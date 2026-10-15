La gasolina regular E10 ya está disponible en todo Guatemala tras una transición iniciada en agosto

Un hombre utiliza un dispensador de gasolina E10 con etanol para reabastecer su automóvil en una estación de servicio en Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Energía y Minas confirmó que la gasolina regular E10 ya está disponible en toda Guatemala, tras una transición iniciada en agosto que incorpora una mezcla de etanol al combustible utilizado por cerca de 3 millones de personas. El país se convirtió así en el tercer mercado de Centroamérica en adoptar este tipo de producto para la gasolina regular.

La implementación no llegó al mismo momento a todas las estaciones de servicio, porque cada expendedor debía terminar sus inventarios de combustible sin mezcla. La cartera afirmó que el despliegue fue gradual, ordenado y coordinado con los integrantes de la cadena de comercialización.

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El ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, sostuvo que el abastecimiento ya alcanzó escala nacional: “La gasolina regular E10 ya se encuentra disponible a nivel nacional. El proceso de implementación se realizó de manera gradual y coordinada con los distintos actores de la cadena”.

La medida abarca la gasolina regular, mientras que la gasolina superior continuó sin etanol durante la primera etapa. Su incorporación depende de los dictámenes técnicos que debe emitir la dependencia competente del ministerio.

Un inspector provisto de casco y chaleco anota información en una carpeta mientras evalúa la estructura de una estación de servicio. (Diaco GT)

La mezcla de 90% de gasolina y 10% de etanol

El programa fue establecido mediante el Acuerdo Ministerial 333-2026/SG, publicado el 5 de agosto en el Diario de Centro América. La normativa dispone una composición de 90% de gasolina y 10% de alcohol anhidro, que la Dirección General de Hidrocarburos mantendrá durante 2026 y 2027.

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Antes de la puesta en marcha, 1.537 estaciones habían presentado constancias de limpieza de tanques y bitácoras de control y manejo de agua, el equivalente a cerca de 71% de los establecimientos registrados. La Dirección General de Hidrocarburos había efectuado 245 inspecciones hasta el 17 de julio para revisar documentos, contenido de agua en los tanques y condiciones de seguridad industrial y ambiental.

La preparación también incluyó una mesa técnica y conversaciones con importadores y expendedores. Barrios señaló: “Lo más importante es que la implementación ha sido ordenada, que existe disponibilidad para los consumidores y que estamos monitoreando permanentemente el comportamiento del mercado”.

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Seis cargamentos de etanol llegaron a los puertos guatemaltecos para respaldar el inicio del abastecimiento. El sexto buque estaba en descarga en Puerto Santo Tomás de Castilla, en Izabal, bajo responsabilidad de Chevron Guatemala Inc.

El primer embarque de etanol destinado a biocombustible que recibió el país fue transportado por el buque BONITA AKI, procedente de Estados Unidos, con 3.000 toneladas métricas de producto. La Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla informó que se trató del primer envío de estas características en la historia de Guatemala.

La mezcla se realiza en los puertos, por lo que el combustible llega preparado a las estaciones de servicio y los surtidores no necesitan modificaciones para despacharlo. El inventario acumulado, según el ministerio, permitió asegurar el suministro desde el inicio de las ventas.

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La demanda anual para sostener el programa rondará los 100 millones de galones de etanol, una necesidad que se cubrirá mediante producción nacional e importaciones, de acuerdo con estimaciones citadas por Prensa Libre.

Precios sujetos al mercado internacional

El reemplazo de la gasolina regular dependió de las existencias y el calendario de compras de cada estación. Enrique Meléndez, director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina, explicó que el producto comenzó a salir desde las terminales de almacenamiento y que los comerciantes calcularon un período de unos cinco días para terminar el combustible previo.

El viceministro encargado del área de Minería e Hidrocarburos, Guillermo Xoy, indicó que la incorporación de E10 se asocia a una reducción de entre Q0,50 y Q1,50 por galón en la gasolina regular. “Efectivamente se espera y registra una baja entre Q0,50 a Q1,50 en la gasolina regular”, afirmó, y añadió que el combustible tiene efectos vinculados con la salud y el medio ambiente.

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Las variaciones no dependen únicamente de la nueva mezcla. Guatemala opera bajo un mercado libre y el Ministerio de Energía y Minas no fija los precios, que responden a la oferta, la demanda y las cotizaciones internacionales.

El país importa sobre todo derivados refinados, como gasolinas y diésel, por lo que una baja en el valor internacional del petróleo crudo no se traduce de inmediato en una reducción equivalente en el mercado local. Desde julio, los precios internacionales de los combustibles mantenían una tendencia ascendente por la incertidumbre geopolítica en Oriente Medio y el riesgo de interrupciones en rutas estratégicas del comercio de hidrocarburos.

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Entre el 28 y el 31 de agosto, la gasolina superior permaneció en Q40,58 por galón. La regular E10 pasó de Q38,76 a Q38,64, con una baja de Q0,12, mientras que el diésel descendió de Q45,37 a Q44,71 por galón, aunque se mantuvo por encima de Q44.

Guatemala, el tercer mercado centroamericano con etanol

Costa Rica y Panamá eran los únicos países de Centroamérica que ya mezclaban etanol con gasolina antes de la entrada de Guatemala al programa. Costa Rica aplica una mezcla legal de 7%, mientras que Panamá estableció un 2% obligatorio y permite hasta 10% de forma voluntaria.

La incorporación de E10 sumó a Guatemala a al menos 14 países de América y el Caribe que utilizan etanol en sus combustibles, según la Alianza Mundial de Combustibles Renovables. Brasil tiene una mezcla obligatoria de 25% y Paraguay, de 24%.

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Colombia establece por ley una proporción de 8% y admite hasta 10% voluntario; Perú aplica 7,8% por decreto. Canadá y Argentina tienen un mandato legal de 5%, el mismo porcentaje que Chile utiliza de manera voluntaria.

En el Caribe, Jamaica es el único país que aplica gasolina E10 por decreto. México define las mezclas a escala estatal: Guadalajara establece 2% por decreto, mientras Monterrey y la Ciudad de México contemplan ese mismo porcentaje de forma voluntaria.

El ministerio mantiene un monitoreo diario de precios mediante una plataforma en la que los expendedores informan sus valores. También continúa con inspecciones para determinar posibles distorsiones frente a los precios de referencia previstos en la Ley de Comercialización de Hidrocarburos.

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