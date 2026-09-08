El Gobierno aumentó 8% las becas deportivas para atletas, entrenadores y equipos técnicos

La actualziación de las becas deportivas nacionales alcanzará a atletas, entrenadores, equipos técnicos y beneficiarios de los Juegos Deportivos Nacionales Evita. (EFE/ Enric Fontcuberta/Archivo)

Guardar

El esquema de becas deportivas nacionales volverá a modificarse desde septiembre, con una actualización que alcanzará a atletas, entrenadores, equipos técnicos y beneficiarios vinculados a los Juegos Deportivos Nacionales Evita.

La decisión, formalizada a través de la Resolución 139/2026 y publicada hoy en Boletín Oficial, también habilita el pago correspondiente a ese mes con una asignación total que supera los $525,7 millones.

PUBLICIDAD

La medida se inscribe en un momento de reorganización institucional del área de deporte dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros y en el inicio de la etapa de preparación rumbo a Los Ángeles 2028. Según los fundamentos del acto, el incremento responde a una revisión de costos asociados a entrenamientos, concentraciones, giras y competencias que forman parte del nuevo ciclo olímpico.

El cambio no se limita a los deportistas de alto rendimiento. También alcanza a entrenadores nacionales, profesionales de ciencias aplicadas al deporte, responsables técnico-administrativos y programas vinculados al sistema Evita. Al mismo tiempo, la resolución aprueba la nómina de beneficiarios para septiembre de 2026, junto con el detalle de altas y bajas respecto del listado vigente en agosto.

PUBLICIDAD

La nueva resolución establece un incremento del 8% en las sumas dinerarias de las becas deportivas entre el 1 de septiembre de 2026 y el 31 de marzo de 2027.

Según el texto, la incorporación o continuidad de los beneficiarios fue evaluada desde una perspectiva “técnica y deportiva”, con consideración de antecedentes, desempeño y proyección dentro del sistema nacional de representación. Esa aclaración ubica la actualización no solo como una decisión presupuestaria, sino también como parte del mecanismo regular de selección y seguimiento de quienes integran el programa.

PUBLICIDAD

En los fundamentos de la medida, el área competente sostiene que el escenario deportivo cambió con el cierre de los Juegos Olímpicos de París 2024 y el comienzo de un nuevo ciclo que tendrá como meta final los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Dentro de ese recorrido, la resolución menciona competencias y etapas intermedias que demandarán financiamiento sostenido. Entre ellas aparecen los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 y los Juegos Suramericanos de Playa 2027, además de torneos nacionales, continentales y mundiales.

PUBLICIDAD

El documento señala que ese proceso incluye concentraciones, giras de entrenamiento y participación en certámenes que otorgan puntos para rankings internacionales. Sobre ese punto, advierte que la presencia de representantes argentinos en competencias clave depende en considerable medida del apoyo económico estatal para afrontar la preparación y los gastos de participación.

A partir de esa evaluación, el área técnica indicó que hubo una revisión de la evolución de costos vinculados a la preparación y a la competencia. Esa revisión, combinada con las disponibilidades presupuestarias, derivó en la propuesta de aumento del 8% ahora oficializada.

PUBLICIDAD

El Gobierno vinculó la actualización de las becas deportivas con la preparación del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028

La resolución organiza los apoyos en distintos niveles, con diferencias entre deportes individuales, de conjunto, pruebas por equipo y becas de proyección. En la parte más alta de la escala aparece la categoría de excelencia sudamericana, destinada a deportistas que no estén becados por el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) y que hayan conseguido una medalla en competencias internacionales de nivel mundial absoluto o panamericano y parapanamericano absoluto.

Nivel por nivel, de cuánto será la beca

Esa categoría prevé un pago mensual de $864.000 y exige, además, que la disciplina integre los programas olímpico, paralímpico, panamericano, parapanamericano, suramericano o parasuramericano. El texto aclara que quedan afuera las disciplinas por invitación o las que no sean estables dentro de los Juegos Olímpicos, y añade que el otorgamiento quedará sujeto a “proyección internacional y cupo”.

PUBLICIDAD

En el tramo de becas suramericanas para deportes individuales, el anexo establece cuatro niveles. La categoría A fija $699.840 por mes para quienes hayan obtenido oro en los últimos Juegos Suramericanos o Parasuramericanos organizados por Odesur o en torneos federativos absolutos del último año disputado, con participación de al menos cinco países más Argentina en la disciplina.

La categoría B contempla $641.520 mensuales para medalla de plata bajo condiciones equivalentes. La C asigna $583.200 para medalla de bronce y también incluye casos de deportes de combate en los que existan dos terceros puestos, con el requisito de seis países más Argentina. La D fija $524.880 y comprende hasta el sexto puesto en disciplinas de tiempo y marca, siempre que no se trate de una final directa, además de atletas parasuramericanos con oro o plata en el último ciclo, con piso de cuatro países más Argentina.

PUBLICIDAD

Para deportes de conjunto con más de tres atletas, el esquema prevé $676.512 para la categoría A, $618.192 para la B y $559.872 para la C. En todos los casos se toman como referencia los resultados en los últimos Juegos Suramericanos y Parasuramericanos u otras competencias federativas absolutas del último año, con cinco países más Argentina en la disciplina.

El anexo incorpora una precisión sobre el cupo en estas disciplinas: la cantidad de atletas becados será equivalente a la planilla de juego más 20%, con un desvío admitido de más o menos un integrante.

PUBLICIDAD

En la categoría de deportes individuales por equipo, donde el documento menciona como ejemplos a relevos, all around, botes de remo o equipos de tenis de mesa, se fijan $408.240 para la categoría A y $349.920 para la B. También en este caso rige el requisito de cinco países más Argentina en la disciplina.

El anexo crea además una línea de proyección suramericana para atletas de 22 y 23 años. Para deportes individuales, la categoría A asigna $408.240 mensuales a quienes hayan obtenido medalla en una competencia internacional oficial de la federación internacional y ya hubieran sido becados en el proceso anterior de proyección juvenil.

Para deportes de conjunto, la categoría B establece $291.600 por mes con los mismos requisitos de edad, medalla y continuidad dentro del sistema de becas.

En un escalón previo aparece la proyección suramericana juvenil, orientada a atletas de entre 16 y 21 años. El documento indica que deberán acreditar estudios secundarios. Para deportes individuales, la categoría A fija $326.592, mientras que para deportes de conjunto la categoría B prevé $233.280. En ambos casos se exige medalla en los últimos Juegos Suramericanos o Parasuramericanos juveniles, en un sudamericano de la disciplina o en una competencia oficial de la federación internacional, con participación de al menos cinco países más Argentina.

El texto también reserva una categoría para Juegos Deportivos Nacionales Evita, con un monto mensual de $300.000. Esta ayuda está dirigida a deportes de tiempo y marca y su asignación quedará a cargo de la Coordinación de Juegos y Eventos Deportivos Nacionales, dependiente de la Dirección Nacional de Desarrollo Deportivo, mediante un informe técnico que acredite el mérito deportivo.

Para acceder, los deportistas deberán haber ganado la medalla de oro en los Juegos Nacionales Evita, con participación de al menos ocho provincias en la prueba, categoría y clasificación funcional, además de ocho atletas en la final. El anexo añade que la marca obtenida deberá tener proyección nacional.

La duración de esa beca se extenderá hasta la próxima edición de los Juegos Nacionales Evita y por un máximo de 12 meses. El beneficiario deberá competir en torneos federativos nacionales, provinciales y municipales para mantener la regularidad del apoyo, y también inscribirse en el sistema federativo provincial y nacional de su disciplina.

Ese acompañamiento, según el anexo, dependerá de la disponibilidad presupuestaria y alcanzará solo a disciplinas reconocidas por el Comité Olímpico Internacional (COI), el Comité Paralímpico Internacional (IPC), el Comité Olímpico Argentino (COA) y el Comité Paralímpico Argentino (Copar).