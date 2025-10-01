Las Lomas Oral celebró 25 años de noches solidarias

La 25° edición de la Noche Solidaria de Las Lomas Oral se realizó en el Tattersall de San Isidro

Hace más de cuarenta años, un grupo de familias y maestros empezó a recorrer el camino para que los chicos con pérdida auditiva pudieran integrarse a la vida escolar. De aquella experiencia surgió Las Lomas Oral, una escuela que trabaja con el método auditivo-oral: estimula la audición residual, enseña a hablar y acompaña a las familias durante todo el proceso.

Con el tiempo, la comunidad que la rodeaba entendió que, para sostener un trabajo tan especializado, hacía falta algo más que vocación: hacía falta un apoyo financiero que garantizara continuidad y que ninguna familia quedara afuera por cuestiones económicas.

José Luis “Batata” Clerc, junto a su esposa Gisela Medrano, Leticia Rougés (Presidenta del Comisión Directiva Las Lomas Oral), Mechi Margalot (Conductora del evento), Marcos Puiggari (Miembro CD Las Lomas Oral)

Así nacieron las noches solidarias. Al principio eran reuniones modestas para juntar recursos —la primera fue una choripaneada—. Con los años se convirtieron en una cita anual que mezcla agradecimiento, compromiso y celebración. Son, en esencia, una manera de tejer redes entre padres, exalumnos, amigos, empresas y vecinos para que el proyecto siga en marcha.

Manuel Cascante (CEO de Amex Argentina, Dolores Olarra, Leticia Rouges, la artista plástica Elina Carullo, Juan García Maglione (CEO de García Maglione Consulting), Agustín Tomassini (CEO de Palta Sagrada)

Una noche en el Tattersall

La 25° edición de la Noche Solidaria de Las Lomas Oral se realizó el jueves 25 de septiembre, en el Tattersall de San Isidro. Fue el resultado de un trabajo de meses, donde muchos se involucraron para que fuera una noche perfecta. Perfecta: esa es la palabra. El ambiente supo combinar la calidez del reencuentro con la expectativa de un futuro optimista. Red Tie coordinó la organización general, Nacho Traverso estuvo a cargo de la producción técnica y Media Hub y Grupo Vía se ocuparon de los contenidos audiovisuales que acompañaron los distintos momentos. El catering corrió por cuenta de Guillén.

DISNEY: Martin Rivero (Medical Service), Soledad Garcia Loza (Líder Consejo de Discapacidad para Diversidad, Equidad e Inclusión Latam), Leticia Rouges (Presidenta Comisión Directiva Las Lomas Oral), Victoria Tischikc, Yamila Letal (Broadcast media coordinator), Gustavo Mobilia (Coordinar de Mastering)

Mechi Margalot y Grego Roselló fueron los conductores de la noche. Tenían un trabajo difícil: conseguir que el salón, con más de setecientas personas, mantuviera la atención y a la vez se relajara para pasar una gran noche. Lo lograron con creces. Ya desde el saludo de bienvenida dejaron en claro que no iba a haber ningún tipo de distancia protocolar. Uno sentía que estaba entre conocidos, que compartía una causa.

Marcos Hermansson, Director de A3 Mercados y su esposa. Mariana Pellegrini, RRII A3 Mercados. José Sanchez Director A3 Mercados y su esposa. Adrian Isnardo, Gerente de Mercado Agropecuario A3 Mercados y su esposa

Entre los invitados, se puede mencionar a José Luis “Batata” Clerc; Martín Rivero, Soledad García Loza, de Disney; Federico Ucke y Marcela Cicero de Molinos Agro; empresarios como Manuel Cascante (Amex Argentina), Juan García Maglione, Agustín Tomassini y Marcos Hermansson de A3 Mercados; y Sara Argañaraz Escasany de Ticmas, entre otros.

Algunos de los tesoros de la subasta que se realizó en la 25° Noche Solidaria de Las Lomas Oral

El programa incluyó la tradicional subasta, con un formato a viva voz —una escultura del botín firmada por Lionel Messi, una flor de Juan Carlos Pallarols, camisetas autografiadas de la selección argentina y de Carlos Alcaraz— y otro como remate silencioso —tres noches en el hotel AWASI de Santa Catarina, una remera de Los Pumas, una remera de Boca firmada por el plantel—. También se sorteó una Thermomix TM7 (todavía sin llegar al país), una máquina Nuskin Boost, una estadía para cinco personas en Parque Lonconao, Futaleufú Chile y hasta una moto. La tómbola, con más de mil premios donados especialmente para la noche, incluyó electrodomésticos, productos de cuidado personal, indumentaria deportiva y artículos de marcas queridas por las familias.

Molinos Agro: Federico Ucke (Gte. Relaciones Institucionales) junto a su espoosa Marcela Cicero, Leticia Rougés (Presidenta CD Las Lomas Oral), Matias Aboy (Líder Auditoria) y Jimena Nappe (Lider de Auditoría)

Estos espacios son el motor que alimenta el fondo de becas y permite que cada chico mantenga su tratamiento y su escolaridad sin interrupciones. En cada puja y cada número hay un gesto de compromiso silencioso que sostiene el día a día de la escuela.

ADT: Maria Celeste Barisoni Uran (Excelencia Operacional), Florencia Acosta (RRHH), Clara Kennedy (CEO Arg & Uy), Anabela Valeria Fiorenza (Gerente RRHH Arg & Uy), Jorge Luis De Lellis (Cobranzas)

La noche se fue sin grandes discursos, pero con la sensación compartida de que Las Lomas Oral seguirá siendo un espacio donde los chicos con hipoacusia puedan aprender, crecer y participar plenamente de la vida.