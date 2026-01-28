¿Todavía vale la pena estudiar en la universidad? La respuesta rápida es: sí, y estas son las razones

Mercedes Mateo Díaz

Durante tres días —desde ayer y hasta mañana—, el Tec de Monterrey es el escenario del IFE Conference, el congreso donde se debate el presente y el futuro de la educación universitaria. Una de las grandes preguntas tienen que ver con los cambios que imponen la revoluación de la inteligencia artificial generativa, la necesidad de la formación continua a lo largo de la vida, la innovación de los bootcamps y las microcredenciales: ante todas estas novedades ¿siguen siendo relevantes los estudios universitarios? ¿Estamos ante un cambio profundo en la manera en que nos educamos?

Minutos antes de la conferencia inaugural del congreso, Ticmas tuvo la oportunidad de hacerles estas preguntas a Michael Fung, director ejecutivo del Instituto para el Futuro de la Educación —el instituto que realiza el IFE Conference—, y Mercedes Mateo Díaz, jefa de División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo.

Michael Fung

La universidad como centro de aprendizaje permanente

Para Fung, el desafío de las universidades no es solo mantener su relevancia, sino expandir su alcance. “Tenemos un conjunto de conocimientos a través de la investigación hecho por nuestras diversas facultades”, decía, y agregaba: “La cuestión está en cómo trasladar ese conocimiento al diseño curricular que ofrecemos a los estudiantes”.

El problema es de escala: el Tec de Monterrey tiene noventa mil estudiantes en una región poblada por seis millones de habitantes. ¿Cómo podría ser posible llegar a todos los demás? Transformando las universidades en centros de aprendizaje permanente: “El reto de las universidades es cómo pensamos en todos los estudiantes, no solo en los tradicionales”, decía Fung. Esto implica traducir el conocimiento académico en competencias específicas, ofrecidas en formatos más accesibles y relevantes para mercados más amplios, incluyendo la orientación profesional para ayudar a las personas a encontrar mejores empleos.

José Escamilla, Jessica González de Cosío, Selma Talha Jebri, Michael Fung, Mercedes Mateo Díaz y Javier Guzmán en el panel que presentó a la prensa la nueva edición del IFE Conference

Las habilidades anidadas: la ventaja humana frente a la IA

Mercedes Mateo Díaz coincidió en la relevancia de la universidad, pero desde el desarrollo de competencias básicas. “La universidad tiene un rol fundamental en el desarrollo de lo que serían competencias básicas en los estudiantes, como la base general del aprendizaje”, decía.

Para explicar por qué estas competencias son cruciales en la era de la inteligencia artificial, Mateo Díaz recurrió a una distinción clave entre dos tipos de habilidades: las que están “anidadas” sobre una base general sólida y las que son meramente técnicas. “Los trabajos con mayor remuneración no son los que requieren habilidades específicas técnicas”, decía.

La distinción se vuelve más clara cuando habla de la diferencia entre trabajos de tarea única y trabajos desorganizados (messy jobs). “La inteligencia artificial es fantástica con los trabajos de tarea única”, decía y agregaba que, con la velocidad de aprendizaje de las IA, en poco tiempo ciertos trabajos totalmente automatizados ya no van a requerir supervisión humana.

Los trabajos del futuro, en cambio, serán aquellos donde “el ser humano ponga a funcionar su pensamiento crítico, su empatía, articulando diferentes entornos sociales, políticos, económicos para lograr resolver una tarea”. Y concluía con una afirmación contundente: “Esa competencia general, global, es clave y se adquiere en la universidad. La capacidad para pensar de forma crítica, para desarrollar esa forma de interactuar, colaborar: es aquí donde se adquieren”.