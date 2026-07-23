Educación

Uno de cada cinco chicos de hogares pobres no tiene acceso a espacios verdes en las grandes ciudades

Un nuevo índice sobre primera infancia muestra que la falta de acceso a plazas y parques afecta cinco veces más a los niños de sectores de menores ingresos. La herramienta también mide salud, educación y contexto socioeconómico, y permite detectar brechas incluso dentro de un mismo barrio

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La falta de acceso a plazas y parques es cinco veces más elevada entre los chicos de sectores más desfavorecidos, según los datos del Índice NIDO, elaborado por la Fundación Bunge y Born. (REUTERS/Martin Cossarini)
La falta de acceso a plazas y parques es cinco veces más elevada entre los chicos de sectores más desfavorecidos, según los datos del Índice NIDO, elaborado por la Fundación Bunge y Born. (REUTERS/Martin Cossarini)

Las vacaciones de invierno confrontan a las familias con oportunidades desiguales para el tiempo libre de los chicos. En las grandes ciudades argentinas, uno de cada 5 niños de hogares de menor nivel socioeconómico no tiene acceso a espacios verdes. Entre los hogares de mayores ingresos, esa situación afecta a uno de cada 25 chicos. En otras palabras, la falta de acceso a plazas y parques es cinco veces más frecuente entre los sectores más desfavorecidos.

El dato surge del Índice NIDO, una herramienta elaborada por la Fundación Bunge y Born para analizar cómo se distribuyen en el territorio argentino las oportunidades para el desarrollo infantil temprano. El relevamiento incluye a los niños de hasta 5 años y combina cuatro dimensiones: salud, educación, espacios verdes y contexto socioeconómico.

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La premisa del índice es que las desigualdades durante la primera infancia no se explican solamente por los ingresos de las familias. También influyen el barrio y la ciudad en los que viven los chicos, la distancia hasta una escuela o un centro de salud y la posibilidad de contar con una plaza o un parque cerca de sus casas.

La incorporación de los espacios verdes es uno de los aspectos novedosos de la medición: la cercanía a plazas, parques y otros lugares públicos abiertos favorece el juego, la actividad física, la exploración y el bienestar emocional durante una etapa decisiva para el desarrollo. Sin embargo, esas oportunidades no están distribuidas de manera pareja en el territorio nacional.

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Índice NIDO - Fundación Bunge y Born
El Índice NIDO mide las oportunidades para el desarrollo infantil a partir de cuatro dimensiones: acceso a la salud, educación, cercanía a espacios verdes y condiciones socioeconómicas de los hogares.

El índice busca mostrar desigualdades que muchas veces permanecen ocultas cuando solo se observan los promedios provinciales o municipales. El nivel de desagregación de NIDO llega hasta los radios censales, pequeñas áreas territoriales que agrupan unas pocas manzanas y que utiliza el Indec para relevar a la población. Esto permite identificar diferencias entre barrios cercanos de una misma ciudad.

Así, dos niños que viven a pocos kilómetros de distancia pueden tener oportunidades muy diferentes para acceder a un jardín, recibir atención sanitaria o jugar en un espacio verde. La herramienta está pensada para que gobiernos, organizaciones sociales e investigadores puedan identificar las zonas con mayores necesidades y orientar allí las intervenciones y los recursos.

A partir de las cuatro dimensiones consideradas, el Índice NIDO elaboró un ranking de las ciudades argentinas con mejores condiciones para el desarrollo infantil. La comparación contempla localidades de más de 100.000 habitantes y toma en cuenta las ciudades más pobladas de cada provincia.

La Ciudad de Buenos Aires ocupa el primer lugar, con 59,33 puntos sobre un valor ideal de 100. La siguen Vicente López, en la provincia de Buenos Aires, con 58,91 puntos; Rafaela, en Santa Fe, con 55,09; Olavarría, con 54,98; y la ciudad de Mendoza, con 54,77.

Luego aparecen Junín, Paraná, Godoy Cruz, Rosario y Río Cuarto. Entre las primeras veinte también se encuentran Santa Rosa, Córdoba, Río Gallegos, Santa Fe, Puerto Madryn, San Salvador de Jujuy, Bariloche, Cipolletti, Resistencia y Neuquén.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El índice tiene un enfoque multidimensional y busca mostrar desigualdades que muchas veces permanecen ocultas cuando solo se observan los promedios provinciales o municipales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“En general a la educación y la primera infancia no se les da toda la importancia que merecen, pero son centrales para el desarrollo económico y una sociedad más equitativa. La verdadera banca de inversión es la educación. Por eso, desde la Fundación Bunge y Born insistimos con el desarrollo de estos instrumentos primero para entender, luego para intervenir”, sostuvo Gerardo della Paolera, director ejecutivo de la fundación.

“Mientras que 7 de cada 10 niños en Argentina viven en situación de pobreza, ocuparse e invertir en este período resulta una prioridad ineludible para reducir las brechas de desigualdad en el futuro y generar un ahorro en la inversión pública a largo plazo”, sostuvo Della Paolera.

El ranking también muestra que incluso las ciudades mejor ubicadas están lejos del valor ideal. Ninguna alcanza los 60 puntos sobre 100, lo que indica que todavía existen déficits importantes incluso en los territorios que ofrecen comparativamente mejores condiciones.

En educación, el índice contempla tanto la proximidad de los establecimientos estatales como la asistencia a espacios educativos y de cuidado. Según datos de 2022, el 43,5% de los niños de entre 0 y 5 años no asistía a instituciones de nivel inicial, aunque el porcentaje incluye edades en las que la escolarización no es obligatoria.

Sobre un puntaje ideal de 100, ninguna ciudad argentina alcanza los 60 puntos en el índice NIDO, lo que indica que todavía existen déficits importantes para el desarrollo infantil incluso en las localidades mejor posicionadas. (REUTERS/Agustin Marcarian)
Sobre un puntaje ideal de 100, ninguna ciudad argentina alcanza los 60 puntos en el índice NIDO, lo que indica que todavía existen déficits importantes para el desarrollo infantil incluso en las localidades mejor posicionadas. (REUTERS/Agustin Marcarian)

Las brechas también se observan en el acceso a la salud. Según la información presentada por la fundación, en 240 localidades del país es necesario viajar más de dos horas en auto para llegar al hospital público más cercano. La distancia puede dificultar el acceso a controles, estudios y tratamientos, especialmente durante los primeros años de vida.

“Queremos enriquecer el debate sobre cuáles son las oportunidades para el desarrollo infantil que otorgan las distintas localidades. ¿Qué dimensiones afectan estas oportunidades? ¿Cómo reducir las desigualdades para que todos los niños y niñas del país cuenten con más y mejores oportunidades?”, planteó Julio Ichazo, coordinador del proyecto.

“Es una herramienta muy poderosa para conocer la Argentina profundamente desigual, porque tener información por radios censales da cuenta de las desigualdades. También destaco el enfoque multidimensional, aspecto en el que estamos muy atrasados en el país. El desafío es cómo hacer para que no solo se interesen los dirigentes, sino la sociedad, y poder construir soluciones de abajo hacia arriba”, afirmó Ianina Tuñón, coordinadora e investigadora del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina (UCA), durante la presentación del índice.

Toda la información del índice está alojada en el sitio web Fractal, de la Fundación Bunge y Born. Allí se pueden consultar dos mapas: uno que permite visualizar las tres localidades más grandes de cada provincia y otro que muestra cuántos minutos les toma a los habitantes de la localidad más poblada de cada provincia llegar caminando al servicio más cercano.

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