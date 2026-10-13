Cusco: turista ucraniano se pierde en la montaña Putucusi, cerca de Machu Picchu, y es rescatado por agentes de la Policía Nacional

Un ciudadano ucraniano de 22 años quedó atrapado en una zona de difícil acceso de la montaña Putucusi, en el distrito de Machu Picchu, Cusco. Composición: Infobae

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Un turista ucraniano de 22 años fue rescatado por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) luego de quedar atrapado en una zona de difícil acceso de la montaña Putucusi, ubicada en el distrito de Machu Picchu, provincia de Urubamba, región Cusco.

El visitante, identificado como V. Foroshcha, perdió la orientación durante una excursión por este sector montañoso, situado cerca de la ciudadela inca de Machu Picchu. La emergencia ocurrió el domingo, después del mediodía, cuando el joven permaneció en un área que dificultaba su desplazamiento.

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La intervención comenzó tras una alerta del Ministerio de Cultura, que comunicó la situación a los efectivos de la comisaría de Machu Picchu. Los policías organizaron las labores de búsqueda y se dirigieron hacia el punto donde se encontraba el extranjero.

Los agentes localizaron al turista y realizaron las maniobras necesarias para estabilizarlo y ponerlo a salvo. Después del rescate, lo trasladaron hasta la línea férrea y, posteriormente, al centro de salud local para una evaluación médica.

Policía ubicó al turista en una zona de difícil acceso

Según la información difundida por la Región Policial de Cusco, los efectivos ascendieron por la montaña Putucusi para localizar a Foroshcha, quien permanecía atrapado en un sector de acceso complicado.

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La búsqueda se inició después de que las autoridades recibieran el aviso sobre la emergencia. Los agentes de la comisaría de Machu Picchu recorrieron el área hasta encontrar al joven, a unos 100 metros del inicio del ascenso.

Una vez ubicado, el personal policial coordinó las acciones de auxilio para garantizar su descenso seguro. Las condiciones del terreno exigieron que los efectivos intervinieran directamente para retirar al visitante de la zona en la que había quedado inmovilizado.

Tras completar el rescate, los policías condujeron al ciudadano extranjero hasta un punto seguro, desde donde pudo continuar su traslado para recibir atención sanitaria.

Turista recibió evaluación médica en un centro de salud local

El joven se desorientó durante una excursión y tuvo dificultades para desplazarse por el terreno montañoso. Difusión

Después de abandonar la montaña, el visitante fue trasladado al establecimiento de salud de Machu Picchu para comprobar su estado físico.

De acuerdo con la información proporcionada sobre la emergencia, la evaluación médica determinó que el turista se encontraba clínicamente sano y no presentaba complicaciones que requirieran atención adicional.

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La atención permitió verificar su condición tras el incidente y descartar problemas que exigieran una intervención médica de mayor complejidad, según los datos difundidos sobre el caso.

Putucusi ofrece vistas de Machu Picchu desde el otro lado del Vilcanota

La montaña Putucusi se encuentra frente a un sector de la ciudadela inca de Machu Picchu, al otro lado del río Vilcanota. Su ubicación permite observar el complejo arqueológico desde una perspectiva distinta a la de los circuitos turísticos habituales.

El Apu supera los 2.560 metros sobre el nivel del mar en su punto más alto. De acuerdo con la información sobre el lugar, las autoridades de la Municipalidad Distrital de Machu Picchu buscan impulsar una ruta de acceso hacia la cumbre para facilitar las visitas.

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Sin embargo, el ascenso presenta sectores de difícil acceso, como quedó expuesto durante el rescate del visitante ucraniano. En este caso, la intervención policial permitió que el joven abandonara la montaña y recibiera una evaluación médica después de la emergencia.