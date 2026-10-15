Nicaragua

Maestra nicaragüense reportada como desaparecida, admite cargos por narcotráfico internacional

La docente de Nagarote reconoció su participación ante el tribunal, que mantuvo su encarcelamiento preventivo mientras define la condena solicitada por la Fiscalía, de hasta quince años en esta causa

La maestra de Nagarote admitió los hechos durante la audiencia de juicio por transporte internacional de cocaína. (Imagen: Policía Nacional)
La maestra de Nagarote admitió los hechos durante la audiencia de juicio por transporte internacional de cocaína. (Imagen: Policía Nacional)
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Una maestra de Nagarote, reportada como desaparecida por sus familiares en julio, fue declarada culpable junto a otros cuatro acusados de integrar una estructura dedicada al transporte internacional de cocaína hacia Honduras.

La profesora María Luisa Dávila Hurtado admitió los hechos durante la audiencia de juicio del 9 de octubre. Por ese delito, la Fiscalía solicitó para ella una pena de hasta 15 años de prisión.

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La maestra fue vista por última vez el miércoles 22 de julio en el balneario El Tránsito, municipio de Nagarote, departamento de León. La acompañaba Wilber Antonio Gutiérrez Espinoza, otro de los acusados en la misma causa.

Según la información retomada por Diario La Prensa, ambos habían sido detenidos por la Policía durante un operativo vinculado a la incautación de droga. Un día después del reporte de sus familiares, el jueves 23 de julio, las autoridades realizaron un allanamiento en una vivienda de la residencial Las Palmeras, en el municipio de Nindirí, departamento de Masaya.

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Durante ese allanamiento, la Policía ocupó paquetes envueltos en plástico y cinta adhesiva que dieron positivo a cocaína en una prueba de campo, con un peso aproximado de 137 kilos. También se incautaron dos motocicletas y un vehículo.

La Fiscalía solicitó una pena de 15 años de prisión para la docente reportada como desaparecida en julio. (Foto: Redes sociales)
La Fiscalía solicitó una pena de 15 años de prisión para la docente reportada como desaparecida en julio. (Foto: Redes sociales)

La investigación señala a Chrystel Magali Baltodano Salguera como la líder de la organización. Según la acusación, era la encargada de recibir la droga y coordinar las comunicaciones relacionadas con la actividad ilícita.

Por ese rol, el Ministerio Público solicitó para ella una condena de 22 años de prisión: siete años por el delito de crimen organizado y 15 años por transporte internacional de drogas, además de 500 días multa.

A Baltodano Salguera se le ocuparon USD 1,161 y 8,289.25 córdobas (USD 223.81). La jueza dispuso que ese dinero, junto con el resto de los montos incautados, se deposite en las cuentas únicas del Tesoro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Para el resto de los acusados que admitieron los hechos, entre ellos la docente de Nagarote, la Fiscalía pidió 15 años de cárcel: cinco por crimen organizado y 10 por transporte internacional de estupefacientes, más 500 días multa para cada uno.

Quiénes integran la causa y cómo continúa el proceso

Además de Dávila Hurtado y Baltodano Salguera, se declararon culpables de forma voluntaria Luis Ángel Ñurinda Robleto y Jorge Steven López López. Gutiérrez Espinoza, la persona que acompañaba a la docente antes de su detención, completa el grupo de los cinco procesados que reconocieron los hechos.

La Policía incautó 137 kilos de cocaína y varios vehículos durante un allanamiento en la residencial Las Palmeras en Nindirí. (Imagen: Policía Nacional)
La Policía incautó 137 kilos de cocaína y varios vehículos durante un allanamiento en la residencial Las Palmeras en Nindirí. (Imagen: Policía Nacional)

Ulisa Yaoska Tapia Silva, jueza titular del Juzgado Décimo Tercero Distrito Penal de Juicio de Managua, los declaró coautores de los delitos de crimen organizado y transporte ilegal de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas en modalidad internacional, en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad nicaragüense.

La jueza ordenó la clausura anticipada del juicio para los cinco acusados y mantuvo la medida cautelar de prisión mientras se dicta la sentencia definitiva. También dispuso la destrucción de la droga incautada, de acuerdo con Diario La Prensa.

La Procuraduría General de la República respaldó la solicitud fiscal y pidió, además, el decomiso definitivo de los bienes ocupados durante la investigación, entre ellos las motocicletas y el vehículo hallados en el allanamiento de Nindirí.

En la causa figura un sexto acusado, Jeffry Jonathan Urbina López, quien fue el único que no admitió los hechos, por lo que su proceso continuará de forma independiente. A petición de su defensa, el juicio en su contra fue reprogramado para el 23 de octubre.

A Urbina López se le habían ocupado 1,590 córdobas (USD 42.93) durante el operativo policial, mientras que a Gutiérrez Espinoza se le incautaron 227 córdobas (USD 6.13) en esa misma intervención, realizada alrededor de las 6:00 am del jueves 23 de julio.

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