La industria farmacéutica desplaza al sector de alimentos en las exportaciones intrarregionales de El Salvador

Un operario organiza cajas etiquetadas como suministros médicos dentro de un contenedor de carga con vista a un puerto comercial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La comercialización de medicinas producidas en El Salvador y el resto de la región superó al intercambio de alimentos procesados y se posicionó como el rubro con mayor valor en el comercio intrarregional, según explicó Carmen Estela Pérez, presidenta de la Asociación de Industriales Químico Farmacéuticos de El Salvador (INQUIFAR) y de la Federación de la Industria Farmacéutica de Centroamérica y del Caribe (FIFCA).

Durante su participación en el programa televisivo Diálogo 21, la representante gremial señaló que los medicamentos en dosis terminadas desplazaron a la categoría de preparaciones alimenticias en el flujo mercantil entre los países del istmo.

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El intercambio interno de fármacos entre las naciones centroamericanas rebasó los USD 870 millones, lo que refleja una transformación en la capacidad de manufactura de los laboratorios locales.

“Fabricábamos y nos vendíamos entre Centroamérica antes eran alimentos, ahora son medicamentos. Es lo que más producimos y lo que vendemos entre centroamericanos”, afirmó Carmen Estela Pérez al analizar los indicadores regionales acumulados en los últimos años.

De acuerdo con la dirigencia, esta evolución obedece a la integración económica y a la unificación de reglamentos técnicos impulsados por el Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO), mecanismos que permiten que los fármacos fabricados con estándares comunes circulen con mayor facilidad entre las fronteras.

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Carmen Estela Pérez, presidenta de INQUIFAR y de la Federación de la Industria Farmacéutica de Centroamérica y del Caribe (FIFCA), durante su intervención en el programa Diálogo 21.

Las cifras oficiales del Banco Central de Reserva (BCR) respaldan esta tendencia en la economía salvadoreña. Entre enero y agosto de 2026, El Salvador exportó USD 106,4 millones en medicamentos terminados para la venta al por menor, una cifra prácticamente igual a los USD 106,7 millones registrados en el mismo periodo de 2025.

En contraste, los envíos al extranjero de preparaciones alimenticias diversas sumaron USD 47,3 millones y los de sopas o caldos alcanzaron USD 5,2 millones en los primeros ocho meses de 2026, lo que confirma que las ventas de medicinas al exterior superan por más del doble a los principales rubros de alimentos procesados.

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A pesar de este volumen de exportación, el mercado salvadoreño mantiene una alta demanda de productos fabricados en el exterior. La base de datos de comercio exterior del BCR ubica a los medicamentos como el segundo producto más importado por el país, con un valor de USD 468,0 millones y un crecimiento del 22.8%, un monto superado únicamente por los derivados del petróleo.

Guatemala encabeza las exportaciones farmacéuticas de El Salvador con 28,5 millones de dólares entre enero y agosto de 2026, según el Banco Central de Reserva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Salvador consolida sus envíos a vecinos centroamericanos mientras busca autonomía sanitaria ante el vencimiento de patentes

Frente a la brecha entre importaciones y producción local, la gremial plantea la necesidad de construir una autonomía sanitaria que asegure el abastecimiento de medicinas ante posibles emergencias o interrupciones en el transporte internacional.

Carmen Estela Pérez explicó en Diálogo 21 que el comercio mundial migra hacia modelos de producción cercana y alianzas entre países amigos. A este panorama se suma el vencimiento de un importante número de patentes farmacéuticas entre 2026 y 2030, una coyuntura conocida como el acantilado de patentes o patent cliff.

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Cuando las patentes internacionales vencen, los laboratorios de capital nacional quedan habilitados para fabricar medicamentos genéricos de la misma calidad a precios más accesibles.

Una investigadora examina un frasco con solución líquida frente a un panel luminoso en un laboratorio de desarrollo farmacéutico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“¿Quién queremos que haga nuestros medicamentos? Esa es una pregunta que debemos hacernos todos”, enfatizó la titular de INQUIFAR, quien recordó que durante la pandemia de COVID-19 los laboratorios salvadoreños abastecieron los paquetes de tratamiento entregados a los pacientes y reconvirtieron plantas para fabricar mascarillas y tratamientos intensivos.

Para aprovechar las oportunidades del mercado regional, la industria mantiene un trabajo coordinado con el Ministerio de Economía y entidades como el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP), con el fin de actualizar las normas técnicas y garantizar controles estrictos a las medicinas importadas.

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