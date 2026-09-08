Pruebas PISA: Argentina cayó en lectura, matemática y ciencias y tuvo sus peores resultados desde 2006

Es la primera vez, dentro de la serie comparable, que Argentina cae en las tres áreas evaluadas por la prueba PISA: Ciencias, Lectura y Matemática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los estudiantes argentinos volvieron a mostrar bajos niveles de aprendizaje en las pruebas PISA. Esta vez, los resultados empeoraron con respecto a la medición anterior, en el marco de un deterioro mundial de los aprendizajes, según informó la OCDE al difundir los primeros resultados de la prueba que se tomó el año pasado en 91 sistemas educativos de todo el mundo.

En 2025, Argentina obtuvo 393 puntos en Ciencias, 389 en Lectura y 367 en Matemática. Los tres resultados son inferiores a los de PISA 2022, y hay que remontarse hasta 2006 para encontrar cifras menores en Ciencias y Lectura; en Matemática el puntaje es el más bajo de la serie histórica nacional. El país quedó en el puesto 71 en Ciencias, 62 en Lectura y 75 en Matemática, sobre un total de 91 sistemas educativos participantes.

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La caída fue de 13 puntos en Ciencias, donde Argentina había obtenido 406 en 2022; de 12 puntos en Lectura, desde los 401 de la edición anterior; y de 11 puntos en Matemática, donde había alcanzado 378. Es la primera vez, dentro de la serie comparable, que Argentina cae en las tres áreas evaluadas por la prueba de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Argentina cayó en las tres áreas evaluadas por PISA 2025 y quedó octava en América Latina. Casi la mitad de los estudiantes tuvo bajo desempeño simultáneamente en Ciencias, Lectura y Matemática.

La comparación marca un cambio con respecto a PISA 2022: entonces, luego de la pandemia, Argentina casi no había modificado sus resultados mientras se producía un derrumbe de los aprendizajes en buena parte del mundo. Ahora, en cambio, los tres puntajes argentinos retrocedieron, en paralelo a otra caída generalizada en los países participantes, sobre todo en Lectura.

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Para Argentina, el deterioro se produce desde niveles que ya eran bajos. En 2025, apenas el 24% de los estudiantes argentinos alcanzó al menos el nivel 2 en Matemática, considerado por PISA como el umbral básico de desempeño. Es decir, el 76% –más de tres de cada cuatro– no logró resolver las tareas mínimas esperadas para un adolescente de 15 años. En Lectura llegó al nivel básico solo el 40% y en Ciencias, el 41%: seis de cada diez quedaron por debajo del mínimo en ambas materias.

A los 15 años, el 48,8% de los estudiantes argentinos tiene un desempeño bajo simultáneamente en Ciencias, Lectura y Matemática. En el promedio de los países de la OCDE esa proporción es del 19,7%. En el otro extremo, apenas el 1,2% de los alumnos argentinos alcanza los niveles más altos de desempeño en al menos una de las tres áreas, contra el 11,9% en la OCDE.

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Las pruebas PISA evalúan a estudiantes de 15 años. En esta edición participaron más de 760.000 alumnos de 91 países y economías, que representan unos 33 millones de adolescentes. En Argentina realizaron la prueba 11.093 estudiantes de 412 escuelas, una muestra representativa de unos 609.100 jóvenes de 15 años. La prueba se administró en formato digital, mediante computadoras, igual que en 2022.

PISA no evalúa el dominio de contenidos curriculares específicos (como Aprender), sino la capacidad de los estudiantes para utilizar conocimientos y habilidades frente a problemas y situaciones nuevas. En 2025 el área principal fue Ciencias, mientras que Matemática y Lectura fueron evaluadas como dominios secundarios. También se incorporó una nueva prueba de resolución computacional de problemas.

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Las pruebas PISA 2025 evaluaron a estudiantes de 15 años. En esta edición participaron más de 760.000 alumnos de 91 países y economías.

Una caída en las tres áreas

En Ciencias, Argentina descendió de 406 puntos en 2022 a 393 en 2025. La distancia entre Argentina y el promedio de la OCDE (482 puntos) en esta materia fue de 89 puntos. Mientras Argentina perdió 13 puntos desde 2022, para la OCDE la caída fue de 3 puntos. En esta edición, el informe PISA estima que alrededor de 20 puntos pueden servir como referencia aproximada del aprendizaje que adquiere un estudiante durante un año de escolarización.

