Educación

Adela Saénz Cavia: “Las habilidades que a veces se llaman blandas se están convirtiendo en la moneda dura de la economía”

La especialista en el entrenamiento de competencias socioemocionales y en neuroeducación pasó por el podcast de Ticmas para hablar de su primer libro, las vocaciones y encontrar la pasión en el trabajo

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¿Trabajas de lo que te gusta? ¿Trabajas de lo que te apasiona? Esa pregunta que suele aparecer en los estudiantes de quinto año cuando tienen que elegir su carrera o su vocación está en el libro ¿Qué te apasiona? El primer libro (Galerna, 2026) de Adela Saénz Cavia se propone pensar que la vocación es algo que se construye con esfuerzo, con disciplina, con empuje. La especialista compartió sus reflexiones y la importancia de encontrar el propio ritmo a partir del “pulso personal”.

La decisión y la pasión

Invitada al podcast de Ticmas para hablar con Patricio Zunini, Sáenz Cavia explicó que “el libro nace con esa idea de que soy una persona que me apasionan demasiadas cosas desde muy pequeña”. Y destacó que estamos en un presente donde todo el tiempo estamos tomando decisiones; en especial en dos momentos concretos “cuando uno es joven y está empezando o cuando uno tiene más de 50 y se está reinventando”.

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Y explicó: “Hay tanta oferta y tantas posibilidades que uno lo toma como qué lindo, qué libertad y en realidad es muy agobiante. Sobre todo para los jóvenes y sobre todo en un marco en el cual en diez o veinte años no saben de qué van a trabajar; y eso no es menor decirlo. Para los que ya somos más grandes para esa edad seguramente no será un problema pero para ellos sí”.

El libro está “diseñado para ser habitado con un cuaderno”. Incluye, según explica su autora: “bastante teoría, mucha referencia, bastante investigación de mi parte, entrevistas con personas y distintas cosas pero también es un camino, un recorrido para las personas que están como en esa búsqueda. Y en esa diversidad tratar de enfocarse”. Y en ese enfocarse también entran en juego las habilidades emocionales. Además reflexionó: “Habrán escuchado esta frase encuentra tu pasión y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. Reconozco que la usé porque como soy una persona apasionada y siempre me movilizó mucho la pasión la sentía así”.

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Adela Saénz Cavia
Adela Saénz Cavia, autora de Qué te apasiona (Galerna)

La disciplina apasionada

“Uno para hacer las cosas que le gustan y para hacerlas bien y con profundidad y con conocimiento tiene que por un lado, especializarse y tiene que sentarse a trabajar; no poner como cabeza el corazón”, aseguró e invitó a salir del “optimismo tóxico” y entender que la vida tiene contrastes.

Cuando piensa en cómo llegó a escribir el libro, más allá del contacto y trabajo del sello editorial Galerna, Saénz Cavia destaca que “cuando me fui del mundo corporativo y empecé a trabajar este recorrido más profesional independiente; ahí empecé a conectarme conmigo y con lo que yo quería escribir.”

A la hora de pensar en los jóvenes que terminan el secundario y necesitan tomar decisiones sobre su camino laboral y/o profesional, la especialista remarcó que “hay un sufrimiento; la palabra suena muy fuerte, pero de dolor de indecisión, de inseguridad” y resaltó la importancia de dar el mensaje de no perder de vista la posibilidad de la “reinvención”.

Disfrute, conexión social y liderazgo

En el momento de pensar en la simbiosis entre pasión y disfrute, Saénz Cavia aseguró que “nuestro disfrute de vida es imposible sin otros; yo promuevo que las personas tengamos una conciencia social mayor que es otra de las habilidades del futuro, la integración de la diversidad y sobre todo para los que van a liderar el liderazgo de la diversidad. Es muy complejo; uno tiene que hacer mucho trabajo personal para liderar la diversidad”.

Yo soy absolutamente fan de los educadores, los maestros, los directivos de escuelas porque están bajo ataque permanente; o sea todo es criticado en la educación desde que es vetusta hasta que los maestros están tan agotados, que no están movilizados y eso es responsabilidad de todos”, señaló.

“Necesitamos que docentes y directivos de las escuelas puedan reconectar con esa pasión que los movió a estudiar para enseñar a otros; para liderar la educación. Entonces ahí tienen un gran desafío porque están muy hackeados por todos lados y creo que también obviamente tienen una gran responsabilidad”, destacó.

Saénz Cavia reflexionó: “Cuando hablamos de liderazgo siempre se piensa en personas como jefes de Estado y en directores ejecutivos de grandes compañías. Y los maestros son los líderes de esa aula, son a veces la persona que más te movilizó en tu infancia o que te dejó una huella”.

Adela Saénz Cavia
Adela Saénz Cavia en el podcast de Ticmas junto a Patricio Zunini

Elige tu propia aventura y saber parar

La portada del libro de Saénz Cavia remite al camino sinuoso, el itinerario, que implica tomar decisiones. Y destacó la importancia de enseñar a los niños desde pequeños a elegir un camino y retomó lo que se detectó en las pruebas PISA del 2022: “esto que llamamos mentalidad fija y de crecimiento. En jóvenes de 15 años mucha mentalidad fija frente a la resolución de problemas. Si más del 50% de los alumnos creen que hay solo una solución posible para los problemas entonces en este mundo tan complejo, tan diverso eso es algo que también tenemos que trabajar”.

Y agregó: “Esto tiene mucho que ver con la regulación emocional que no enseñamos tampoco en las escuelas; de hecho no nos la enseñaron a nosotros y por suerte uno la va aprendiendo de grande, pero está bueno que a los chicos les allanemos un poco ese camino y la regulación emocional implica también saber parar; no hacer en automático las cosas. No tomar decisiones tomados por una emoción en automático, saber parar a ver cuál es mi mejor versión para este momento”.

“Una de las cosas que dice el World Economic Forum y todos esos lugares donde están analizando el futuro del trabajo; están diciendo ojo que estamos lejos, hay una brecha muy grande con enseñar estas competencias porque las habilidades que a veces se llaman blandas se están convirtiendo en la moneda dura de la economía”, reflexionó y destacó la importancia y urgencia del pensamiento crítico en la formación en el presente.

“Todos somos parte de la educación de alguna manera, porque si tenés un hijo una hija en el colegio sos parte de la educación y yo que trabajo mucho con escuelas y con la Secretaría y los Ministerios de Educación veo que los padres y madres van a la escuela y se quejan, no todos, pero hay mucha queja y muy poca alianza y al final están educando a tus hijos”, subrayó y remarcó nuevamente la importancia de esa conexión social clave para realizar una verdadera transformación.

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