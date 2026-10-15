Aumentó la VTV en la provincia de Buenos Aires: cuánto hay que pagar a partir de hoy

La aplicación de la nueva tarifa permaneció postergada durante 90 días por un acuerdo con las empresas concesionarias.

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La Verificación Técnica Vehicular (VTV) aumentó 17,6% en la provincia de Buenos Aires desde este jueves 15 de octubre. La actualización alcanza a los vehículos particulares de hasta 2.500 kilos y repercute sobre el resto de las categorías, cuyos importes se calculan a partir de la tarifa básica.

La suba fue dispuesta por el Ministerio de Transporte bonaerense a través de la Resolución N° 361-MTRAGP-2026, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires. El ajuste debía entrar en vigencia en julio, pero su aplicación se había suspendido durante 90 días tras un acuerdo entre la Provincia y las empresas concesionarias.

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Con el nuevo esquema, quienes tengan que realizar el trámite deberán afrontar un monto mayor para obtener la oblea que acredita la revisión técnica obligatoria del vehículo.

La tarifa básica de la VTV pasó de $97.057,65 a $114.105,99

La tarifa básica corresponde a los vehículos de hasta 2.500 kilos de peso. Hasta el 14 de octubre, el valor era de $97.057,65, IVA incluido. Desde el 15 de octubre, pasó a ser de $114.105,99, también con IVA incluido.

El incremento es de $17.048,34 por trámite para esta categoría. En términos porcentuales, representa una suba de alrededor de 17,6%.

La resolución establece que el nuevo monto funciona como referencia para el cuadro tarifario completo de la VTV en la provincia. Por ese motivo, el resto de los vehículos sujetos a la inspección también registra aumentos.

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Los valores aproximados para las principales categorías son los siguientes:

Vehículos de hasta 2.500 kilos: $114.105,99.

Motovehículos: alrededor de $45.614.

Vehículos de más de 2.500 kilos: alrededor de $205.264.

Los montos incluyen IVA. Antes de solicitar el turno, los usuarios pueden revisar el valor aplicable a su tipo de vehículo en la planta verificadora correspondiente, ya que el cuadro contempla distintas categorías según el peso y las características del rodado.

La Verificación Técnica Vehicular en la provincia de Buenos Aires aumentó un 17,6% desde el 15 de octubre.

El nuevo precio comenzó a aplicarse el jueves 15 de octubre

El cambio tarifario tiene vigencia desde el jueves 15 de octubre de 2026. La resolución oficial indicó que la suspensión de la actualización anterior venció el 14 de octubre, por lo que el nuevo valor comenzó a regir al día siguiente.

En la práctica, esto significa que los turnos realizados desde esa fecha quedan alcanzados por la tarifa actualizada, incluso si la solicitud del turno se había iniciado antes. El importe que se debe abonar es el vigente al momento de efectuar la verificación.

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La medida abarca a las plantas de VTV habilitadas en todo el territorio bonaerense. El sistema provincial exige que la inspección se realice en establecimientos autorizados, que son los únicos habilitados para emitir la oblea y el certificado correspondientes.

El aumento se vincula con los salarios del sector

El mecanismo de actualización de la tarifa está previsto en los pliegos de concesión del servicio. Según ese esquema, el valor básico equivale al 7% del salario básico de un operario de categoría 1, de acuerdo con el convenio colectivo que rige para el sector.

Para el período abril-junio de 2026, el salario básico de esa categoría quedó fijado en $1.630.085,67. A partir de ese importe, las empresas concesionarias solicitaron la actualización de la tarifa básica a $114.105,99.

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El precio aplicable a la VTV se determina al momento de la inspección sin considerar la fecha del turno.

La normativa dispone revisiones semestrales en función de la variación salarial. Sin embargo, la actualización que debía comenzar el 16 de julio fue aplazada de manera transitoria por 90 días.

El acuerdo de postergación se firmó el 30 de junio entre la Dirección Provincial de VTV y representantes de las concesionarias. El objetivo expresado en los considerandos de la resolución fue evitar un impacto inmediato sobre los usuarios en un contexto de aumentos generalizados.

Qué deben tener en cuenta quienes necesiten hacer la VTV

La VTV es una revisión obligatoria que verifica las condiciones técnicas de circulación de los vehículos registrados en la provincia de Buenos Aires. Entre otros aspectos, controla el funcionamiento de los sistemas de frenos, luces, suspensión, dirección, neumáticos y emisión de gases.

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Antes de concurrir, conviene considerar estos puntos:

Solicitar turno en una planta oficial habilitada.

Verificar el valor vigente para la categoría del vehículo.

Llevar la documentación requerida por la planta verificadora.

Presentarse con el vehículo en condiciones de circulación y con los elementos de seguridad exigidos.

Conservar el comprobante y la oblea entregados tras completar el trámite.

En el caso de que el vehículo no apruebe la inspección, el titular deberá realizar las reparaciones necesarias y volver a presentarlo dentro del plazo que informe la planta. La documentación entregada en la primera revisión permite acreditar el resultado y conocer los puntos que deben corregirse.

La actualización tarifaria quedó formalizada en la Resolución N° 361-MTRAGP-2026, difundida en la edición del 15 de octubre del Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires.