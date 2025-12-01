La tensión entre autoridad y libertad en la escuela, eje del próximo encuentro de la Comunidad Docente Ticmas

Angela Español

Después del encuentro con Pepe Menéndez e Irma Ibarra, la Comunidad Docente Ticmas vuelve a proponer una conferencia inspiradora para maestros y profesroes con la especialista Ángela Español.

El evento, gratuito y virtual, será este martes, 2 de diciembre, y buscará ampliar la conversación sobre liderazgo pedagógico, autoridad y libertad en la enseñanza. El último encuentro del año lleva por título: “¿Y si la educación no se tratara de elegir entre autoridad y libertad, sino de aprender a tejerlas con sabiduría?

Angela Español abordará uno de los dilemas centrales del trabajo en las aulas: cómo ejercer la autoridad pedagógica sin caer en prácticas autoritarias y cómo promover la libertad sin perder el cuidado ni el encuadre. “La autoridad sin diálogo se convierte en imposición, y la libertad sin propósito se vuelve ruido. El buen docente es quien aprende a sostener las dos”, anticipa Español, autora del Decálogo para Maestros Extraordinarios y docente en programas de liderazgo en toda la región.

El encuentro está pensado para educadores de toda América Latina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quién es Ángela Español

Maestra de profesión y vocación, apasionada por la enseñanza, tiene un recorrido que le permitió conocer la escuela en sus diversas realidades. Es egresada de la carrera de Educación de la Universidad Católica Santo Domingo, con especialidad en Liderazgo y Supervisión Escolar, Tecnología Educativa y Liderazgo Directivo con enfoque en Latinoamérica, de la Universidad de Salamanca, IESE, IPADE e IAE. Además, cuenta con formación en Competencias Directivas de IESE Business School y especialidad en Consejos de Dirección del INCAE. Es egresada del programa de Alta Dirección en Barna Management School, en alianza con el IPADE de México, al que dirigió hasta julio de 2025.

Durante ocho años fue coordinadora del proyecto Espacios para Crecer, con impacto directo en República Dominicana y Colombia, e impacto indirecto en Paraguay y Ecuador. El proyecto, gestionado por ENTRENA en República Dominicana con fondos de USDOL, tuvo como eje la erradicación del trabajo infantil a través de la educación. Español estuvo a cargo del diseño de programas, productos y líneas de formación para impactar positivamente la vida de miles de niños y niñas, sus escuelas y sus familias.

En un recorrido de catorce años en el ecosistema de INICIA Educación, donde fungió como Directora de Portafolio de Fundación INICIA Educación y fue fundadora y Directora Ejecutiva del Instituto 512 hasta julio de 2025, aportó desde diversos espacios a la construcción de una educación sólida, digna y significativa para los aprendizajes de miles de niños y niñas. Lo hizo a través de la formación de equipos docentes de calidad, con propuestas distintivas, innovadoras y transformadoras para su desarrollo y aprendizaje a lo largo de la vida. En este recorrido también se desempeñó como miembro del Consejo de Estrategia e Inversión de INICIA Educación.

Desde 2014 hasta julio de 2025 fue gestora y cofundadora del proyecto INTELIGENCIA QUISQUEYA (IQ.EDU.DO), que a la fecha apoyó la preparación de cientos de miles de estudiantes en República Dominicana para la presentación de pruebas nacionales.

Es además editora y creadora de la revista INFORMA 512, Mujeres por la Educación y la publicación Tips 512, y fundadora y directora del Congreso 512 durante 10 ediciones. Fue gestora de soluciones integrales para la continuidad de la educación a nivel nacional durante la pandemia por COVID-19, en apoyo a las políticas de emergencia.

Julián Parenti (líder de la Comunidad Docente de Ticmas) junto a los invitados al encuentro anterior, Irma Ibarra y Pepe Menéndez

Cómo participar en el encuentro de Ticmas

En un contexto desafiante para la enseñanza, la propuesta de Ticmas busca fortalecer el liderazgo pedagógico, promover el desarrollo profesional docente y acompañar a quienes hoy buscan nuevas formas de enseñar y conducir grupos.

El encuentro será gratuito, completamente virtual, y se realizará el martes 2 de diciembre a las 19 h (Argentina) / 16 h (México). La inscripción ya está abierta.

La actividad se enmarca, además, en el programa Conectad@s para formar, que la provincia del Chaco, Argentina, implementa para fortalecer a los formadores de formadores, en alianza pedagógica y tecnológica con Ticmas.