Perú

Jhovan Tomasevich recibió fuertes críticas por hablar de la salud mental tras ataque homofóbico en Miraflores: “No apañes”

El vocalista de Zen planteó que una crisis psiquiátrica pudo influir en la agresión denunciada contra dos jóvenes, pero Tulita cuestionó sus argumentos durante una transmisión en vivo

El cantante de Zen intentó contextualizar el comportamiento del investigado.
El cantante de Zen intentó contextualizar el comportamiento del investigado.
Guardar

El músico Jhovan Tomasevich generó críticas en redes sociales luego de que intentara explicar la conducta de Augusto Nava, denunciado por expresiones homofóbicas y amenazas contra dos jóvenes en un restaurante McDonald’s de Miraflores. La discusión ocurrió durante el programa ‘Nadie se salva’, del canal de streaming Ouke, donde su compañera Tulita cuestionó en vivo el vínculo que el vocalista de Zen planteó entre la agresión y la condición psiquiátrica que la familia del investigado atribuyó a una crisis maníaca.

El caso comenzó el 12 de octubre, cuando una pareja denunció haber recibido insultos, hostigamiento y amenazas de muerte por su orientación sexual dentro de un local ubicado cerca del óvalo Gutiérrez. El incidente quedó registrado en videos que circularon en redes sociales y derivó en una investigación preliminar de la Fiscalía Penal Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo por el presunto delito de discriminación.

PUBLICIDAD

La familia de Nava difundió después un comunicado para ofrecer disculpas a los afectados. Según su versión, el hombre, de 35 años, tiene diagnóstico de trastorno bipolar tipo I desde 2013 y permanece internado bajo atención psiquiátrica por una crisis maníaca grave. Esa información fue el punto de partida del debate.

Homofobia Miraflores

Tomasevich planteó que una crisis puede amplificar contenidos consumidos en Internet

Durante la transmisión de ‘Nadie se salva’, Tomasevich relató que conocía experiencias de personas que habían atravesado episodios de salud mental y sugirió que, en una descompensación, podían repetir ideas radicales encontradas previamente en Internet.

“Conozco gente así, conozco algunas personas que pasan por esto y, a ver, estuve con un episodio parecido, y cuando conversé con la familia, parece que esta persona, cuando están en sus momentos más débiles de su bipolaridad, consume, como cualquiera de nosotros, contenido de Internet”, señaló el cantante.

PUBLICIDAD

El artista sostuvo que las ideas a las que una persona queda expuesta en redes sociales podrían adquirir otra dimensión durante una crisis. “Hoy le tocó la homofobia, obviamente, claramente su mensaje y su agresividad fue contra la pareja homosexual. Pero pasa que podría pasar mañana un tema conspiranoico”, expresó.

Sus palabras encontraron una respuesta inmediata de Tulita, quien rechazó que se equipararan las teorías conspirativas con los mensajes dirigidos contra una comunidad. “Pero yo, decir que la tierra es plana no es lo mismo que lanzar mensajes de odio hacia una comunidad”, afirmó la conductora.

Tulita subrayó que un diagnóstico no equivale a una justificación

El intercambio aumentó de tono cuando Tulita marcó una diferencia entre el trastorno bipolar y una conducta discriminatoria. “Ser bipolar no es lo mismo que ser homofóbico”, dijo, antes de plantear que la condición psiquiátrica puede agravar determinadas manifestaciones, pero no necesariamente explica el origen de las creencias expresadas durante el ataque.

La conductora recordó además que, según los videos difundidos, Nava utilizó referencias religiosas para afirmar que la homosexualidad era un pecado y que las personas homosexuales irían al infierno. “Yo creo que el meollo del asunto con él no es tanto la enfermedad mental que tiene, que puede ser muy grave, voy al ataque, a la forma del ataque que tiene”, agregó.

Tomasevich respondió que no pretendía negar el carácter homofóbico de la agresión. “Claro que es homofobia, yo no estoy diciendo que no sea homofobia”, precisó. También remarcó que el comunicado familiar no sería suficiente para establecer el contexto médico del caso y que las autoridades tendrían que contar con evaluaciones especializadas.

“La familia va a tener que probar con pruebas médicas, con resultados médicos, con pericias médicas, que efectivamente, o sea, no es que a la familia se le ha ocurrido decir: ‘Ah, ya, no, yo creo que mi hijo es bipolar y se le fue la mano’”, sostuvo el músico.

La agresión ocurrió en un restaurante de comida rápida y quedó registrada en vídeos difundidos por uno de los afectados en Instagram

Acuasan al vocalista de Zen de minimizar la agresión

Mientras se desarrollaba el intercambio, usuarios conectados a la transmisión cuestionaron la postura del cantante. “Jhovan, no apañes, por favor”, escribió un espectador. Otros insistieron en que un diagnóstico de trastorno bipolar no convierte a una persona en homofóbica ni justifica amenazas contra terceros.

