Pruebas Aprender: mejora general en Lengua, pero hay grandes brechas entre provincias y la deuda es Matemática

En Lengua, la proporción de estudiantes de sexto grado que alcanzan el nivel esperado aumentó 10,5 puntos porcentuales entre 2023 y 2025. En Matemática la mejora fue de 3,5 puntos. (Secretaría de Educación de la Nación)

Los resultados de las pruebas Aprender 2025 en primaria muestran una mejora en Lengua con respecto a la medición anterior, de 2023, pero también confirman una dificultad persistente en Matemática. A nivel nacional, el 76,9% de los estudiantes de 6° grado alcanzó el nivel esperado (satisfactorio y avanzado) en Lengua, mientras que en Matemática solo el 55% de los estudiantes alcanzó el nivel esperado.

El Gobierno nacional hizo públicos los resultados este viernes, tres días después de haberlos anunciado. La evaluación, realizada por la Secretaría de Educación de la Nación, se aplicó en noviembre de 2025 de manera censal a estudiantes de 6° grado de primaria de todo el país. Participaron 19.414 escuelas (el 95% del total) y respondieron 631.366 estudiantes, equivalentes al 84% de la matrícula prevista. Las áreas evaluadas fueron Lengua y Matemática, junto con cuestionarios complementarios a directivos, docentes y alumnos.

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En Lengua, el 44,1% de los estudiantes se ubicó en el nivel satisfactorio y el 32,8% en avanzado, mientras que el 18,2% quedó en básico y el 4,9% por debajo del nivel básico. En 2023 el 66,4% había alcanzado los dos niveles más altos y en 2025 la proporción subió a 76,9%: la mejora fue de 10,5 puntos porcentuales. También cayó con fuerza el porcentaje de alumnos por debajo del nivel básico, que pasó de 11,9% a 4,9%.

Desempeños de los estudiantes de sexto grado de primaria en Lengua. Fuente: Pruebas Aprender

En Matemática también hubo una recuperación respecto de 2023, aunque más moderada. El 39,9% de los estudiantes se ubicó en el nivel satisfactorio y el 15,1% en avanzado. Del otro lado, el 24,8% quedó en básico y el 20,2% por debajo del nivel básico. Así, el 45% de los alumnos no alcanzó el nivel esperado, y 1 de cada 5 se ubicó en el nivel más bajo. En 2023 el 51,5% había alcanzado el nivel esperado: la mejora fue de 3,5 puntos porcentuales.

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Desempeños de los estudiantes de sexto grado de primaria en Matemática. Fuente: Pruebas Aprender

Una mejora generalizada, pero dispar

La serie histórica muestra dos trayectorias distintas. En Lengua, según lo anunciado por el Gobierno, los resultados de 2025 aparecen como los mejores de la última década: superan los registros de 2018 y 2022, y revierten la caída observada en 2023 (tras la corrección de los resultados de 2021 realizada por la actual gestión). En Matemática, en cambio, la recuperación no alcanza para volver a los mejores registros previos: el 55% de esta edición queda por debajo de los resultados de 2016, 2018 y 2022.

El mapa provincial también muestra diferencias fuertes. En Lengua, todas las jurisdicciones tienen más del 60% de sus estudiantes en satisfactorio o avanzado, pero la distancia entre los extremos es amplia. La Ciudad de Buenos Aires encabeza el ranking, con 88,1% de alumnos en los dos niveles más altos. Le siguen Córdoba, con 82,4%; Chubut, con 81,9%; Tierra del Fuego, con 81,1%; y La Pampa, con 79,9%. En el otro extremo aparecen Chaco, con 63,9%; Santiago del Estero, con 66,8%; y Tucumán, con 68,9%.

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En Matemática, la brecha territorial es todavía más grande. CABA vuelve a liderar, con 74,5% de estudiantes en satisfactorio o avanzado, seguida por Córdoba, con 64,3%. Bastante más atrás aparecen La Pampa (57,4%), Formosa (57,3%), Buenos Aires (56,3%), Tierra del Fuego (56,2%) y Chubut (56%). Chaco queda último también en esta área, con apenas 38,4% de alumnos en los dos niveles más altos. Le siguen Tucumán (44,7%), Catamarca (45,8%), Santiago del Estero (46,2%), La Rioja (46,4%) y Misiones (46,5%).

La brecha entre la jurisdicción con mejores resultados y la de peores resultados llega a 24,2 puntos porcentuales en Lengua y a 36,1 puntos en Matemática. Además, en 9 provincias menos de la mitad de los estudiantes alcanzó el nivel esperado en Matemática: Chaco, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja, Misiones, San Juan, Neuquén y Santa Cruz. Las diferencias se superponen estrechamente con el nivel socioeconómico de los estudiantes.

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Pruebas Aprender 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Lengua, todas las jurisdicciones aumentaron la proporción de estudiantes ubicados en los niveles satisfactorio y avanzado. Las mayores subas se registraron en San Juan, donde el indicador pasó de 59,7% a 73,6%, una mejora de 13,9 puntos porcentuales; Catamarca, que subió de 59,7% a 73,1% (+13,4); La Rioja, de 61,3% a 74,6% (+13,3); Corrientes, de 61,2% a 74,2% (+13); y Formosa, de 64,1% a 77% (+12,9). También mostraron avances importantes Entre Ríos, Mendoza, Jujuy, Chaco, La Pampa y San Luis, todas con mejoras superiores a los 12 puntos en Lengua.

En Matemática, en cambio, la evolución fue más moderada y más desigual. La Rioja fue la jurisdicción que más mejoró: pasó de 40,1% a 46,4% de estudiantes en el nivel esperado, una suba de 6,3 puntos. Le siguieron Catamarca, que pasó de 39,7% a 45,8% (+6,1); La Pampa, de 51,6% a 57,4% (+5,8); Entre Ríos, de 47,9% a 53,5% (+5,6); San Luis, de 48,8% a 54,2% (+5,4); y San Juan, de 42,7% a 48% (+5,3).

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Desde el Gobierno atribuyeron la mejora en Lengua al Plan Nacional de Alfabetización lanzado en 2024, aunque el foco del plan estuvo en el primer ciclo de la primaria (de primer a tercer grado), y los alumnos evaluados cursaban 5º grado cuando empezaron a implementarse los planes provinciales y el plan nacional. Tanto la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, como el secretario de Educación, Carlos Torrendell, asociaron la mejora con la política de alfabetización.

Desde Argentinos por la Educación coincidieron con la lectura oficial. “La mejora en Lengua que muestra Aprender 2025 es la primera evidencia concreta de que el Compromiso por la Alfabetización, que impulsamos desde Argentinos por la Educación junto a más de 200 organizaciones en 2023, y que firmaron el entonces candidato a presidente Milei y los gobernadores, se está traduciendo en mejores aprendizajes. En un esfuerzo del Ministerio de Capital Humano, la Secretaría de Educación nacional, los gobernadores y ministros provinciales, los docentes, los alumnos, las familias, la sociedad civil y la cooperación internacional, estos números son una muy buena noticia”, dijo Víctor Volman, director ejecutivo de Argentinos por la Educación.

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Brechas por nivel socioeconómico

Más allá de las diferencias provinciales, los resultados nacionales vuelven a mostrar brechas estructurales. Los alumnos de escuelas privadas obtienen mejores desempeños que los de escuelas estatales en las dos áreas. En Lengua, el 90,2% de los estudiantes de gestión privada alcanzó el nivel esperado, en comparación con el 72% de los estudiantes de escuelas estatales. En Matemática, la distancia también es considerable: 72,7% en privada frente a 48,5% en estatal.

El nivel socioeconómico de los estudiantes contribuye a explicar las diferencias de desempeño entre provincias, así como las brechas entre escuelas estatales y privadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nivel socioeconómico aparece como uno de los factores más asociados a los aprendizajes. En Lengua, el 88,5% de los estudiantes de nivel socioeconómico alto alcanzó el nivel esperado, contra el 66,6% entre los estudiantes de nivel bajo. En Matemática, la desigualdad se expresa de manera todavía más crítica: casi el 60% de los alumnos de nivel socioeconómico bajo no alcanzó el nivel esperado, mientras que entre los de nivel alto esa proporción fue de 27,2%.

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Las escuelas urbanas muestran mejores resultados que las escuelas rurales, pero con un panorama dispar según la materia. En Lengua, el 77,6% de los estudiantes urbanos alcanzó el nivel esperado, frente al 70,2% de los rurales. En Matemática, la brecha es menor: 55,4% en escuelas urbanas y 51,2% en rurales.

Aprender 2025: diferencias de aprendizaje en Matemática por nivel socioeconómico.

Los cuestionarios complementarios también permiten observar algunos factores asociados a mejores desempeños. El informe señala que los estudiantes que tuvieron más años de asistencia al nivel inicial tienden a obtener mejores resultados. Sin embargo, ese acceso temprano también está atravesado por la desigualdad: el 77,2% de los chicos de nivel socioeconómico alto declaró haber ingresado al jardín a los 3 años, mientras que entre los de hogares de nivel bajo lo hizo menos de la mitad.

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Otro dato relevante es el ausentismo. La mitad de los estudiantes asiste a escuelas cuyos directores consideran que las faltas son una dificultad moderada o grave. En esas instituciones, los puntajes promedio son más bajos tanto en Lengua como en Matemática.

En las escuelas donde los directores perciben mayores niveles de ausentismo, los desempeños de los estudiantes son más bajos.

La sobreedad también aparece asociada a peores resultados. Según el informe, el 12,5% de los alumnos evaluados cursa 6° grado con sobreedad (es decir, habiendo repetido o abandonado en algún momento de su trayectoria). En ambas áreas, cuanto mayor es el rezago escolar, más bajos tienden a ser los desempeños.

El acompañamiento familiar es otro factor que el informe vincula con mejores aprendizajes. En Lengua, hay una brecha de 20 puntos en el puntaje promedio entre los estudiantes que dicen conversar con mayor frecuencia con sus familias sobre lo que ocurre en la escuela y quienes lo hacen con menor frecuencia. En Matemática, la diferencia llega a 22 puntos.

Los datos también muestran diferencias por sexo. Las mujeres obtienen, en promedio, mejores puntajes que los varones en Lengua, con una diferencia de 9 puntos. En Matemática ocurre lo contrario: los varones superan a las mujeres por 18 puntos.