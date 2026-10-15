Andrés Nocioni quedó involucrado en un accidente de lanchas en el río Paraná

Chapu Nocioni protaonizó un accidente en una lancha

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Una embarcación de la Prefectura Naval Argentina colisionó con una lancha particular en la que viajaba el ex basquetbolista Andrés Chapu Nocioni junto con unos amigos. El episodio ocurrió el martes por la noche en aguas del río Paraná, a la altura de la Isla Gato, frente a la localidad correntina de Itatí.

El choque se registró alrededor de las 19 horas, en el kilómetro fluvial 1.282. Nocioni navegaba a bordo de la lancha “Cafañoto” junto a otras dos personas, cuando la embarcación particular chocó con una nave de la PNA que realizaba tareas de sondeo y prevención ante la crecida del río en la zona, según la información a la que accedieron medios como El Litoral y Radio Sudamericana.

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Según pudo saber Infobae desde el entorno de la leyenda del básquet nacional, fue un incidente menor y el deportista continuó con su actividad de pesca en la zona sin mayores problemas. “No pasó nada”, aseguraron sobre lo sucedido y remarcaron que el tema cobró mayor magnitud por tener el nombre de Nocioni entre los implicados.

La embarcación de las fuerzas de seguridad estaba tripulada por dos efectivos, quienes sufrieron heridas leves a raíz del impacto. Ambos fueron trasladados al hospital local para su atención, donde el médico de turno sugirió la realización de radiografías preventivas, aunque sus diagnósticos iniciales indicaron lesiones leves, según los informes que difundió El Litoral.

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En la lancha particular viajaban, además de Nocioni, el guía y timonel de la embarcación y un amigo del ex jugador, identificados como Sergio Antúnez Rossi, oriundo de Paso de la Patria, y Fabricio Guidali, de San Martín de los Andes. Según el parte médico, Nocioni no sufrió lesiones. Los otros dos ocupantes de la lancha presentaron lesiones leves y, tras la colisión, lograron reembarcar por sus propios medios.

Chapu Nocioni durante los Juegos Olímpicos de Río 2016 (Nicolás Stulberg)

De acuerdo con el relato de testigos recogido por medios locales, el episodio trascendió a partir de la alerta de pobladores de Itatí, que presenciaron el despliegue de ambulancias en la zona de la Costanera, ya que las autoridades trataron el caso con reserva en un primer momento.

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Tras el choque, personal de la Dirección General de Seguridad Vial, División Ensenada Grande, acudió al lugar para someter a conductores y acompañantes al control de alcoholemia. Los test arrojaron un resultado de cero alcohol en sangre para todos los involucrados, según confirmaron las autoridades correntinas.

De acuerdo con un informe oficial citado por Radio Sudamericana, la embarcación de Prefectura fue embestida por la lancha marca North Carolina, con matrícula Rey042160. Prefectura Naval Argentina no emitió un comunicado oficial sobre el hecho hasta el momento.

Nocioni fue una de las piezas clave de la Generación Dorada del básquet argentino

Nocioni, hoy comentarista de la NBA en la TV, fue una de las piezas clave de la Generación Dorada del básquet argentino. Debutó en la Liga Nacional de Básquet en 1995 con Racing Club y pasó luego por Olimpia de Venado Tuerto e Independiente de General Pico, donde se consolidó como una de las mayores promesas del país. En 1999 dio el salto a España, al Tau Cerámica, con un breve paso a préstamo por el Básquet Manresa. De vuelta en Vitoria se convirtió en jugador franquicia, ganó dos Copas del Rey y una Liga ACB, y fue elegido MVP de la liga española en la temporada 2003-2004.

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En 2004 llegó a la NBA para jugar en Chicago Bulls, donde vivió su etapa más destacada: en su primer partido de playoffs anotó 25 puntos y capturó 18 rebotes, la mejor marca de un rookie en un debut de postemporada en la historia de la liga. Fue elegido mejor jugador de los Bulls en la temporada 2005-2006. En 2009 pasó a Sacramento Kings y, en 2010, a Philadelphia 76ers, con un breve regreso a la Argentina en 2011 para jugar en Peñarol de Mar del Plata durante el cierre patronal de la NBA. En total, disputó 514 partidos en ocho temporadas de NBA, con promedios de 10,5 puntos, 4,5 rebotes y 1,2 asistencias.

En 2012 regresó a España, primero a Caja Laboral Baskonia y luego al Real Madrid, club con el que ganó la Euroliga y la Liga ACB en 2015, además de varias Copas del Rey, hasta su retiro en 2017.

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Con la selección argentina, debutó el 14 de junio de 1999 y fue pieza fundamental del equipo que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, además del bronce en Pekín 2008 y la plata en el Mundial de 2002, cuando Argentina venció por primera vez a Estados Unidos en una competencia mundial.