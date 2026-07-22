Educación

El Sena abrió inscripciones para su tercera convocatoria virtual con más de 27.000 cupos en más de 40 programas: así puede registrarse

La oferta distingue requisitos por nivel: para el componente tecnólogo se pide haber terminado la educación media y aportar resultados de Saber 11, mientras el acceso al nivel técnico es más flexible

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La oferta educativa incluye 33 programas como Desarrollo Publicitario y Animación 3D - crédito Sena
El Sena abrió inscripciones hasta el 24 de julio para la III Convocatoria Virtual de Formación Titulada con más de 27.000 cupos gratuitos - crédito Sena

El Sena abrió inscripciones hasta el 24 de julio para la III Convocatoria Virtual de Formación Titulada, ofreciendo más de 27.000 cupos gratuitos en cerca de 45 programas técnicos y tecnólogos.

Esta oportunidad está dirigida a colombianos y extranjeros con situación migratoria regular, tanto dentro como fuera del país, y busca fortalecer las competencias laborales y profesionales de los participantes, facilitando su acceso a empleos, emprendimiento y crecimiento académico.

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Las inscripciones se realizan exclusivamente a través de la plataforma betowa.sena.edu.co, en la sección Virtual. Entre los requisitos para participar, no se exige título de bachiller para programas técnicos (solo tener 14 años o más), y para los tecnólogos es necesario haber culminado la educación media y presentar resultados de las pruebas Saber 11.

Además, la convocatoria está abierta a poblaciones diversas, incluyendo campesinos, personas con discapacidad, comunidades Narp (Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras), pueblos indígenas, población Lgbtiq+ y mujeres.

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Antioquia y Valle del Cauca se destacan con más de 2.000 y 1.000 vacantes disponibles, respectivamente - crédito Sena
La convocatoria virtual del Sena ofrece cerca de 45 programas técnicos y tecnólogos para colombianos y extranjeros con situación migratoria regular - crédito Sena

¿Cómo registrarse y participar en la convocatoria virtual del Sena?

Para inscribirse, los interesados deben:

  1. Ingresar a betowa.sena.edu.co y seleccionar la modalidad de formación virtual.
  2. Si ya tienen usuario en Sofia Plus, pueden acceder con el mismo tipo y número de documento y contraseña. Si no, deben registrarse en la plataforma Betowa, validando su identidad, completando datos personales y de contacto, y creando una contraseña segura.
  3. Completar el formulario con información básica, datos de residencia y contacto de emergencia.
  4. Verificar la información y finalizar el registro, resolviendo el captcha de seguridad.
  5. Una vez registrados, pueden seleccionar el programa de interés y postularse, siguiendo el proceso de inscripción.

Todo el proceso es 100% gratuito y no requiere intermediarios. El Sena recomendó tener a mano el documento de identidad, correo electrónico personal, número de celular y datos de un familiar o acudiente para el registro.

Llegó una nueva oportunidad para miles de colombianos: fórmese como tecnólogo con la 5.ª convocatoria presencial y a distancia - crédito Sena
Las inscripciones a la formación virtual del Sena se realizan solo en betowa.sena.edu.co y no requieren intermediarios - crédito Sena

Programas ofertados: técnicos y tecnólogos en modalidad virtual

La convocatoria abarca más de 45 programas en áreas de alta demanda laboral. Entre los programas tecnólogos (duración aproximada de 3.984 horas) se destacan:

  • Análisis y Desarrollo de Software
  • Animación 3D
  • Coordinación de Procesos Logísticos
  • Desarrollo de Colecciones para la Industria de la Moda
  • Desarrollo de Medios Gráficos Visuales
  • Desarrollo de Productos Electrónicos
  • Desarrollo de Videojuegos y Entornos Interactivos
  • Desarrollo Multimedia y Web
  • Desarrollo Publicitario
  • Gestión Agroempresarial
  • Gestión Contable y de Información Financiera
  • Gestión de Negocios y Finanzas
  • Gestión de Redes de Datos
  • Gestión Eficiente de la Energía
  • Gestión Integral del Transporte
  • Implementación y Gestión de Bases de Datos
  • Gestión del Desarrollo Administrativo e Innovación

Para acceder a estos programas, se requiere haber culminado la educación media y presentar los resultados de las pruebas Saber 11.

Los programas técnicos del Sena exigen tener 14 años o más y no piden título de bachiller para postularse - crédito Sena
Los programas técnicos del Sena exigen tener 14 años o más y no piden título de bachiller para postularse - crédito Sena

En el nivel técnico (con duración de 1.728 a 2.304 horas), los aspirantes pueden postularse a programas como:

  • Agente de Tránsito y Transporte
  • Asesoría Comercial
  • Asistencia para la Inteligencia Empresarial
  • Atención Integral al Cliente
  • Comercio de Productos Sostenibles
  • Compras y Abastecimiento
  • Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras
  • Control de Calidad en Confección Industrial
  • Elaboración de Prendas de Vestir sobre Medidas
  • Emprendimiento y Fomento Empresarial
  • Integración de Contenidos Digitales
  • Marketing Digital para el Sistema Moda
  • Operaciones Comerciales en Retail
  • Operaciones de Comercio Exterior
  • Patronaje Industrial de Prendas de Vestir
  • Preselección de Talento Humano mediado por Herramientas TIC
  • Procesamiento de Pruebas de Software
  • Programación de Aplicaciones para Dispositivos Móviles
  • Programación de Aplicaciones y Servicios para la Nube
  • Programación de Software
  • Promoción de Contenidos en Medios Digitales
  • Proyectos Agropecuarios
  • Saneamiento y Salud Ambiental
  • Servicio de Recepción Hotelera
  • Servicios Comerciales y Financieros
  • Servicios y Operaciones Microfinancieras
  • Sistemas Teleinformáticos
  • Tratamiento de Riesgos de Ciberseguridad en la Mipyme
  • Venta de Productos en Línea

De acuerdo con el Sena, la formación virtual permite a los aprendices acceder a los contenidos desde cualquier lugar con conexión a internet y organizar su tiempo de estudio de acuerdo con sus necesidades, respetando el calendario académico de cada programa.

Aquellos que buscan mejorar su perfil profesional tienen hasta fin de semana para aprovechar los cursos gratuitos ofrecidos por una institución de renombre - crédito Colprensa
Los programas tecnólogos del Sena requieren haber culminado la educación media y presentar los resultados de las pruebas Saber 11 - crédito Colprensa

“La formación virtual del Sena es una oportunidad para que más personas desarrollen competencias que hoy demanda el mercado laboral, sin importar el lugar donde se encuentren. Nuestro propósito es acercar una formación de calidad que contribuya al crecimiento profesional y a la generación de nuevas oportunidades para los colombianos”, explicó Yecid Torres, vocero de la Dirección de Formación Profesional del Sena.

Cronograma de la convocatoria

  • Inscripciones: hasta el 24 de julio de 2026.
  • Pruebas web: 28 y 29 de julio.
  • Reprogramación y atención de reclamaciones: 30 y 31 de julio.
  • Publicación de resultados: 10 de agosto.
  • Formalización de matrícula: 9 al 18 de septiembre.
  • Inicio de clases: 21 de septiembre de 2026.

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