajes y breve charla del entrenador Pedro Emanuel fueron otros de los momentos en los que Sosa figuró en escena. Entre otras perlitas, llamó la atención que en el vestuario de Vasco se instaló el mate (se distinguió Alan Lescano cebando), una vela encendida junto a la imagen de una virgen en el centro del vestidor y los rezos antes y después del partido. Además, Lescano también se animó a ensayar un grito triunfal en portugués: “Porra, caralho. Tamo junto” (una exclamación vulgar estilo “mierda, carajo” y “estamos juntos). Sosa fue más cauto e inmediatamente terminado el match, se focalizó en el desquite: ”Vamos, gente, vamos. Faltan 90 minutos".

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Más frío, tras bañarse, el mediocampista platense de 27 años analizó sobre el match: “No creo que Boca nos haya pasado por arriba. El primer tiempo nos plantamos de una mejor manera. El segundo tiempo fue más de ellos, tenían que salir a empatar, a ganar y más con un jugador más. Eso pesa a la hora de jugar. Fue un partido muy parejo. Me puso muy contento ganar acá, en esta cancha con el Vasco, que hacía un montón que no competía internacionalmente”.

Pipa Lescano, el otro argentino que pisa fuerte en el vestuario del Vasco

Sosa no fue el único protagonista que tuvo repercusión después de la victoria de Vasco ante Boca: Thiago Mendes, mediocampista brasileño, pidió disculpas tras compartir en Instagram una imagen en la que aparecía rompiendo el escudo xeneize. El futbolista explicó que republicó el contenido entre varios posteos en medio de la emoción del partido y sin advertir el carácter ofensivo de la imagen, que eliminó apenas lo notó. Aseguró que no buscó faltarle el respeto al club ni a sus hinchas y remarcó que, aunque la rivalidad forma parte del fútbol, el respeto debe estar por encima de cualquier resultado.

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Según las autoridades locales y el club anfitrión, la revancha se disputará el próximo martes a partir de las 21:30 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Vale mencionar que, en la otra llave de semis de la Sudamericana, quien dio un paso importantísimo ayer fue Atlético Mineiro, que derrotó 3-0 a Montevideo City Torque en Belo Horizonte.