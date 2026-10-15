Cortes de luz de hasta 10 horas este viernes: revisa las zonas afectadas en Lima y Callao para el 16 de octubre

Al menos 10 zonas capitalinas se verán afectadas por la suspensión temporal del servicio, según informó Luz del Sur. (Crédito: Andina)

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Este viernes 16 de octubre, diversos sectores de Lima Metropolitana y Callao tendrán cortes de luz programados durante varias horas. Las interrupciones se realizarán en distintos momentos de la jornada, desde las primeras horas de la mañana hasta la tarde, por lo que los usuarios deberán revisar si sus viviendas o negocios se encuentran dentro de las áreas comprendidas.

La programación incluye calles y manzanas del Rímac, San Juan de Lurigancho, Comas y Puente Piedra, además de urbanizaciones y asociaciones de vivienda ubicadas entre San Martín de Porres y Callao. También figuran sectores de Huaros, en la provincia de Canta, y puntos específicos de Lima y del primer puerto. Los cortes serán focalizados: no necesariamente abarcarán todos los sectores de cada distrito mencionado.

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¿Qué zonas tendrán cortes de luz este viernes 16 de octubre?

Los horarios y las áreas incluidas en la programación varían según la ubicación. Estos son los detalles que deben tener en cuenta los usuarios:

Rímac: de 8:30 a. m. a 6:30 p. m.

La suspensión del servicio comprenderá las siguientes vías y manzanas:

Avenida Las Mercedes, cuadras 2 y 3.

Avenida María Parado de Bellido, cuadra 1.

Jirón Mateo Pumacahua, cuadras 4 y 5.

Jirón Francisco de Zela, cuadras 4 y 5.

Jirón Mariano Melgar, cuadras 4 y 5.

Pasaje Los Andes, cuadras 1 y 2.

Pasaje Sánchez Carrión, cuadra 5.

Jirón José Olaya, cuadra 6.

Jirón Los Héroes, cuadras 5 y 6.

Jirón Los Incas, cuadra 2.

Jirón Condorcanqui, cuadras 5 y 6.

Asentamiento humano Tarma Chico, manzanas 4, 7, 8, 12, 15, 16, 17 y 18.

San Juan de Lurigancho: de 9:30 a. m. a 6:30 p. m.

En este distrito, la interrupción alcanzará sectores de los siguientes asentamientos humanos y agrupaciones familiares:

A. H. San José Obrero: manzanas A, B, C, C1, D, E, F, G, H, I, J1, J2, J3, K1, K2, M y N.

Agrupación Familiar La Rinconada del Sol de Mariscal Cáceres: manzanas A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C24, C25, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E9 y K1.

A. H. Pueblos Unidos: manzanas A, A1, J y J1.

Agrupación Familiar Pueblos Hermanos de Mayobamba: manzanas A y B.

A. H. Paz y Amistad, sector Cristo de Pachacamilla: manzana D1.

Canta, Huaros: de 9:30 a. m. a 6:30 p. m.

El cronograma contempla estas vías y puntos del distrito de Huaros:

Avenida 26 de Mayo, cuadra 1.

Avenida 28 de Mayo, sin número y cuadras 1, 2, 3 y 5.

Avenida José Otero, sin número y cuadras 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

Plaza de Toros, cuadra 3.

Jirón Sangrar, sin número y cuadra 4.

Centro poblado San Felipe de Cullhuay, manzana sin número y manzana E.

Pasaje Los Andes, cuadra 1.

Pasaje Micaela Bastidas, cuadra 7.

Pasaje La Torre, cuadra 1.

San Martín de Porres y Callao: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

La programación comprende numerosas asociaciones de vivienda, urbanizaciones y programas residenciales. Entre las áreas consignadas figuran:

Asociación de Vivienda Jardines de Santa Rosa III etapa: manzanas A, B y C.

Urbanización La Alborada de Santa Rosa: manzanas A, B, C y D.

Asociación de Vivienda Santa María del Valle, etapa III: manzanas A, B, C y D.

