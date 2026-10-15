Jhovan Tomasevich recibió fuertes críticas por hablar de la salud mental tras ataque homofóbico en Miraflores: “No apañes”

El cantante de Zen intentó contextualizar el comportamiento del investigado.

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El músico Jhovan Tomasevich generó críticas en redes sociales luego de que intentara explicar la conducta de Augusto Nava, denunciado por expresiones homofóbicas y amenazas contra dos jóvenes en un restaurante McDonald’s de Miraflores. La discusión ocurrió durante el programa ‘Nadie se salva’, del canal de streaming Ouke, donde su compañera Tulita cuestionó en vivo el vínculo que el vocalista de Zen planteó entre la agresión y la condición psiquiátrica que la familia del investigado atribuyó a una crisis maníaca.

El caso comenzó el 12 de octubre, cuando una pareja denunció haber recibido insultos, hostigamiento y amenazas de muerte por su orientación sexual dentro de un local ubicado cerca del óvalo Gutiérrez. El incidente quedó registrado en videos que circularon en redes sociales y derivó en una investigación preliminar de la Fiscalía Penal Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo por el presunto delito de discriminación.

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La familia de Nava difundió después un comunicado para ofrecer disculpas a los afectados. Según su versión, el hombre, de 35 años, tiene diagnóstico de trastorno bipolar tipo I desde 2013 y permanece internado bajo atención psiquiátrica por una crisis maníaca grave. Esa información fue el punto de partida del debate.

Tomasevich planteó que una crisis puede amplificar contenidos consumidos en Internet

Durante la transmisión de ‘Nadie se salva’, Tomasevich relató que conocía experiencias de personas que habían atravesado episodios de salud mental y sugirió que, en una descompensación, podían repetir ideas radicales encontradas previamente en Internet.

“Conozco gente así, conozco algunas personas que pasan por esto y, a ver, estuve con un episodio parecido, y cuando conversé con la familia, parece que esta persona, cuando están en sus momentos más débiles de su bipolaridad, consume, como cualquiera de nosotros, contenido de Internet”, señaló el cantante.

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El artista sostuvo que las ideas a las que una persona queda expuesta en redes sociales podrían adquirir otra dimensión durante una crisis. “Hoy le tocó la homofobia, obviamente, claramente su mensaje y su agresividad fue contra la pareja homosexual. Pero pasa que podría pasar mañana un tema conspiranoico”, expresó.

Sus palabras encontraron una respuesta inmediata de Tulita, quien rechazó que se equipararan las teorías conspirativas con los mensajes dirigidos contra una comunidad. “Pero yo, decir que la tierra es plana no es lo mismo que lanzar mensajes de odio hacia una comunidad”, afirmó la conductora.

Tulita subrayó que un diagnóstico no equivale a una justificación

El intercambio aumentó de tono cuando Tulita marcó una diferencia entre el trastorno bipolar y una conducta discriminatoria. “Ser bipolar no es lo mismo que ser homofóbico”, dijo, antes de plantear que la condición psiquiátrica puede agravar determinadas manifestaciones, pero no necesariamente explica el origen de las creencias expresadas durante el ataque.

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La conductora recordó además que, según los videos difundidos, Nava utilizó referencias religiosas para afirmar que la homosexualidad era un pecado y que las personas homosexuales irían al infierno. “Yo creo que el meollo del asunto con él no es tanto la enfermedad mental que tiene, que puede ser muy grave, voy al ataque, a la forma del ataque que tiene”, agregó.

Tomasevich respondió que no pretendía negar el carácter homofóbico de la agresión. “Claro que es homofobia, yo no estoy diciendo que no sea homofobia”, precisó. También remarcó que el comunicado familiar no sería suficiente para establecer el contexto médico del caso y que las autoridades tendrían que contar con evaluaciones especializadas.

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“La familia va a tener que probar con pruebas médicas, con resultados médicos, con pericias médicas, que efectivamente, o sea, no es que a la familia se le ha ocurrido decir: ‘Ah, ya, no, yo creo que mi hijo es bipolar y se le fue la mano’”, sostuvo el músico.

La agresión ocurrió en un restaurante de comida rápida y quedó registrada en vídeos difundidos por uno de los afectados en Instagram

Acuasan al vocalista de Zen de minimizar la agresión

Mientras se desarrollaba el intercambio, usuarios conectados a la transmisión cuestionaron la postura del cantante. “Jhovan, no apañes, por favor”, escribió un espectador. Otros insistieron en que un diagnóstico de trastorno bipolar no convierte a una persona en homofóbica ni justifica amenazas contra terceros.

Algunos comentarios calificaron al músico como “apañador” y surgieron mensajes que lo acusaban de minimizar lo sucedido. También hubo usuarios que pidieron que se le permitiera terminar su argumento, pues consideraron que buscaba hablar sobre la complejidad de las crisis psiquiátricas y de su tratamiento.

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La familia del investigado también señaló en su comunicado que su condición de salud no debía usarse para relativizar el daño causado. Mariem Nava, hermana de Augusto, indicó que la salud mental “no es una excusa para cometer ofensas de cualquier tipo”, aunque solicitó comprensión frente a la situación que atraviesa su familiar.