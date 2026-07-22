El Sena abrió inscripciones para su tercera convocatoria virtual con más de 27.000 cupos en más de 40 programas: así puede registrarse

El Sena abrió inscripciones hasta el 24 de julio para la III Convocatoria Virtual de Formación Titulada con más de 27.000 cupos gratuitos - crédito Sena

El Sena abrió inscripciones hasta el 24 de julio para la III Convocatoria Virtual de Formación Titulada, ofreciendo más de 27.000 cupos gratuitos en cerca de 45 programas técnicos y tecnólogos.

Esta oportunidad está dirigida a colombianos y extranjeros con situación migratoria regular, tanto dentro como fuera del país, y busca fortalecer las competencias laborales y profesionales de los participantes, facilitando su acceso a empleos, emprendimiento y crecimiento académico.

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Las inscripciones se realizan exclusivamente a través de la plataforma betowa.sena.edu.co, en la sección Virtual. Entre los requisitos para participar, no se exige título de bachiller para programas técnicos (solo tener 14 años o más), y para los tecnólogos es necesario haber culminado la educación media y presentar resultados de las pruebas Saber 11.

Además, la convocatoria está abierta a poblaciones diversas, incluyendo campesinos, personas con discapacidad, comunidades Narp (Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras), pueblos indígenas, población Lgbtiq+ y mujeres.

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La convocatoria virtual del Sena ofrece cerca de 45 programas técnicos y tecnólogos para colombianos y extranjeros con situación migratoria regular - crédito Sena

¿Cómo registrarse y participar en la convocatoria virtual del Sena?

Para inscribirse, los interesados deben:

Ingresar a betowa.sena.edu.co y seleccionar la modalidad de formación virtual. Si ya tienen usuario en Sofia Plus, pueden acceder con el mismo tipo y número de documento y contraseña. Si no, deben registrarse en la plataforma Betowa, validando su identidad, completando datos personales y de contacto, y creando una contraseña segura. Completar el formulario con información básica, datos de residencia y contacto de emergencia. Verificar la información y finalizar el registro, resolviendo el captcha de seguridad. Una vez registrados, pueden seleccionar el programa de interés y postularse, siguiendo el proceso de inscripción.

Todo el proceso es 100% gratuito y no requiere intermediarios. El Sena recomendó tener a mano el documento de identidad, correo electrónico personal, número de celular y datos de un familiar o acudiente para el registro.

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Las inscripciones a la formación virtual del Sena se realizan solo en betowa.sena.edu.co y no requieren intermediarios - crédito Sena

Programas ofertados: técnicos y tecnólogos en modalidad virtual

La convocatoria abarca más de 45 programas en áreas de alta demanda laboral. Entre los programas tecnólogos (duración aproximada de 3.984 horas) se destacan:

Análisis y Desarrollo de Software

Animación 3D

Coordinación de Procesos Logísticos

Desarrollo de Colecciones para la Industria de la Moda

Desarrollo de Medios Gráficos Visuales

Desarrollo de Productos Electrónicos

Desarrollo de Videojuegos y Entornos Interactivos

Desarrollo Multimedia y Web

Desarrollo Publicitario

Gestión Agroempresarial

Gestión Contable y de Información Financiera

Gestión de Negocios y Finanzas

Gestión de Redes de Datos

Gestión Eficiente de la Energía

Gestión Integral del Transporte

Implementación y Gestión de Bases de Datos

Gestión del Desarrollo Administrativo e Innovación

Para acceder a estos programas, se requiere haber culminado la educación media y presentar los resultados de las pruebas Saber 11.

Los programas técnicos del Sena exigen tener 14 años o más y no piden título de bachiller para postularse - crédito Sena

En el nivel técnico (con duración de 1.728 a 2.304 horas), los aspirantes pueden postularse a programas como:

Agente de Tránsito y Transporte

Asesoría Comercial

Asistencia para la Inteligencia Empresarial

Atención Integral al Cliente

Comercio de Productos Sostenibles

Compras y Abastecimiento

Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras

Control de Calidad en Confección Industrial

Elaboración de Prendas de Vestir sobre Medidas

Emprendimiento y Fomento Empresarial

Integración de Contenidos Digitales

Marketing Digital para el Sistema Moda

Operaciones Comerciales en Retail

Operaciones de Comercio Exterior

Patronaje Industrial de Prendas de Vestir

Preselección de Talento Humano mediado por Herramientas TIC

Procesamiento de Pruebas de Software

Programación de Aplicaciones para Dispositivos Móviles

Programación de Aplicaciones y Servicios para la Nube

Programación de Software

Promoción de Contenidos en Medios Digitales

Proyectos Agropecuarios

Saneamiento y Salud Ambiental

Servicio de Recepción Hotelera

Servicios Comerciales y Financieros

Servicios y Operaciones Microfinancieras

Sistemas Teleinformáticos

Tratamiento de Riesgos de Ciberseguridad en la Mipyme

Venta de Productos en Línea

De acuerdo con el Sena, la formación virtual permite a los aprendices acceder a los contenidos desde cualquier lugar con conexión a internet y organizar su tiempo de estudio de acuerdo con sus necesidades, respetando el calendario académico de cada programa.

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Los programas tecnólogos del Sena requieren haber culminado la educación media y presentar los resultados de las pruebas Saber 11 - crédito Colprensa

“La formación virtual del Sena es una oportunidad para que más personas desarrollen competencias que hoy demanda el mercado laboral, sin importar el lugar donde se encuentren. Nuestro propósito es acercar una formación de calidad que contribuya al crecimiento profesional y a la generación de nuevas oportunidades para los colombianos”, explicó Yecid Torres, vocero de la Dirección de Formación Profesional del Sena.

Cronograma de la convocatoria

Inscripciones : hasta el 24 de julio de 2026.

Pruebas web : 28 y 29 de julio.

Reprogramación y atención de reclamaciones : 30 y 31 de julio.

Publicación de resultados : 10 de agosto.

Formalización de matrícula: 9 al 18 de septiembre.

Inicio de clases: 21 de septiembre de 2026.