Argentina registró en PISA 2025 sus puntajes más bajos desde 2006 en Lectura y Ciencias, mientras que en Matemática obtuvo el peor resultado de toda la serie comparable. Los datos de 2015 no fueron considerados representativos para el país por problemas en la construcción de la muestra.

En Lectura, el puntaje argentino bajó de 401 a 389, mientras el promedio OCDE quedó en 461. En este caso, el retroceso internacional fue todavía mayor: entre 2022 y 2025, la OCDE perdió en promedio unos 14 puntos, frente a los 12 de Argentina.

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En Matemática, Argentina obtuvo 367 puntos, 11 menos que en 2022. Es el peor resultado de la serie argentina comparable en esta área. El promedio OCDE fue de 463 puntos, 96 más que Argentina, y también descendió desde 2022: la caída promedio fue de 9 puntos.

La trayectoria histórica muestra diferencias entre las tres disciplinas, según explica el informe “¿Cómo le fue a Argentina en PISA 2025?”, de Argentinos por la Educación, elaborado por María Sol Alzú, Martín Nistal y Lucía Vallejo a partir de los datos difundidos este martes por la OCDE.

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En Ciencias, Argentina había oscilado durante años alrededor de los 400 puntos: obtuvo 391 en 2006, 401 en 2009, 406 en 2012, 404 en 2018 y nuevamente 406 en 2022. Los 393 puntos de 2025 devuelven al país prácticamente al nivel con el que comenzó la serie.

En Lectura, el deterioro reciente también es marcado: el país venía de 402 puntos en 2018 y 401 en 2022, y cayó ahora a 389. El valor, sin embargo, todavía queda por encima de los 374 puntos registrados en 2006, el peor antecedente argentino en esa materia.

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PISA 2025 mostró retrocesos globales en las tres áreas evaluadas con respecto a 2022. Argentina también cayó en Ciencias, Lectura y Matemática; solo en Lectura su descenso fue menor que el promedio de la OCDE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe de la OCDE advierte también sobre una profundización de las desigualdades de aprendizaje: entre 2022 y 2025 se amplió la distancia entre los estudiantes con mejores y peores resultados en Matemática y Ciencias, pero en Lectura esa brecha no tuvo un cambio relevante.

Infobae consultó al Ministerio de Capital Humano para conocer su lectura de los resultados argentinos, pero no obtuvo respuesta.

Matemática, en situación crítica

Además de los puntajes promedio, PISA distribuye a los alumnos según distintos niveles de desempeño, desde el 1 (que se presenta subdividido para reflejar los desempeños más bajos) hasta el 6 (el más alto). El nivel 2 funciona como referencia para identificar las capacidades básicas que se espera que un estudiante pueda utilizar de manera autónoma.

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En Matemática, el 76% de los estudiantes argentinos no alcanzó el nivel básico de desempeño (nivel 2). En Lectura y Ciencias, la proporción fue cercana al 60%. En el otro extremo, apenas el 1% llegó a los niveles más altos (5 y 6) en Lectura y Ciencias, y en Matemática la proporción fue prácticamente nula.

En Matemática, solo el 24% de los argentinos alcanzó ese nivel o uno superior, frente al 65% promedio de la OCDE. Esto significa que tres de cada cuatro estudiantes argentinos tienen dificultades para interpretar por sí mismos una situación matemática sencilla y reconocer cómo representarla, por ejemplo al comparar distancias entre distintas rutas o convertir precios entre monedas.

El porcentaje también empeoró frente a la última edición: en 2022, el 27% alcanzaba al menos el nivel 2. En 2018 lo hacía alrededor del 31%. Casi no hubo estudiantes argentinos en los niveles 5 y 6; en la OCDE, el 8% de los alumnos alcanzó esos niveles.

En Ciencias, el 41% de los alumnos argentinos alcanzó al menos el nivel 2, frente al 74% de la OCDE. Esos alumnos pueden, como mínimo, reconocer explicaciones correctas para fenómenos científicos familiares y utilizar datos sencillos para decidir si una conclusión es válida. En Argentina, el 59% no alcanzó ese umbral y apenas 1% llegó a los niveles 5 o 6, frente al 7% en la OCDE.

En Lectura alcanzó el nivel básico el 40%, frente al 69% promedio de la OCDE. Se trata, por ejemplo, de alumnos capaces de identificar la idea principal de un texto de extensión moderada, localizar información a partir de criterios explícitos y reflexionar sobre la forma o la finalidad de un texto. También aquí apenas 1% de los argentinos llegó a los niveles superiores, frente al 6% de la OCDE.

