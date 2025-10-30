Educación

Una propuesta de lectura en voz alta con métricas para mejorar la fluidez y comprensión

MBC y Ticmas firmaron un acuerdo para llevar ¡A leer en vivo! a los colegios de la red: lectura en voz alta con sesiones breves, textos curados y reportes que permiten medir el avance de los estudiantes

Guardar
El 60% de los estudiantes
El 60% de los estudiantes que probó "A leer en vivo" mejoró su fluidez, el 43% mejoró su comprensión y, en todos los casos, aumentó la confianza para leer en voz alta

Según PISA y el ERCE, menos del 1% de los estudiantes colombianos alcanza el nivel máximo de competencia lectora y solo uno de cada tres niños de primaria comprendia lo que leyó. El punto no es nuevo, pero sí la respuesta que empieza a tomar forma: prácticas específicas, frecuentes y medibles, orientadas a la fluidez y a la comprensión.

En ese escenario, MBC y Ticmas firmaron un convenio para desplegar en toda la red la propuesta ¡A leer en vivo!, que ingresa a la clase sin alterar el calendario: bloques breves, objetivos ceñidos y un seguimiento que permite ajustar la intervención con evidencia. La aplicación recrea un entorno de transmisión de streaming en vivo; los estudiantes leen en voz alta textos curados por especialistas, reciben preguntas de un chat y vuelven sobre los pasajes que exigen atención. La dinámica acerca un lenguaje que los chicos conocen y, al mismo tiempo, produce información valiosa para el docente.

La herramienta ofrece, además, guías de clase y métricas que describen uso y progreso, útiles para tomar decisiones: a quién dedicarle más tiempo, qué tipo de texto conviene introducir, cuándo pasar de la corrección de pausas a la verificación de inferencias. Ese circuito —práctica, dato, ajuste— es el corazón del programa.

La lectura en voz
La lectura en voz alta obliga a marcar pausas, modular la entonación y sostener el hilo del texto.

El acuerdo entre MBC y Ticmas se sostiene, además, en evidencia de la región. En Vicente López (Argentina), un piloto intensivo durante el verano mostró resultados con una dedicación acotada: cuatro semanas, sesiones de 40 minutos. El 60% de los estudiantes mejoró su fluidez, el 43% mejoró su comprensión y, en todos los casos, aumentó la confianza para leer en voz alta. El dato pedagógico es claro: sesiones cortas y regulares, con foco en la oralidad, mueven la aguja rápido y sostienen la motivación.

La implementación en la red MBC tendrá un ritmo graduado. Primero, una etapa de instalación con acompañamiento técnico y pedagógico para adoptar la rutina —tres o cuatro prácticas por semana, de media hora— y acordar indicadores simples de avance. Luego, un periodo de seguimiento con reuniones breves para revisar reportes, comparar progresos entre cursos y afinar criterios de intervención. Finalmente, un cierre de ciclo con evidencias de mejora que puedan comunicarse a familias y equipos directivos. La idea es que cada escuela trace su propio mapa, pero hable el mismo idioma: precisión en la fluidez, lectura con sentido, preguntas que verifiquen comprensión.

En el aula, el mecanismo es concreto. La lectura en voz alta obliga a marcar pausas, modular la entonación y sostener el hilo del texto. El chat integrado —una simulación de “seguidores”— introduce una capa de atención que obliga a escuchar, releer, corregir. El registro de la sesión permite volver sobre el propio desempeño. El docente, con ese material, detecta patrones: cortes abruptos, vacilaciones en palabras frecuentes, errores que se repiten, respuestas literales donde se espera una inferencia. La intervención se apoya en lo que ocurrió en clase y en cómo se respondió a cada desafío. Al integrar elementos de juego y tecnología, Ticmas ofrece una solución integral que marca una diferencia real en el desarrollo de habilidades lectoras.

