Estudiantes de La Plata confirmó que Marcos Rojo no podrá jugar la Copa Libertadores: el comunicado

Comunicado de Estudiantes por la prohibición de Conmebol a Marcos Rojo

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Cuando Marcos Rojo se perfilaba para ser titular en el partido de ida por las semifinales de la Copa Libertadores entre Estudiantes de La Plata y Flamengo esta noche en Uno, el club argentino emitió un comunicado en el que informó que la Conmebol rechazó su pedido de inscripción y ahora el ex Racing no podrá ser de la partida como estaba previsto por Alexander Medina.

“El Club Estudiantes de La Plata informa que la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) resolvió rechazar el pedido de inscripción del jugador Marcos Rojo”, fue el principio del comunicado que emitió el León en la mañana del jueves.

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Ante las ausencias por suspensión de Leandro González Pirez y Tomás Palacios, más la lesión del uruguayo Gabriel Neves por el que se le habilitó un cupo para reforzarse, el Pincha cerró la contratación de un Rojo que se desvinculó de la Academia, fue presentado oficialmente y forma parte de la lista de concentrados del plantel dirigido por el Cacique Medina. Sin embargo, esta medida de última hora lo dejará al margen de la ida de las semifinales y ahora el entrenador deberá apelar a otro elemento de su plantilla. Así las cosas, todo apunta a que Ramiro Funes Mori actuará desde el minuto cero esta noche en el estadio José Luis Hirschi.

El argumento desde Conmebol para rechazar esta solicitud está enmarcado en el Artículo 6 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de FIFA. Entre las excepciones que marca ese punto aparecen la posibilidad de anotar “fuera del periodo de inscripción al jugador profesional que haya rescindido unilateralmente su contrato con causa justificada, o cuyo contrato haya sido rescindido unilateralmente por su club sin causa justificada”. También figura como alternativa la de habilitar a un futbolista “cuyo contrato haya terminado de forma natural o se haya rescindido de mutuo acuerdo antes de que finalice el periodo de inscripción aplicable al club contratante”.

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Marcos Rojo pudo ser inscripto tras su paso por Racing y firmó su contrato en Estudiantes de La Plata

Marcos Rojo fue habilitado por la AFA y se convirtió oficialmente en refuerzo de Estudiantes la semana pasada. “Estoy muy feliz de volver a casa”, expresó el defensor en su presentación, que marcó el inicio de su tercer ciclo en el equipo donde se formó. El zaguero no fue convocado para el encuentro anterior ante Central Córdoba en Santiago del Estero por la fecha 12 del Torneo Clausura y se esperaba que tuviera lugar entre los once contra Flamengo.

Rojo ya ganó la Libertadores de 2009 y el Apertura 2010 con Estudiantes; entre sus dos etapas previas acumuló 54 partidos, cuatro goles y dos títulos. Llegó tras disputar 21 encuentros con Racing y se sumó a un plantel que también pelea por entrar a los playoffs del Clausura y tiene por delante la Supercopa Argentina.

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El combinado de La Plata disputará este jueves 15 de octubre el compromiso de ida de las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo de Brasil en el Estadio Jorge Luis Hirschi desde las 21.30. La serie entregará al segundo finalista del máximo torneo continental el próximo jueves 22 de octubre cuando se vuelvan a ver las caras en Brasil. Por el otro lado del cuadro, Palmeiras venció 2-1 a Fluminense en el cotejo de ida y disputará la vuelta el miércoles que viene.

En los últimos días, Estudiantes y River Plate, encabezados por sus presidentes Juan Sebastián Verón y Stefano Di Carlo, lanzaron una “mesa permanente de trabajo” para impulsar propuestas de mejora para el fútbol argentino. En una reunión realizada en el Monumental, ambas dirigencias intercambiaron diagnósticos sobre los desafíos del sector y acordaron elaborar documentos sobre cuestiones institucionales, deportivas, económicas y organizativas, con una perspectiva de largo plazo.

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Por su parte, en la jornada de miércoles, el presidente de la AFA Claudio Tapia se mostró junto al presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez, en Suiza, a la espera de una nueva sesión del Consejo de la FIFA.

El comunicado completo:

Comunicado de Estudiantes por la prohibición de Conmebol a Marcos Rojo

El Club Estudiantes de La Plata informa que la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) resolvió rechazar el pedido de inscripción del jugador Marcos Rojo.

El Club manifiesta que el registro del jugador fue realizado en un todo de acuerdo con la normativa vigente, y expresa su disconformidad con la decisión adoptada por CONMEBOL, toda vez que en recientes casos dicho organismo emitió dictámenes favorables, dándole curso a la inscripción de jugadores cuya solicitud fue realizada en idénticas condiciones en las que se encontraba la de Marcos. En este caso CONMEBOL debió haber aplicado idéntico criterio.

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En este entendimiento, tratándose de un reclamo justo, el Club recurrirá la resolución ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), solicitando la aplicación de una medida cautelar que revierta lo resuelto.