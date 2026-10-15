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Le pidió una foto a la China Suárez y luego la criticó por comprar en una tienda low cost: la respuesta de la actriz

Una joven encontró a la ex Casi Ángeles en una reconocida cadena durante sus vacaciones en Miami y protagonizaron un intercambio ácido en las redes

Una persona se tomó una fotografía junto a la China Suárez. A continuación, la autora del contenido generó diversas reacciones entre los usuarios de plataformas digitales.

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Un video que circula en redes sociales expuso un nuevo episodio incómodo para Eugenia “China” Suárez. La actriz se cruzó con una usuaria identificada como Emilia Maza en un local en una reconocida cadena en Estados Unidos, donde la mujer le pidió una fotografía para su abuela y, minutos después, publicó un video en el que cuestionaba su presencia en una tienda de ropa económica.

Según se desprende de las imágenes difundidas, Suárez se encontraba en el local junto a sus hijos cuando Maza se acercó para solicitarle una foto junto a su abuela. La actriz accedió sin inconvenientes y posó sonriente junto a la mujer mayor, en una escena que no generó ningún tipo de fricción en el momento.

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Sin embargo, la situación cambió cuando la joven decidió compartir, además de la fotografía, un video grabado instantes después, con la actriz ya en la zona de cajas, lista para retirarse del local. En ese registro, Maza deslizó un comentario que derivó en la polémica: “Yo no es por meter púa ni mucho menos, pero Wanda, ¿compraría en Primark?”, preguntó entre risas, en una clara referencia a Wanda Nara, empresaria y expareja de Mauro Icardi, con quien Suárez mantiene una relación sentimental.

Eugenia Suárez, con gorra azul y camiseta blanca, posa junto a una mujer de cabello corto canoso en una tienda de ropa
La actriz Eugenia Suárez posa junto a una seguidora en el interior de un comercio de indumentaria.

La usuaria insistió con la comparación frente a su pareja, que la acompañaba en la grabación. “¿Qué piensan? ¿Vos te imaginás a Wanda Nara acá? Para nada”, agregó Maza, antes de dirigirse directamente a su acompañante con la misma pregunta. “Amor, una pregunta muy preguntona. Wanda, ¿compraría en Primark?”, repitió.

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El hombre respondió de manera afirmativa, aunque la joven insistió en su postura. “No, Wanda. No la ves ni en pedo acá”, sostuvo, en referencia a que la empresaria jamás elegiría ese tipo de locales para realizar sus compras.

Apenas el video comenzó a circular, la propia protagonista decidió salir al cruce. En su respuesta, Suárez marcó una distinción entre su situación económica y los dichos de la usuaria. “La diferencia entre vos y yo, es que yo puedo darme el gusto de elegir donde comprar. Y aunque me ponga un trapo estoy linda igual”, escribió la actriz, en un mensaje que sumó, además, un cierre irónico: “Aguante Primark y felices vacaciones”.

Eugenia Suárez con gorra oscura y camiseta blanca sostiene bolsas de compras frente al mostrador de una tienda
La China Suárez camina junto al mostrador de cobro del local mientras lleva varias bolsas de compras

La contestación de la actriz tuvo una repercusión inmediata en las redes sociales, donde usuarios replicaron sus palabras. El comentario de Suárez, identificada en la plataforma como @sangrejaponesa, acumuló 4.894 “me gusta” y generó más de 549 respuestas de otros usuarios, lo que confirma la magnitud de la repercusión que tuvo el episodio.

La reacción del público no tardó en manifestarse, y la mayoría de los comentarios apuntaron contra quien realizó el posteo por la actitud de pedir una foto para luego cuestionar a la actriz en un video separado. “Pedirle una foto y después subir un video bardeándola? Mmm... eso solo tiene un nombre y ya sabemos cuál es”, escribió un usuario, en uno de los mensajes más replicados, que acumuló 1.109 “me gusta”.

Otros comentarios destacaron el comportamiento de Suárez frente al episodio: “Esa es la gran diferencia que alguien como @sangrejaponesa no es interesada ni le importan solo las marcas caras… y eso habla mejor de ella que de Wanda…. Qué mal quien hizo este video… primero hablando mal de alguien y luego pidiéndole foto?”, señaló otro internauta.

Una mujer con suéter marrón sostiene un vaso rosado con sorbete junto a una mujer de cabello corto blanco
Dos mujeres graban un video para redes sociales en el que relatan su experiencia tras pedirle una foto a la China Suárez

La crítica hacia la autora del video se intensificó con mensajes que cuestionaron directamente sus intenciones. “Obvio, ¿o tiene que comprar solo en lugares caros para dejarte conforme a vos? Hacete ver, porfa”, escribió otro usuario, mientras que un tercero fue más tajante: “Qué acoso, por Dios. Lo peor de mujeres y gente que no tiene algo más interesante que meterse en su vida”.

Horas después del cruce, la usuaria reapareció en sus redes sociales para reaccionar a la respuesta que había recibido de Suárez. La joven compartió una captura de pantalla con el comentario de la actriz, al que sumó un breve mensaje a modo de historia de Instagram: “Buen día. Se me calentó la China!”, escribió, acompañado de emojis de una cara con las manos en el rostro y otra entre lágrimas de risa.

La reacción de la usuaria tras la respuesta de la China Suárez
La reacción de la usuaria tras la respuesta de la China Suárez

El episodio tuvo lugar durante la estadía de Suárez en Estados Unidos, donde la actriz se encuentra junto a sus hijos en lo que corresponde a un período de descanso familiar. Las fotografías y videos difundidos muestran a la actriz con una gorra oscura, remera blanca y jeans, en una recorrida habitual por los pasillos del local de la cadena irlandesa de indumentaria, reconocida internacionalmente por sus precios accesibles.

Hasta el momento, Maza no realizó declaraciones adicionales más allá de su historia de Instagram, mientras que el video original continúa generando repercusiones y comentarios de quienes respaldan la postura de Suárez.

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