El despliegue abre, además, una oportunidad de colaboración entre escuelas. Compartir reportes —con los recaudos de privacidad— permite comparar ritmos y ajustar prácticas. Una sede puede mostrar cómo resolvió la transición de textos narrativos a expositivos, otra puede aportar criterios para el pasaje de preguntas literales a inferenciales, una tercera puede documentar el efecto de sumar fragmentos con mayor densidad léxica. Es información situable, que se traduce en decisiones de clase.

Temas Relacionados

A leer en vivo

Últimas Noticias

Un sondeo de la Fundación Barco marca la urgencia que enfrenta Colombia: “El 13% de los estudiantes en zonas rurales han pensado en abandonar el colegio”

En el reciente Foro de Educación 2025 organizado por Fundación Barco en Bogotá, y apoyado por Ticmas, se dieron a conocer datos que llaman a la acción en pos de construir el futuro del país

Un sondeo de la Fundación

Los cambios que propone el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires para “ponerle fin a la timba” de justificar la faltas

La ministra Mercedes Miguel participó del segundo encuentro de Sinergia para el Aprendizaje, en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, y subrayó que se trata de trabajar en nuevos límites y pasar a poner el foco en el presentismo de estudiantes y docentes

Los cambios que propone el

Alejandro Ganimian y el problema del ausentismo escolar: cómo impacta en la comprensión lectora y la matemática

Invitado por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, el profesor adjunto en la Escuela Steinhardt de Cultura, Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de Nueva York y profesor visitante asociado de educación en Harvard dio una conferencia sobre la importancia de la evidencia en las políticas públicas

Alejandro Ganimian y el problema

El Foro de Prosperidad Compartida 2025 se convirtió en el epicentro de la conversación sobre el papel de la cooperación privada en la transformación de Colombia

La Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales (AFE) convocó a una nueva edición de un espacio pensado para compartir experiencias transformadoras y crear alianzas de acción que permitan discutir la educación, la democracia y el crecimiento sostenible

El Foro de Prosperidad Compartida

Irma Ibarra ante los desafíos de la escuela para formar lectores críticos

La referente mexicana participó en el 2° Encuentro para docentes de la Comunidad Ticmas, donde presentó la propuesta “¡A leer en vivo!” que, con grandes resultados, mejora la fluidez y comprensión lectora de los estudiantes

Irma Ibarra ante los desafíos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Caputo pidió a los intendentes

Caputo pidió a los intendentes que devuelvan la plata de obra pública sin terminar: quiénes fueron los pocos que lo hicieron

La nueva baja de tasas en Estados Unidos se sumó a las buenas noticias para el Gobierno en un momento clave

Un joven chef se resistió a un asalto y forcejeó con un delincuente armado en Moreno: ambos murieron

Detuvieron e imputaron a un ex concejal en una causa por cinco abusos sexuales a menores

Qué dice un estudio global sobre tres de los medicamentos GLP-1 para bajar de peso

INFOBAE AMÉRICA
Gauguin y su obra maestra,

Gauguin y su obra maestra, entre el existencialismo y la desesperación

La última esperanza de Adolf Hitler: el plan imposible para escapar de Berlín

Trump autorizó a Corea del Sur a construir submarinos de propulsión nuclear tras el acuerdo comercial entre ambos países

Lula aseguró que Brasil “no puede aceptar” al crimen organizado tras el operativo policial en Río de Janeiro

Todo lo que se sabe de la operación policial más letal de Brasil, que dejó más de 100 muertos en Río de Janeiro

TELESHOW
Una participante de Cuestión de

Una participante de Cuestión de Peso vivió un momento de tensión al descompensarse en vivo durante el pesaje

La inesperada foto familiar que publicó Wanda Nara junto a Maxi López y Martín Migueles: “Princesos”

La feliz noticia que recibió Rocío Marengo sobre su salud en medio de su embarazo: “El bebito está solito en la panza”

El vestido soñado de Matilda Chihade, la hija de Mariana Fabbiani, en su fiesta de 15: el video que compartió

Carolina Baldini mostró su admiración por Eva Bargiela tras el nacimiento de Faustino: “Un acto que solo una mujer puede entender”