“Los resultados de PISA 2025 confirman una tendencia que no podemos ignorar: 8 de cada 10 estudiantes argentinos de 15 años no alcanzan los niveles mínimos en Matemática, y la caída se repite en Lectura y Ciencias. Esto ocurre pese a señales alentadoras como la mejora reciente en Lengua que mostró Aprender 2025, lo que evidencia que los avances en un nivel educativo no alcanzan si no hay una estrategia sostenida a lo largo de toda la trayectoria escolar. El desafío que tenemos por delante es sostener los esfuerzos y sumar el foco en Matemática”, consideró Víctor Volman, director ejecutivo de Argentinos por la Educación.

Argentina, octava en América Latina

Al comparar con el resto de América Latina, se observa que los resultados mantienen a Argentina en la mitad inferior de la tabla regional. Si se ordenan por puntaje los 13 países de la región que participaron en PISA 2025, el país queda octavo en las tres materias. Si bien la mayoría de los países de la región se mantuvieron estancados o retrocedieron, Argentina figura entre los que más cayeron desde 2022. Costa Rica y El Salvador son los dos únicos países latinoamericanos que no retrocedieron en ninguna de las tres áreas.

Argentina quedó octava en América Latina en las tres áreas evaluadas y estuvo entre los países de la región que más empeoraron desde 2022. En Matemática registró la mayor caída regional, con 11 puntos menos que en la edición anterior.

En Ciencias, el mejor resultado latinoamericano fue el de Uruguay, con 445 puntos, seguido por Chile (442), Costa Rica (424), Colombia y México (414), Brasil (409) y Perú (406). Argentina y Ecuador obtuvieron ambos 393 puntos. Por debajo solo quedaron El Salvador, República Dominicana, Paraguay y Guatemala.

La evolución respecto de 2022 muestra un cambio relevante para Argentina. Entonces el país había obtenido 406 puntos en Ciencias y superaba por 3 a Brasil, que tenía 403. En 2025, Brasil llegó a 409 y Argentina cayó a 393: ahora los separan 16 puntos.

Algunos países de la región mejoraron en Ciencias entre 2022 y 2025: Costa Rica (+13 puntos), El Salvador (12), Uruguay (9), Brasil (6), México (4) y Colombia (3), mientras que Argentina y Paraguay perdieron 13 puntos. Solo Guatemala tuvo un retroceso mayor (-22 puntos).

En Lectura, Chile lideró América Latina con 436 puntos, seguido por Uruguay (423), Costa Rica (416), México y Brasil (408), Colombia (399) y Perú (390). Argentina obtuvo 389, apenas 1 punto menos que Perú.

Matemática sigue siendo el área más crítica para Argentina: el 76% de los estudiantes no alcanza el nivel básico y el puntaje de 2025 fue el más bajo de toda la serie comparable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Matemática, Uruguay obtuvo 405, Chile 403, México 388, Costa Rica 387, Perú 382, Colombia 381 y Brasil 377. Argentina quedó detrás de esos siete países con 367 puntos, apenas por encima de Ecuador, que obtuvo 366. La caída argentina de 11 puntos entre 2022 y 2025 fue la mayor entre los países latinoamericanos en esta materia.

Una de las novedades de PISA 2025 fue la evaluación de resolución computacional de problemas, que midió la capacidad de los estudiantes para resolver problemas en entornos digitales mediante herramientas de programación y modelización, a través de tareas que exigían experimentar, analizar datos, construir y corregir producciones digitales y adaptar las estrategias a medida que recibían información y retroalimentación.

En esta prueba, Argentina obtuvo 403 puntos, frente a un promedio de 500 en la OCDE. Entre los países latinoamericanos, quedó por debajo de Chile (466), Uruguay (462), México (453), Costa Rica (452), Perú (436), Colombia (432), Ecuador (422) y Brasil (406), y por encima de El Salvador (401), República Dominicana (379), Guatemala (369) y Paraguay (352). Así, Argentina quedó novena entre los 13 países de la región en esta nueva evaluación.

