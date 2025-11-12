Educación

Prueba Aprender 2025: hoy evalúan a 750 mil estudiantes de sexto grado

La evaluación se enfoca en Lengua y Matemática y se toma en todas las escuelas primarias del país. Además, los alumnos y sus docentes deberán responder un cuestionario de contexto. Los resultados de la última edición mostraron una caída en Lengua y un estancamiento de diez años en Matemática

La prueba Aprender 2025 de
La prueba Aprender 2025 de sexto grado se tomará este miércoles en 20.298 escuelas primarias estatales y privadas, urbanas y rurales. (Foto: Secretaría de Educación de la Nación)

Este miércoles 12 de noviembre se tomará en todas las escuelas primarias del país la prueba Aprender 2025. Serán evaluados 750.000 estudiantes de sexto grado en las áreas de Lengua y Matemática, según informó el Ministerio de Capital Humano en un comunicado.

La evaluación, de carácter censal y anónimo, se realizará en todas las provincias argentinas y en CABA. El operativo es organizado por la Subsecretaría de Información y Evaluación Educativa, y alcanzará a 38.116 cursos (“secciones”) en 20.298 escuelas estatales y privadas, urbanas y rurales.

Además de responder preguntas sobre las dos materias centrales, los alumnos deberán completar un cuestionario de contexto, diseñado para recabar información sobre las condiciones en las que se desarrolla el proceso educativo. Los estudiantes evaluados pertenecen a la camada que cursó primer grado en 2020 y segundo en 2021, durante la pandemia.

También habrá cuestionarios para directivos y docentes de los cursos evaluados, que deberán responder sobre factores de contexto que pueden incidir en el proceso de aprendizaje.

La prueba Aprender de 6° grado presenta sus resultados en cuatro niveles de desempeño: por debajo del básico, básico, satisfactorio y avanzado. La última edición, tomada en 2023, mostró que uno de cada tres estudiantes (33,6%) de sexto grado no alcanza el nivel esperado en Lengua. Los resultados en esta materia fueron mejores que en 2013, cuando la cifra ascendía a 41,7%. Sin embargo, entre 2013 y 2018 se había dado una mejora que empezó a revertirse en 2021, y tras la pandemia se profundizó la caída: los desempeños de 2023 fueron peores que los de 2021 y 2022.

Evolución del nivel de desempeño
Evolución del nivel de desempeño en Lengua en Aprender 6° grado de nivel primario.

En Matemática, los resultados se mantienen en un nivel similar desde hace 10 años. Casi la mitad de los estudiantes de 6° grado (48,6%) no alcanza el nivel satisfactorio y queda en los dos niveles más bajos de desempeño (básico y por debajo del básico). La cifra es prácticamente la misma que en 2013 (cuando la prueba se llamaba Operativo Nacional de Evaluación –ONE–): en ese momento, 48,3% de los alumnos habían quedado por debajo del nivel satisfactorio.

Evolución del nivel de desempeño
Evolución del nivel de desempeño en Matemática en Aprender 6° grado de nivel primario.

“Aprender es el dispositivo nacional de evaluación de los aprendizajes y de sistematización de información sobre las condiciones en las que estos se desarrollan. Su objetivo es generar evidencia que contribuya al análisis, la reflexión y la toma de decisiones orientadas a garantizar el derecho a la educación en todos los rincones del país”, indicó el Ministerio de Capital Humano en su comunicado.

Prometen 190 días de clase en 2026

Además, desde el organismo anunciaron que en la última asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE) los titulares de las carteras educativas de todo el país se comprometieron a planificar calendarios escolares con 190 días de clase para el ciclo lectivo 2026.

De todos modos, es habitual que el compromiso se anuncie todos los años y luego no se cumpla. En febrero de este año, un informe de Argentinos por la Educación mostró que 16 provincias habían planificado calendarios que no alcanzaban la meta oficial de 190 días. Solo La Pampa, CABA, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Río Negro y Salta se habían ajustado a lo acordado.

La resolución 484/24 del CFE definió como “día efectivo de clase” una jornada con un piso mínimo de 4 horas reloj de actividad pedagógica en la escuela. Y estableció que, en caso de que no se cumpla con ese mínimo, deberán implementarse distintas “medidas de compensación” para garantizar “el cuidado de las trayectorias escolares”.

Para la primaria, se estableció un piso de 760 horas reloj (surgidas de multiplicar 190 días por las 4 horas de una jornada simple) y para la secundaria, de 900 horas. Según el estudio de Argentinos por la Educación, a pesar del compromiso oficial 11 provincias habían planificado en 2025 menos de 760 horas de clase para los alumnos de jornada simple: más de 2 millones de estudiantes –el 42% de la matrícula de primaria– quedaron por debajo del mínimo de horas de clase acordado el año anterior.

