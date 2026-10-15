Look audaz, premio por “Bad Bitch” y el abrazo con L-Gante: la noche de Wanda Nara en los Martín Fierro de la Música

La mediática agradeció el reconocimiento por su tema

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Con una llegada que concentró las miradas, un look de fuerte impronta personal, una estatuilla por “Bad Bitch” y un cruce con L-Gante, Wanda Nara armó una de las secuencias más comentadas de los Martín Fierro de la Música 2026. La conductora de MasterChef Celebrity transformó su presencia en el teatro Tango Porteño, cerca del Obelisco, en un despliegue que atravesó la alfombra, la ceremonia y los momentos posteriores en las mesas.

La primera entrega de los premios organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) reunió a artistas de distintos géneros y figuras vinculadas a la industria. Si bien Wanda no figuró entre las nominadas, recibió una distinción especial en la categoría Canción Viral por su debut musical. El reconocimiento puso en el centro de la gala a un tema que sumó más de 5 millones de reproducciones en YouTube desde su lanzamiento.

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Su ingreso funcionó como una declaración de estilo. La empresaria eligió un body negro cavado, de mangas largas y con escote pronunciado, que combinó con un jeans claro de tiro bajo. El pantalón sumó sectores desgarrados, aberturas laterales a la altura de las caderas, cadenas plateadas y aplicaciones brillantes. Completó el conjunto con botas blancas y lentes oscuros de marco ovalado.

Las imágenes muestran el saludo entre Wanda Nara y L-Gante durante la entrega de los Premios Martín Fierro de la Música

El peinado acompañó esa búsqueda: llevó el cabello rubio con extensiones que aportaron volumen y largo. Cada elemento del vestuario reforzó la imagen que la conductora sostiene también en sus incursiones musicales, con referencias directas al título de la canción que la llevó al escenario. En las redes sociales, varias publicaciones celebraron la elección y la ubicaron entre los looks más compartidos de la noche.

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La escena recordó otras apariciones públicas en las que Wanda hizo de una llegada un acontecimiento. Durante una de sus visitas a los tribunales italianos por el proceso de divorcio con Mauro Icardi, la empresaria circuló por la ciudad en un auto descapotable intervenido con un tono rosa chicle. Esa postal, difundida en redes y medios, también trasladó un asunto personal a una imagen de alto impacto que deslumbró a todos.

En esta oportunidad, el despliegue encontró su punto central cuando Edith Hermida anunció que el Martín Fierro a Canción Viral era para “Bad Bitch”. La conductora subió al escenario para recibir el premio de manos de Susana Roccasalvo, periodista y exparticipante del ciclo culinario que lidera Nara en Telefe.

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La ganadora comenzó su discurso con una referencia a la cantidad de actividades que desarrolla. “Hago tantas cosas que me había olvidado de que en un momento canté”, expresó frente a los invitados. Luego destacó la recepción del tema en la Argentina y en otros países, además de mencionar los mensajes que recibió de Lali Espósito, Cazzu, Tini Stoessel, María Becerra y La Joaqui.

La reacción de Wanda Nara ante el abrazo de L-Gante y su mamá

Visiblemente feliz, también agradeció a su equipo y a las personas que la impulsaron a avanzar con el proyecto musical. En ese tramo, mencionó el aliento de Maxi López, padre de tres de sus hijos, y definió el origen del tema desde un mensaje dirigido al público femenino. “Fue una canción hecha para que las mujeres se animen a ser un poco más bad bitch”, señaló.

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La artista cerró su intervención con una frase breve que sumó otro reconocimiento a su recorrido público. “Gracias APTRA, gracias Luis, gracias a todos. Uno más para mi colección”, dijo antes de retirarse del escenario. Los aplausos acompañaron la entrega de una estatuilla que amplió su lista de premios, vinculada hasta ahora sobre todo a su trabajo en televisión.

El clima de espectáculo siguió lejos del escenario. Las cámaras registraron el momento en el que L-Gante se acercó a la mesa de Wanda Nara. Allí la abrazó desde atrás y mantuvo un breve intercambio con ella, que mostró la buena relación que conservan.

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En otro momento, también saludó a Nora Colosimo, mamá de Wanda. “Yo te quiero”, se escuchó decir al músico durante el saludo. Ante esa frase, la conductora intervino con humor y lanzó: “Es mentira”. El episodio sumó una escena inesperada a la ceremonia y reavivó la atención sobre el vínculo entre la expareja, que atravesó idas y vueltas públicas durante los últimos años.

Entre la distinción por “Bad Bitch”, el vestuario y el encuentro con L-Gante, Wanda Nara dejó una sucesión de imágenes que extendió su protagonismo durante toda la primera edición de los Martín Fierro de la Música. La ceremonia tuvo lugar el miércoles 14 de octubre en el teatro Tango Porteño y sumó un nuevo premio a la faceta musical que la empresaria inició en noviembre de 2023.

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