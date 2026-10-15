Denuncian a padrastro por presunto abuso sexual contra adolescente de 14 años en Villa El Salvador

Familiares de una menor de 14 años señalaron a su padrastro y afirmaron que la víctima fue llevada junto a su madre para los exámenes de Medicina Legal| Video: ATV

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Familiares de una adolescente de 14 años denunciaron presuntos tocamientos indebidos atribuidos a su padrastro en el asentamiento humano Nuevo Horizonte, en el distrito de Villa El Salvador. El caso se encuentra en investigación.

La tía de la menor afirmó que la adolescente le contó a un integrante de la familia que habría sido víctima de agresiones sexuales por parte del hombre. Según su relato, la menor, quien tiene una condición de autismo leve, había mostrado cambios en su conducta y evitaba el contacto físico.

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“Ella comenzó a callarse, no quería que la toquen”, declaró la familiar, quien pidió que se investigue el caso.

Padrastro es acusado de abuso sexual contra menor de 14 años en Villa El Salvador| Foto: ATV/Efeminista

La familia afirmó que el hombre habría intentado salir de la vivienda

Familiares y vecinos llegaron al domicilio donde, según la denuncia, la adolescente vivió durante los últimos cinco años junto a su madre y su padrastro.

La vivienda presentó daños en las ventanas y en la puerta. Testigos señalaron que las afectaciones ocurrieron durante los reclamos contra el hombre denunciado.

La tía de la adolescente sostuvo que el presunto acusado permanecía dentro del inmueble y que habría intentado salir del lugar durante la madrugada.

El padre biológico de la menor acudió a una comisaría, mientras que la adolescente y su madre fueron trasladadas para los exámenes de Medicina Legal, de acuerdo con el reporte.

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Condenan a cadena perpetua a hombre por violación sexual a sus hijastras durante 10 años| Créditos: De Justicia

Casos de violencia

Durante el año 2026, se registraron 88 mil 813 casos atendidos de víctimas de violencia en los Centros de Emergencia Mujer (CEM) del Perú. Al observar la evolución anual, se aprecia que los casos aumentaron progresivamente desde 2014, cuando se reportaron 50 485, hasta alcanzar su punto más alto en 2019, con 181 885 casos.

En cuanto a la distribución por rango de edad, el grupo de 30 a 59 años concentra la mayor cantidad de casos, con 32 mil 005 atenciones, seguido por las personas de 18 a 29 años, con 18 mil 306 casos, y el grupo de 12 a 17 años, con 15 692. Asimismo, se registraron 10 mil 873 casos en personas de 6 a 11 años, 6 281 en personas de 60 años a más y 5 656 en niños de 0 a 5 años.

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Canales de ayuda

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP): La Línea 100 ofrece orientación gratuita, confidencial y disponible las 24 horas para víctimas de violencia y sus familiares. El servicio brinda contención emocional, información sobre derechos y orientación para activar medidas de protección. También cuenta con el Chat 100.

Centros Emergencia Mujer y Familia (CEM): Los CEM brindan atención gratuita y especializada a personas afectadas por violencia sexual, física, psicológica o económica.

Policía Nacional del Perú (PNP): Ante una situación de peligro inmediato, las personas pueden comunicarse con la PNP a través de la central 105 o acudir a la comisaría más cercana. La intervención policial permite registrar la denuncia y activar las acciones urgentes que correspondan para resguardar a la víctima.

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Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU): El SAMU atiende emergencias y urgencias médicas mediante la línea gratuita 106. Este servicio puede brindar asistencia prehospitalaria y coordinar el traslado a un establecimiento de salud cuando una persona requiere atención inmediata.