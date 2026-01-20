Educación

El Tec de Monterrey, y una nueva edición de la conferencia que define cómo será la educación del futuro

Rectores, ministros y líderes tecnológicos de cuarenta países convergen en el IFE Conference 2026 para anticipar la educación que exigirá un mercado laboral rediseñado por la inteligencia artificial

Masiva concurrencia de público a
Masiva concurrencia de público a la apertura de la edición pasada del IFE Conference (foto: cortesía Tec de Monterrey)

La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará la educación, sino cómo garantizar que esa transformación beneficie genuinamente a las personas. Esta reflexión atraviesa el espíritu del IFE Conference 2026, el encuentro internacional de innovación educativa que organizan el Tecnológico de Monterrey y su Instituto para el Futuro de la Educación (IFE), y que congregará la próxima semana a rectores, investigadores, docentes y líderes de política pública de todo el mundo.

Con once años de trayectoria consolidada, el congreso se ha convertido en un espacio singular para construir respuestas colectivas ante un escenario laboral que, según el Foro Económico Mundial, verá cambiar el 22% de sus puestos de trabajo en los próximos cinco años. La automatización avanza, pero también la urgencia de formar profesionales capaces de integrar creatividad, pensamiento crítico y dominio tecnológico en un mismo perfil.

“El 60% de las empresas considera que la ampliación del acceso digital será la tendencia más trascendental para 2030”, explica José Escamilla de los Santos, director asociado del IFE. En ese contexto, habilidades como análisis de datos, ciberseguridad y alfabetización digital se vuelven imprescindibles, pero insuficientes sin resiliencia, curiosidad y capacidad de aprendizaje continuo.

José Escamilla de los Santos,
José Escamilla de los Santos, director asociado del IFE (foto: cortesía del Tec de Monterrey)

El Tecnológico de Monterrey ya incorporó más de 40 asignaturas en nivel profesional y 15 en posgrado que abordan desde ética de la inteligencia artificial hasta visión computacional. Además, impulsa plataformas como Shaping Skills —diseñada para que las empresas anticipen y planifiquen sus necesidades de talento— y coordina AIGEN, una red que reúne a más de 50 universidades latinoamericanas para documentar usos éticos de la IA en educación.

El programa del IFE Conference 2026 incluye más de 500 actividades distribuidas en diecinueve summits temáticos: desde IA en educación y transformación digital hasta humanidades digitales, desarrollo sostenible y educación en primera infancia. Entre los conferencistas magistrales figuran Fanta Aw, directora ejecutiva de NAFSA; Robert J. Jones, presidente de la Universidad de Washington; Asyia Kazmi, CEO de WISE; Justin Reich, experto en IA del MIT; y Gary S. May, rector de UC Davis.

También participarán referentes regionales como Karla Planter, rectora electa de la Universidad de Guadalajara; Luis Armando González, secretario general de ANUIES; y Bernardo González-Aréchiga, secretario general de FIMPES. Desde el sector privado intervendrán Mónica Flores Barragán, presidenta de ManpowerGroup Latam, y Lilia Correa, directora en Mercado Libre LATAM.

Rectores, ministros y líderes tecnológicos
Rectores, ministros y líderes tecnológicos de cuarenta países convergen en el IFE Conference 2026 (foto: cortesía Tec de Monterrey)

El encuentro presentará, además, los resultados del TecPrize 2025, iniciativa de innovación abierta que recibió más de 140 propuestas de veinte países para cerrar la brecha de habilidades laborales mediante inteligencia artificial. Los tres ganadores se anunciarán durante el IFE EdTech Summit y recibirán incentivos de hasta 30 mil dólares.

Más allá de las cifras —858 ponencias recibidas de 29 países, 240 instituciones participantes, más de 34 mil asistentes acumulados en ediciones anteriores—, el IFE Conference propone un ejercicio de responsabilidad compartida: diseñar sistemas educativos que no solo adopten tecnología, sino que la orienten hacia propósitos humanos, éticos y transformadores.

Monterrey se prepara para albergar tres días intensos de diálogo entre quienes tienen en sus manos la tarea de formar a las próximas generaciones. La promesa es ambiciosa pero necesaria: convertir la disrupción tecnológica en oportunidad educativa.