Un deterioro mundial

En la cima de PISA 2025 volvieron a destacarse los sistemas educativos de Asia oriental. Las jurisdicciones chinas de Beijing, Shanghái, Jiangsu y Zhejiang –agrupadas por la OCDE como B-S-J-Z (China)– y Singapur obtuvieron los desempeños más altos en el conjunto de Ciencias, Matemática y Lectura. Además, Estonia, Japón, Corea del Sur, Macao (China), Taipéi (China) y Reino Unido se ubicaron entre los diez sistemas con mejores resultados en las tres áreas evaluadas.

Las jurisdicciones chinas de Beijing, Shanghái, Jiangsu y Zhejiang (B-S-J-Z) y Singapur encabezaron los resultados de PISA 2025. Argentina quedó lejos de los primeros puestos: 71° en Ciencias, 62° en Lectura y 75° en Matemática.

El informe de la OCDE señala que PISA 2025 registró los puntajes promedio más bajos desde que se realiza la evaluación en Ciencias, Lectura y Matemática. El comportamiento, sin embargo, no fue igual en las tres materias. Entre 2022 y 2025, Ciencias se mantuvo relativamente estable en la mayoría de los sistemas educativos, mientras continuaron las caídas en Lectura y Matemática. De los 74 países y economías con resultados comparables, 48 no mostraron grandes cambios en Ciencias, pero al menos la mitad retrocedió en Lectura y Matemática.

La OCDE advierte que la pérdida de aprendizajes es parte de un proceso de largo plazo y no puede explicarse únicamente por el cierre de las escuelas durante la pandemia. Entre los factores que analiza aparecen la disminución de la lectura por placer, cambios en los hábitos digitales, problemas persistentes de asistencia y una menor interacción familiar vinculada con la vida escolar.

“PISA 2025 muestra que la lectura atraviesa un deterioro que excede a América Latina: es el área que más retrocedió globalmente en los últimos años. La diferencia es que nuestra región enfrenta esa tendencia desde niveles de aprendizaje mucho más bajos”, afirmó Romina Durán, jefa de investigación del Instituto de Evidencia Educativa.

Distracción digital y clima escolar

Los cuestionarios complementarios de PISA permiten observar algunos rasgos de la experiencia escolar. Los datos muestran que Argentina se ubica por encima del promedio de la OCDE en indicadores referidos a la presencia del celular y de la inteligencia artificial.

El 55% de los estudiantes argentinos dijo que sus compañeros se distraen con dispositivos electrónicos durante las clases de Ciencias. En el promedio de la OCDE, la cifra es del 28%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe vuelve a destacar el nivel de distracción digital dentro del aula: el 55% de los estudiantes argentinos dijo que sus compañeros se distraen con dispositivos electrónicos durante la mayoría o todas las clases de Ciencias. En el promedio de la OCDE, la cifra es del 28%.

El 37% de los alumnos argentinos asiste a escuelas donde está prohibido utilizar celulares en todo el establecimiento, contra el 49% en la OCDE. Entre quienes concurren a escuelas con esa restricción, la probabilidad de reportar distracción digital es alrededor de un 19% menor, señala el documento.

Los adolescentes argentinos también utilizan herramientas de inteligencia artificial con más frecuencia que el promedio internacional. El 52% dijo usar chatbots de IA al menos una vez por semana para ayudarse a aprender, frente al 46% de la OCDE. Un 41% los utiliza para investigar temas nuevos y otro 41% para resumir textos que debía leer.

También aparecen dificultades en el clima escolar. El 58% de los estudiantes sostuvo que el ruido y el desorden interrumpen la mayoría o todas las clases de Ciencias, casi el doble del 31% registrado en la OCDE. A su vez, el 47% señaló que sus compañeros no escuchan lo que dice el docente, frente al 29% promedio internacional.

Otro indicador que empeoró es la puntualidad. El 66% de los adolescentes argentinos afirmó haber llegado tarde a la escuela al menos una vez en las dos semanas anteriores a la prueba, frente al 50% en la OCDE. En cambio, el ausentismo está en línea con el promedio internacional: el porcentaje de estudiantes argentinos que faltó al menos un día (20%) resultó algo menor que el promedio de la OCDE, de 22%.

Los datos contrastan con un hallazgo positivo de cara al Día del Maestro: la alta valoración de los docentes. Los estudiantes argentinos muestran una percepción favorable sobre el apoyo de sus profesores de Ciencias: 78% dijo que el docente se interesa por el aprendizaje de todos los alumnos, 73% que continúa enseñando hasta que entienden y 79% que brinda ayuda extra cuando es necesaria. Los tres indicadores superan los promedios de la OCDE.