Educación

Ticmas, seleccionada entre las Top 25 Start-Ups del Global EdTech Prize con ¡A leer en vivo!

La solución integral educativa Ticmas con presencia en América Latina fue incluida en el listado de las 25 empresas finalistas de la categoría Start-Ups del Global EdTech Prize; el premio internacional de T4 Education junto con Owl Ventures y Digital Promise

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"A leer en vivo", la divertida app que ticmas desarrolló para acompañar el proceso de alfabetización de los niños
"A leer en vivo", la divertida app que ticmas desarrolló para acompañar el proceso de alfabetización de los niños

El Global EdTech Prize es un galardón creado en 2025 para distinguir soluciones que impulsan cambios reales frente a los desafíos más urgentes de la educación internacional. En esta segunda edición, la solución integral Ticmas- a partir de su proyecto ¡A leer en vivo! que gamifica el aprendizaje de la comprensión y fluidez lectora- quedó entre las 25 empresas finalistas en la categoría starts-ups.

Este premio tiene un rasgo distintivo ya que son los propios educadores quienes evalúan a los postulantes, lo que permite dar cuenta del impacto real de cada solución tecnológica desde la propia perspectiva educativa.

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La convocatoria se organiza en tres categorías- Majors, Start-Ups y Non-Profits- y los ganadores de cada una de ellas se anunciarán en vivo durante el World Schools Summit, que tendrá lugar en la ciudad de Londres el 17 de enero de 2027.

Ticmas entre 25 start-ups del mundo

Dentro de la categoría Start-Ups, el listado reúne a 25 compañías de distintos países como Francia, Dinamarca, Corea del Sur, Reino Unido, Brasil, India, Alemania, Estados Unidos, Egipto, Rumania, Canadá, México, Colombia y Singapur, entre otros.

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Ticmas es la única representante argentina en esa nómina, a partir de su programa ¡A leer en vivo!, “Una experiencia que combina inteligencia artificial, pedagogía y motivación. Los estudiantes leen sobre temáticas que les interesan, responden preguntas de comprensión lectora y reciben retroalimentación inmediata.”

Los Top 10 finalistas de cada una de las tres categorías se anunciarán en septiembre, y serán invitados al World Schools Summit para mostrar su trabajo ante un Panel de Expertos integrado por figuras relevantes de los sectores de tecnología y educación, incluyendo inversores y responsables de políticas públicas de distintas partes del mundo.

Después de esa presentación, el Panel de Expertos definirá a los 3 finalistas de cada categoría, quienes presentarán sus productos y herramientas ante educadores que terminarán eligiendo por voto secreto a cada ganador.

Ticmas presenta "A leer en vivo" en Alvaro Obregón
Ticmas presenta "A leer en vivo" en Alvaro Obregón

¡A leer en vivo!: pasión y lectura

La propuesta de Ticmas permite a través del juego trabajar la fluidez y comprensión lectora en el aula. Los estudiantes leen en voz alta simulando ser streamers, graban sus lecturas y reciben retroalimentación al instante sobre su desempeño; mientras un sistema de inteligencia artificial analiza velocidad, precisión y comprensión para personalizar esa devolución.

La propuesta se completa con un esquema de gamificación con niveles, insignias y recompensas pensado para sostener la motivación por leer. El recorrido metodológico de la propuesta contempla cuatro etapas: un diagnóstico inicial que determina el nivel de fluidez y comprensión del estudiante, la selección de temáticas de interés para su práctica como “streamer”, la instancia de lectura en voz alta con devolución inmediata, y una etapa de evaluación del progreso en la que el docente accede a métricas en tiempo real y puede renivelar al estudiante cuando lo considere necesario.

¡A leer en vivo! ya fue reconocida por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en 2024 entre las 15 herramientas digitales más relevantes para fortalecer la lectura y por crear una nueva confianza en su propia lectura entre los niños y jóvenes que se animan a compartir sus lecturas. La nominación de Ticmas en el Global EdTech Prize al reconocimiento obtenido por este mismo producto en la categoría Growth Prize en la Tools Competition 2026.

Ticmas - A leer en vivo

La importancia del voto docente

El Global EdTech Prize se diferencia de otros rankings de tecnología educativa porque no depende únicamente de criterios comerciales o de inversión, sino de una evaluación docente en varias etapas.

El respaldo de Owl Ventures, uno de los fondos más activos del mundo en educación, y de Digital Promise, una organización sin fines de lucro dedicada a la innovación educativa en Estados Unidos, le da al certamen un perfil que combina la mirada del mercado con la mirada pedagógica.

¡A leer en vivo! se encuentra activo en escuelas de Argentina, Colombia,Ecuador y México y forma parte de diversos programas de políticas públicas que fomentan la lectura y que ven en Ticmas un verdadero actor de innovación educativa en América Latina.

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