Asociación San Valentín 1, etapa: manzanas A, B, C y D.

Asociación San Valentín 2, etapa: manzanas A, D, F y G.

Asociación Los Olivos de San Vicente: manzanas A, B, C, D y E.

Urbanización San Remo III etapa: manzanas A, B, C, D, E y F.

Asociación Santa María del Valle III etapa: manzanas A, B, C y D.

Programa de Vivienda San Benito de Palermo: manzanas A, B, C, D, E, G, H, I y J.

Programa de Vivienda Las Gardenias de Oquendo, etapa II: manzanas A, B, C, D, E, F, G y H.

Programa de Vivienda Vista Alegre I: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H e I.

Programa de Vivienda Vista Alegre II: manzanas A y B.

Programa de Vivienda Bahía Blanca de Oquendo: manzanas A, B, C, D, E, F y G.

Asociación Residencial Dueñas: manzanas A, D, E y F.

Programa de Vivienda Las Delicias de Oquendo: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J y K.

Programa de Vivienda Sol de Oquendo: manzanas B, C y D.

Programa de Vivienda La Encantada del Valle: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ y O.

Programa de Vivienda Las Casuarinas de Santa Rosa: manzanas A, B, C, D, E, F e I.

Programa de Vivienda La Floresta de Oquendo: manzanas A, B, C, D, E y F.

Programa de Vivienda El Olivar de Oquendo II etapa: manzanas A, B y C.

Programa de Vivienda El Olivar de Oquendo III etapa: manzanas A prima y C.

Urbanización Manuel Mujica Gallo: manzana B1.

Programa de Vivienda San Carlos: manzana C.

Programa de Vivienda Los Pinos de Santa Rosa: manzanas A, B, C, D, E, F, G y H.

Programa de Vivienda Las Dalias de Oquendo II: manzanas A, B, C, D y F.

Programa de Vivienda Villas de Oquendo, ampliación I etapa: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N1, Ñ, Ñ1, O, P y Q.

Programa de Vivienda Viñas de América Oquendo: manzanas B, C, D, E, F, H, I y L.

Programa de Vivienda San Juan de Oquendo: manzanas A, B, C, D y F.

Puente Piedra: de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Los puntos comprendidos son la Asociación de Pequeños Avicultores, manzanas F, G e I, y la avenida Contumazá, cuadra 7.

Callao: de 10:00 a. m. a 1:30 p. m.

El corte abarcará la Asociación de Propietarios Alameda Portuaria, manzanas A, B y C, además del cruce de la avenida Elmer Faucett con la avenida Canta Callao.

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Callao: de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.

La interrupción comprenderá la parcela 2-A del exfundo Taboada, edificios D, E y F, y la avenida Canta Callao, kilómetro 6, exfundo La Taboada II, sin número, edificios G, H, T, U, V y W.

Lima: de 10:00 a. m. a 2:00 p. m.

En Lima, la zona incluida es la urbanización Pando, en la calle Pasaje 46, esquina con el jirón Benvenuto.

Comas: de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

La suspensión está prevista en la avenida Manuel Gonzales Prada, cuadra 10.

¿Qué hacer antes de un corte de luz?

El paisaje urbano de Lima muestra una mezcla de edificios iluminados y zonas en penumbra, reflejando un corte de suministro eléctrico. (Andina)

Para reducir los inconvenientes durante la suspensión del suministro eléctrico, se recomienda cargar con anticipación los celulares y las baterías externas, así como desconectar los equipos electrónicos sensibles para protegerlos ante posibles variaciones de tensión cuando se restablezca el servicio.

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También es conveniente mantener cerradas las puertas del refrigerador y del congelador para conservar la temperatura de los alimentos, contar con una linterna y evitar el uso de velas cerca de materiales inflamables. Si en el hogar hay personas que dependen de equipos médicos eléctricos, es importante prever una fuente de respaldo y consultar con el proveedor de salud las medidas necesarias.

Los usuarios deben revisar las direcciones y manzanas detalladas en el cronograma para confirmar si su vivienda o negocio está comprendido en la interrupción.