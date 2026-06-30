Educación

Pruebas Aprender: hubo mejoras en Lengua, pero en Matemática la mitad de los alumnos de escuela primaria no alcanza el nivel esperado

El 76,9% de los estudiantes de sexto grado logró el nivel satisfactorio o avanzado en Lengua, según un comunicado oficial. La cifra supone una mejora de 10 puntos con respecto a 2023. El Gobierno aún no dio a conocer el informe de resultados completo

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Prueba Aprender 2024
Foto: Secretaría de Educación de la Nación

Los estudiantes de sexto grado de primaria mejoraron sus resultados en Lengua en las pruebas Aprender 2025, según informó el Ministerio de Capital Humano en un comunicado. El 76,9% de los estudiantes alcanzó los niveles satisfactorio y avanzado en la prueba: son 10,5 puntos más que en 2023, cuando ese porcentaje había sido del 66,4%.

Solo el 4,9% de los alumnos quedó por debajo del nivel básico en Lengua, frente al 11,9% registrado dos años antes, según el comunicado del Ministerio.

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El Gobierno no hizo público el informe de resultados de la prueba. El comunicado oficial señala que en Matemática5 de cada 10 estudiantes alcanzan los niveles satisfactorio y avanzado” y que “también hubo mejoras”, pero no precisa las cifras. En 2023, el 51,4% de los estudiantes habían alcanzado el nivel esperado.

En Matemática, los resultados se mantienen en un nivel similar desde hace más de 10 años. En 2013, cuando la prueba se llamaba Operativo Nacional de Evaluación (ONE), el 48,3% de los alumnos habían quedado por debajo del nivel satisfactorio.

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En su comunicado, el Gobierno anunció que reforzará las políticas orientadas a esta área a partir “del acuerdo federal consolidado en abril de este año en el Consejo Federal por la Alfabetización” (sic).

“En el ámbito educativo, un punto de mejora representa un cambio muy importante. Cada punto equivale a unos 7900 estudiantes más que desarrollan las habilidades para resolver preguntas que antes quedaban fuera de su alcance. Por eso, una mejora de 10,5 puntos en los niveles de Lengua significa que más de 80 mil chicos más hoy alcanzan los niveles esperados”, señala el texto difundido por el Gobierno.

Las pruebas Aprender 2025 evaluaron a unos 750 mil estudiantes de sexto grado en más de 20 mil escuelas de todo el país y, según informó el Ministerio de Capital Humano, registraron una participación récord: respondió el 95% de las escuelas y el 84% de los alumnos convocados.

El Ministerio destacó además el desempeño de las denominadas escuelas Alfa, incluidas en el Plan Nacional de Alfabetización por presentar mayores desafíos pedagógicos. Según los datos oficiales, estas instituciones mejoraron sus resultados en Lengua y redujeron las brechas respecto de las escuelas que no forman parte del programa, especialmente en los sectores sociales más vulnerables.

Las 24 jurisdicciones del país mejoraron sus desempeños en Lengua, según el comunicado oficial. Aún no se dieron a conocer los datos de cada provincia.

Las evaluaciones Aprender constituyen el principal dispositivo nacional para medir los aprendizajes de los estudiantes argentinos y permiten comparar la evolución de los resultados educativos entre las distintas jurisdicciones y a lo largo del tiempo. Los datos difundidos por el Gobierno corresponden a estudiantes de sexto grado.

Los resultados de la prueba se presentan en cuatro niveles de desempeño: por debajo del básico, básico, satisfactorio y avanzado. Se considera que los últimos dos corresponden al nivel “esperado” en los estudiantes.

“Los resultados de las pruebas Aprender 2025 muestran avances concretos en los aprendizajes de los estudiantes y confirman que las políticas educativas basadas en evidencia, evaluación y trabajo conjunto generan mejoras reales”, dijo la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en su comunicado.

El Consejo Federal de Educación lanzó en 2024 el Plan Nacional de Alfabetización, que concentra sus acciones en los niños de 0 a 8 años, y tiene como principal objetivo que todos los alumnos lleguen a tercer grado con niveles adecuados de lectura y escritura.

Además de responder preguntas sobre las dos materias centrales, los alumnos tuvieron que completar un cuestionario de contexto, diseñado para recabar información sobre las condiciones en las que se desarrolla el proceso educativo. Los estudiantes evaluados pertenecen a la camada que cursó primer grado en 2020 y segundo en 2021, durante la pandemia.

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