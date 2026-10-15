El desconsolado llanto de María Becerra al ganar en los Martín Fierro de la Música: “Se lo quiero dedicar a ella”

María Becerra lloró en el escenario tras recibir el galardón a Mejor Artista Femenina en la entrega de los Premios Martín Fierro de la Música. (Premios Martín Fierro de la Música - Canal 9)

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María Becerra se quebró al recibir el premio de APTRA a Mejor Artista Femenina en los Martín Fierro de la Música. La cantante lloró al recordar el apoyo de su madre, a quien definió como su “primer público”, y también se emocionó al mencionar a Natanael Real, su mánager.

La artista sumó otros reconocimientos durante la ceremonia: obtuvo el premio a Mejor Álbum por Quimera, ganó en Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas por Quimera Show 360° en el Estadio River Plate y recibió una mención especial por interpretar el Himno Nacional en la final del Mundial de fútbol 2026.

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La gala organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas tuvo como conductores a Hernán Drago y Edith Hermida. Abel Pintos recibió el Oro, mientras que Luck Ra y Miranda! ganaron Mejor Canción por Tu misterioso alguien, Turf fue elegido Mejor Grupo y Lali Espósito obtuvo el premio a Mejor Artista Pop, aunque no asistió.

En ese contexto fue que Becerra se emocionó, pero no sólo al mencionar a su madre sino también al hacer alusión al cambio de mánager que atravesó aproximadamente hace dos años. Natanael Real tomó ese lugar y la cantante lo incluyó en un discurso centrado en su familia, su equipo de trabajo y las situaciones difíciles que enfrentó durante el último año.

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El look total black de María Becerra para asistir a los Martín Fierro de la Música. (RSFotos)

El recuerdo del apoyo de su madre, su primer público

La artista subió al escenario visiblemente movilizada y comenzó por dedicar el reconocimiento a su entorno familiar. “Gracias. Bueno, una vez más, gracias APTRA, gracias a todos. Y bueno, nada, la verdad que este reconocimiento a Mejor Artista Femenina quiero dedicárselo antes que nada a mi familia, porque la verdad es que yo no sería ni la artista, ni la mujer, ni la persona que soy sin mi familia, específicamente sin mi mamá”, sostuvo.

Entonces, Becerra se quebró cuando recordó los primeros momentos de su vínculo con la música y la presencia de su madre en esos años: “Mi mamá es la mujer más increíble del mundo, que me inculcó la música bien desde chiquita, que me ponía en los cumpleaños a cantar obligadamente las canciones de Whitney Houston. Y yo ahí estaba dándolo todo y ella siempre fue mi mejor público”.

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Entre risas, aplausos y vítores, la cantante intentó continuar con sus palabras. “Es que, bueno, nada, me emociono por eso, porque... Nada, a todos nos ha pasado acá que tuvimos a ese alguien, la única persona que estaba aplaudiéndolo a uno en un principio, y esa era mi mamá”, expresó.

“Y la verdad que le re agradezco, porque siempre estuvo ahí con ese metro, metro cincuenta de ternura y de confianza en mí. Siempre se la rebancó y se lo quiero dedicar más que nada a ella, a todo mi equipo”, afirmó.

El agradecimiento a Natanael Real y los cambios en su carrera

María Becerra anda en monopatín junto a su mánager, Natanael Real, en la previa de uno de sus shows en River.

El llanto continuó cuando Becerra se refirió a Real, a quien llamó Nata, y a su rol en la gestión de su carrera. “Nata, que lo amo también, que es mi hermanito y que estoy muy orgullosa de vos, amigo (estaba allí presente), porque han pasado un montón de cosas en mi carrera que nadie sabe. Todo este año, un montón de cambios, un montón de situaciones muy difíciles”.

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Tras esas palabras, Becerra cerró su discurso con una referencia directa a la tarea de Real y al resto de su equipo: “Y Nata, así como lo ves, todo guachín, es un guachín, pero es muy sabio y agarró las riendas de mi carrera, que no es nada fácil, loco. Y acá estamos los dos frente en alto contra el mundo. Gracias a todo mi equipo, Nicky, Joaco, Viole, los amo, gracias a todos y gracias a mis fans, que yo no sería nada sin ustedes. De verdad, muchas gracias”.