Algunos comentarios calificaron al músico como “apañador” y surgieron mensajes que lo acusaban de minimizar lo sucedido. También hubo usuarios que pidieron que se le permitiera terminar su argumento, pues consideraron que buscaba hablar sobre la complejidad de las crisis psiquiátricas y de su tratamiento.

La familia del investigado también señaló en su comunicado que su condición de salud no debía usarse para relativizar el daño causado. Mariem Nava, hermana de Augusto, indicó que la salud mental “no es una excusa para cometer ofensas de cualquier tipo”, aunque solicitó comprensión frente a la situación que atraviesa su familiar.

Temas Relacionados

Jhovan Tomasevichperu-entretenimientoMirafloresMcDonald’sHomofobia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

APAFAs rechazan expulsión de alumnos por tardanzas reiteradas propuesta por el Minedu: “no soluciona la violencia”

En un comunicado, la Coordinadora Nacional de Padres y APAFAs exige que se haga una diferencia entre las conductas desobedientes y las “necesidad educativa especial” producto de condiciones neurodiversas

APAFAs rechazan expulsión de alumnos por tardanzas reiteradas propuesta por el Minedu: “no soluciona la violencia”

Precio del dólar bajó en Perú: Así abrió el tipo de cambio hoy 15 de octubre

Mira los valores de compra y venta de dólares en casas de cambio online y mercado paralelo. El Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg reportan los valores, mientras Sunat tiene su ‘tasa de cambio’ propia

Precio del dólar bajó en Perú: Así abrió el tipo de cambio hoy 15 de octubre

Incendio forestal en Puno deja dos muertos, 22 heridos y arrasa con 28 mil hectáreas de pastos

Las llamas cruzaron una carretera y alcanzaron la vía del ferrocarril en Lampa. La emergencia golpeó a familias dedicadas a la crianza de ovinos y camélidos

Incendio forestal en Puno deja dos muertos, 22 heridos y arrasa con 28 mil hectáreas de pastos

Universitario vs Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la Copa Libertadores Femenina 2026

El conjunto ‘merengue’ viene de realizar una gira en Chile y buscará dar el batacazo ante el ‘verdao’ en la competencia continental que se disputa en Ecuador. Conoce los detalles de la contienda

Universitario vs Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la Copa Libertadores Femenina 2026

Sorteo de La Tinka del miércoles 14 de octubre: números ganadores y el nuevo Pozo Millonario

La Tinka realizó un nuevo sorteo con un Pozo Millonario de S/ 8 millones. Revisa la combinación ganadora, el resultado de Sí o Sí, la Boliyapa y cuánto se acumula para la próxima edición

Sorteo de La Tinka del miércoles 14 de octubre: números ganadores y el nuevo Pozo Millonario
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ ordena la detención por 9 meses del tío del ‘Pequeño J’ para que sea extraditado a Argentina

PJ ordena la detención por 9 meses del tío del ‘Pequeño J’ para que sea extraditado a Argentina

¿Lima y Callao adelantará el fin del año escolar?: Conoce las fechas y regiones donde se modificaron el calendario de clases debido al fenómeno El Niño

Álvaro Vargas Llosa sobre la relación del Perú con Estados Unidos: " El Perú tiene potencial para aumentar el comercio"

Expulsión para niños y adolescentes: Cuáles son las principales faltas graves que provocarían este escenario y por qué muchos padres están en contra

Comisión de Constitución del Senado votará este jueves el dictamen de facultades con 7 puntos incorporados

ENTRETENIMIENTO

Hijo de María Pía Copello, Samuel Dyer, se reincorpora en Caminos del Inca pese a sufrir accidente

Hijo de María Pía Copello, Samuel Dyer, se reincorpora en Caminos del Inca pese a sufrir accidente

Stray Kids llegará a los cines de Perú con su concierto en vivo desde el Tokyo Dome: cuándo y dónde verlo

Milena Warthon detiene su show como telonera de Zayn Malik para denunciar los incendios forestales: “El Perú se está quemando”

Madre peruana viajó con su hija a Chile por BTS y acusó presunto maltrato y xenofobia durante la prueba de sonido

Sibenito, el creador de Casma que pasó de grabar en la chacra a construir una casa para su madre: “Quería darle comodidad”

DEPORTES

Universitario vs Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la Copa Libertadores Femenina 2026

Universitario vs Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la Copa Libertadores Femenina 2026

Nueva regla para definir el podio de la Liga Peruana de vóley 2026/2027: así se determinará el tercer lugar

Giancarlo Granda criticó a Franco Velazco por defender al arbitraje: “Si le hubieran perjudicado, pediría que el VAR venga de Hong Kong”

Baja confirmada de Universitario para debut en la Liga Peruana de vóley 2026/2027: su reemplazo frente Deportivo Soan

Partidos de hoy, jueves 15 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo