Sociedad

El Gobierno aumentó 8% las becas deportivas para atletas, entrenadores y equipos técnicos

La actualización regirá hasta marzo de 2027. Además aprobó pagos por más de $525 millones dentro del esquema oficial de apoyo al alto rendimiento

La actualziación de las becas deportivas nacionales alcanzará a atletas, entrenadores, equipos técnicos y beneficiarios de los Juegos Deportivos Nacionales Evita. (EFE/ Enric Fontcuberta/Archivo)
La actualziación de las becas deportivas nacionales alcanzará a atletas, entrenadores, equipos técnicos y beneficiarios de los Juegos Deportivos Nacionales Evita. (EFE/ Enric Fontcuberta/Archivo)
Guardar

El esquema de becas deportivas nacionales volverá a modificarse desde septiembre, con una actualización que alcanzará a atletas, entrenadores, equipos técnicos y beneficiarios vinculados a los Juegos Deportivos Nacionales Evita.

La decisión, formalizada a través de la Resolución 139/2026 y publicada hoy en Boletín Oficial, también habilita el pago correspondiente a ese mes con una asignación total que supera los $525,7 millones.

PUBLICIDAD

La medida se inscribe en un momento de reorganización institucional del área de deporte dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros y en el inicio de la etapa de preparación rumbo a Los Ángeles 2028. Según los fundamentos del acto, el incremento responde a una revisión de costos asociados a entrenamientos, concentraciones, giras y competencias que forman parte del nuevo ciclo olímpico.

El cambio no se limita a los deportistas de alto rendimiento. También alcanza a entrenadores nacionales, profesionales de ciencias aplicadas al deporte, responsables técnico-administrativos y programas vinculados al sistema Evita. Al mismo tiempo, la resolución aprueba la nómina de beneficiarios para septiembre de 2026, junto con el detalle de altas y bajas respecto del listado vigente en agosto.

PUBLICIDAD

La nueva resolución establece un incremento del 8% en las sumas dinerarias de las becas deportivas entre el 1 de septiembre de 2026 y el 31 de marzo de 2027.

Según el texto, la incorporación o continuidad de los beneficiarios fue evaluada desde una perspectiva “técnica y deportiva”, con consideración de antecedentes, desempeño y proyección dentro del sistema nacional de representación. Esa aclaración ubica la actualización no solo como una decisión presupuestaria, sino también como parte del mecanismo regular de selección y seguimiento de quienes integran el programa.

En los fundamentos de la medida, el área competente sostiene que el escenario deportivo cambió con el cierre de los Juegos Olímpicos de París 2024 y el comienzo de un nuevo ciclo que tendrá como meta final los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Dentro de ese recorrido, la resolución menciona competencias y etapas intermedias que demandarán financiamiento sostenido. Entre ellas aparecen los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 y los Juegos Suramericanos de Playa 2027, además de torneos nacionales, continentales y mundiales.

El documento señala que ese proceso incluye concentraciones, giras de entrenamiento y participación en certámenes que otorgan puntos para rankings internacionales. Sobre ese punto, advierte que la presencia de representantes argentinos en competencias clave depende en considerable medida del apoyo económico estatal para afrontar la preparación y los gastos de participación.

A partir de esa evaluación, el área técnica indicó que hubo una revisión de la evolución de costos vinculados a la preparación y a la competencia. Esa revisión, combinada con las disponibilidades presupuestarias, derivó en la propuesta de aumento del 8% ahora oficializada.

El Gobierno vinculó la actualización de las becas deportivas con la preparación del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028
El Gobierno vinculó la actualización de las becas deportivas con la preparación del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028

La resolución organiza los apoyos en distintos niveles, con diferencias entre deportes individuales, de conjunto, pruebas por equipo y becas de proyección. En la parte más alta de la escala aparece la categoría de excelencia sudamericana, destinada a deportistas que no estén becados por el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) y que hayan conseguido una medalla en competencias internacionales de nivel mundial absoluto o panamericano y parapanamericano absoluto.

Nivel por nivel, de cuánto será la beca

Esa categoría prevé un pago mensual de $864.000 y exige, además, que la disciplina integre los programas olímpico, paralímpico, panamericano, parapanamericano, suramericano o parasuramericano. El texto aclara que quedan afuera las disciplinas por invitación o las que no sean estables dentro de los Juegos Olímpicos, y añade que el otorgamiento quedará sujeto a “proyección internacional y cupo”.

En el tramo de becas suramericanas para deportes individuales, el anexo establece cuatro niveles. La categoría A fija $699.840 por mes para quienes hayan obtenido oro en los últimos Juegos Suramericanos o Parasuramericanos organizados por Odesur o en torneos federativos absolutos del último año disputado, con participación de al menos cinco países más Argentina en la disciplina.

La categoría B contempla $641.520 mensuales para medalla de plata bajo condiciones equivalentes. La C asigna $583.200 para medalla de bronce y también incluye casos de deportes de combate en los que existan dos terceros puestos, con el requisito de seis países más Argentina. La D fija $524.880 y comprende hasta el sexto puesto en disciplinas de tiempo y marca, siempre que no se trate de una final directa, además de atletas parasuramericanos con oro o plata en el último ciclo, con piso de cuatro países más Argentina.

Para deportes de conjunto con más de tres atletas, el esquema prevé $676.512 para la categoría A, $618.192 para la B y $559.872 para la C. En todos los casos se toman como referencia los resultados en los últimos Juegos Suramericanos y Parasuramericanos u otras competencias federativas absolutas del último año, con cinco países más Argentina en la disciplina.

El anexo incorpora una precisión sobre el cupo en estas disciplinas: la cantidad de atletas becados será equivalente a la planilla de juego más 20%, con un desvío admitido de más o menos un integrante.

En la categoría de deportes individuales por equipo, donde el documento menciona como ejemplos a relevos, all around, botes de remo o equipos de tenis de mesa, se fijan $408.240 para la categoría A y $349.920 para la B. También en este caso rige el requisito de cinco países más Argentina en la disciplina.

El anexo crea además una línea de proyección suramericana para atletas de 22 y 23 años. Para deportes individuales, la categoría A asigna $408.240 mensuales a quienes hayan obtenido medalla en una competencia internacional oficial de la federación internacional y ya hubieran sido becados en el proceso anterior de proyección juvenil.

Para deportes de conjunto, la categoría B establece $291.600 por mes con los mismos requisitos de edad, medalla y continuidad dentro del sistema de becas.

En un escalón previo aparece la proyección suramericana juvenil, orientada a atletas de entre 16 y 21 años. El documento indica que deberán acreditar estudios secundarios. Para deportes individuales, la categoría A fija $326.592, mientras que para deportes de conjunto la categoría B prevé $233.280. En ambos casos se exige medalla en los últimos Juegos Suramericanos o Parasuramericanos juveniles, en un sudamericano de la disciplina o en una competencia oficial de la federación internacional, con participación de al menos cinco países más Argentina.

El texto también reserva una categoría para Juegos Deportivos Nacionales Evita, con un monto mensual de $300.000. Esta ayuda está dirigida a deportes de tiempo y marca y su asignación quedará a cargo de la Coordinación de Juegos y Eventos Deportivos Nacionales, dependiente de la Dirección Nacional de Desarrollo Deportivo, mediante un informe técnico que acredite el mérito deportivo.

Para acceder, los deportistas deberán haber ganado la medalla de oro en los Juegos Nacionales Evita, con participación de al menos ocho provincias en la prueba, categoría y clasificación funcional, además de ocho atletas en la final. El anexo añade que la marca obtenida deberá tener proyección nacional.

La duración de esa beca se extenderá hasta la próxima edición de los Juegos Nacionales Evita y por un máximo de 12 meses. El beneficiario deberá competir en torneos federativos nacionales, provinciales y municipales para mantener la regularidad del apoyo, y también inscribirse en el sistema federativo provincial y nacional de su disciplina.

Ese acompañamiento, según el anexo, dependerá de la disponibilidad presupuestaria y alcanzará solo a disciplinas reconocidas por el Comité Olímpico Internacional (COI), el Comité Paralímpico Internacional (IPC), el Comité Olímpico Argentino (COA) y el Comité Paralímpico Argentino (Copar).

Temas Relacionados

BecasJuegos PanamericanosLos Ángeles 2028Jefatura de Gabinete

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Declararon culpable a un ex concejal de Salta por robo y falsificación de documentos públicos

El juez Guillermo Pereyra atribuyó responsabilidades por peculado, resistencia a la autoridad y otros delitos a sus cómplices

Declararon culpable a un ex concejal de Salta por robo y falsificación de documentos públicos

El inesperado final de Walter Olmos: el presentimiento de su madre y un juego macabro en la habitación de un hotel porteño

El 8 de septiembre de 2002, el cantante murió a los 20 años en Buenos Aires. Jugaba a la ruleta rusa cuando un disparo acabó con su vida. El cantante atravesaba el momento de mayor éxito en su carrera

El inesperado final de Walter Olmos: el presentimiento de su madre y un juego macabro en la habitación de un hotel porteño

El último combate de “El Ancho” Peucelle, el héroe sin máscara de Titanes en el Ring que se convirtió en leyenda

Llegó desde el fisicoculturismo y encontró en el catch una popularidad extraordinaria. Durante varias décadas acompañó a Martín Karadagián y fue uno de los rostros más queridos de la televisión argentina

El último combate de “El Ancho” Peucelle, el héroe sin máscara de Titanes en el Ring que se convirtió en leyenda

El profesor que puso a bailar reggaetón a los adultos mayores: “Al principio hubo resistencia”

Leandro Casas Silva es profesor de teatro y expresión corporal en el centro de día Palabras Mayores. A través de ritmos que van desde Michael Jackson hasta Daddy Yankee, transformó la rutina de los adultos mayores de la institución y demostró que las ganas de bailar no tienen edad

El profesor que puso a bailar reggaetón a los adultos mayores: “Al principio hubo resistencia”

La música de la resistencia: la sinfonía compuesta durante el sitio de Leningrado que se convirtió en símbolo de lucha contra el nazismo

Era uno de los músicos más conocidos de Rusia y se destacó entre los defensores de la ciudad. No solo se negó a abandonarla sino que, en pleno asedio, compuso su Séptima Sinfonía con la intención de inmortalizar la gesta de quienes peleaban por ella. La obra enardeció el espíritu patriótico de la resistencia

La música de la resistencia: la sinfonía compuesta durante el sitio de Leningrado que se convirtió en símbolo de lucha contra el nazismo

DEPORTES

Comienza la Fase Liga de la Champions League: fixture, candidatos, revelaciones, formato y todo lo que hay que saber

Comienza la Fase Liga de la Champions League: fixture, candidatos, revelaciones, formato y todo lo que hay que saber

Nació en España, pero eligió representar a Argentina en el Mundial femenino Sub 20: “Es un sueño hecho realidad”

Javier Frana: “En Copa Davis no hay ranking y no hay rivales fáciles”

La estrella del Manchester City que se rindió ante Enzo Fernández: “Es uno de los mejores”

El secreto que descubrió un ex piloto de F1 en el sobrepaso de Colapinto a Piastri en el GP de Italia: “Fue inteligente”

TELESHOW

Charlotte Caniggia versus Yanina Zilli en Gran Hermano: una jugadora fue eliminada y se definieron las cuatro finalistas

Charlotte Caniggia versus Yanina Zilli en Gran Hermano: una jugadora fue eliminada y se definieron las cuatro finalistas

Tini Stoessel posó con carteras de Gucci, stilettos y un look de lujo valuado en miles de dólares: las fotos

Susana Giménez sorprendió con un glamoroso look floral y habló por primera vez de la serie de Moria Casán

Soledad Silveyra fue internada tras sufrir una caída en su casa: “Tiene una fisura en la cadera”

MasterChef Celebrity anunció a una estrella de la cumbia, dos periodistas de noticiero y un galán para su próxima temporada

INFOBAE AMÉRICA

Tras el fin de la tregua acordada durante las negociaciones de paz de EEUU, Rusia lanzó un nuevo ataque con misiles y drones contra Kiev

Tras el fin de la tregua acordada durante las negociaciones de paz de EEUU, Rusia lanzó un nuevo ataque con misiles y drones contra Kiev

Rusia y Corea del Norte inauguraron un puente vial sobre el río Tumen para ampliar el comercio y la cooperación estratégica

EEUU lanzó un nuevo ataque contra una narcolancha de la banda criminal ecuatoriana Los Choneros en el Pacífico Oriental

A menos de un mes de las elecciones, Lula y Bolsonaro llevaron la disputa electoral a los actos por la Independencia de Brasil

Canadá activó los aranceles de represalia por USD 20.000 millones a importaciones de EEUU y escaló la guerra comercial con Trump