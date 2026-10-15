El Salvador

Condenan a salvadoreño por homicidio de su esposa en Canadá, un caso que tardó casi 20 años en resolverse

La justicia canadiense determinó la culpabilidad del acusado por un crimen cometido en 2004, luego de su extradición desde territorio centroamericano

Manos de un hombre con piel morena tras los barrotes metálicos de una celda, sujetas con esposas.
Un tribunal de Toronto declaró culpable de homicidio involuntario a Juan Antonio Ávalos por el crimen de su esposa cometido en 2004. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un tribunal de Toronto, en Canadá, declaró culpable de homicidio involuntario a un salvadoreño de 65 años por la muerte de su esposa, ocurrida hace más de 20 años. El fallo se conoció dos décadas después de que el cuerpo de la víctima apareciera en un apartamento del noroeste de la ciudad, un caso que había permanecido sin resolución judicial tras la fuga del acusado a El Salvador pocas horas después del crimen.

El condenado fue identificado como Juan Antonio Ávalos, y la víctima como Rosaura Tolentino Ramos, quien murió en agosto de 2004 a causa de una herida de arma blanca en el cuello. El juicio por homicidio involuntario se resolvió en una sola jornada ante un juez, sin que la defensa impugnara los hechos presentados por la Fiscalía. La resolución se produjo pocos días antes de que comenzara otro proceso contra Ávalos por asesinato en segundo grado, previsto para cuatro semanas, cuyas fechas fueron canceladas tras el veredicto. Una audiencia para determinar la pena quedó programada para enero.

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Un machete con manchas de sangre reposa en un piso de concreto agrietado, detrás de una cinta amarilla que dice 'NO PASE' en el interior de una vivienda.
La víctima Rosaura Tolentino Ramos falleció a causa de una herida de arma blanca en el cuello. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación de la pareja estuvo marcada por denuncias previas de violencia

Ávalos emigró de El Salvador a Canadá en 1985 y contaba con ciudadanía canadiense al momento del crimen. Conoció a Tolentino Ramos en el otoño de 2003 a través de un sacerdote en un centro comunitario, y la pareja contrajo matrimonio a finales de noviembre de ese año, tras un breve noviazgo.

Antes del homicidio, la relación atravesaba dificultades. En enero de 2004, Ávalos fue arrestado y acusado de agredir a su esposa, cargo que negó en su momento. A raíz de ese proceso, quedó sujeto a restricciones judiciales que limitaban su contacto con ella. Para agosto de ese año, Tolentino Ramos se había mudado a la vivienda de su hermana, aunque el 29 de agosto Ávalos acudió a buscarla, horas más tarde, ambos se encontraban en el apartamento del edificio ubicado en el 2397 de Finch Avenue West.

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Una vecina escuchó la discusión que precedió al crimen

Según la relación de hechos presentada por los fiscales Scott Arnold y Ysolt Brar, una vecina que residía en el piso inmediatamente inferior escuchó durante la noche una fuerte discusión en español, con un hombre que insultaba a una mujer que pedía auxilio. El relato judicial señala que, tras un grito, sobrevino un silencio absoluto. A la mañana siguiente, la testigo percibió sonidos de agua y de una escoba, como si alguien limpiara el piso de un balcón o una habitación cercana.

Las cámaras de seguridad del edificio registraron a Ávalos cuando abandonó el apartamento alrededor de las 6:00 de la mañana con dos maletas, antes de regresar y salir nuevamente con otras bolsas. Poco después de las 8:00, retiró 1,000 dólares de un cajero automático cercano.

Ilustración de una mujer sentada abrazando sus rodillas junto a una sombra oscura proyectada en la pared.
El acusado contaba con antecedentes por agresión y mantenía restricciones judiciales de contacto con la víctima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acusado huyó a El Salvador el mismo día del hallazgo

Ávalos viajó ese mismo día hasta el aeropuerto de Detroit, Michigan, donde compró en efectivo un boleto solo de ida hacia El Salvador. Tras escalas en Orlando y Los Ángeles, llegó al país centroamericano el 31 de agosto de 2004, la misma jornada en que la hermana de la víctima denunció su desaparición ante la policía canadiense.

Al acudir al apartamento, los agentes hallaron el cuerpo sin vida de Tolentino Ramos sobre una cama. La víctima aún vestía la blusa roja que llevaba puesta el 29 de agosto y presentaba una herida de arma blanca en el lado izquierdo del cuello. Junto a su cabeza se encontró un cuchillo de cocina, y la autopsia confirmó que la causa de muerte fue una puñalada en esa zona.

La extradición se concretó casi dos décadas después del crimen

El caso permaneció sin avances judiciales hasta el 24 de enero de 2024, cuando Ávalos fue detenido en El Salvador mediante una notificación roja internacional. Permaneció encarcelado mientras se tramitaba su extradición y, finalmente, el 15 de agosto de ese año fue entregado a las autoridades canadienses en el Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto. Durante la audiencia reciente, Ávalos se declaró “inocente” del delito de homicidio involuntario a través de un traductor, mientras su abogado, Ian McCuaig, no presentó pruebas durante el procedimiento. La audiencia de enero determinará la sentencia que enfrentará tras casi 20 años de fuga.

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