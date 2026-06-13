374 estudiantes de medicina de Costa Rica realizaron examen de conocimientos para ingresar a Internado Rotatorio Universitario

La prueba IFOM forma parte del proceso académico que la CCSS usa desde 2016 para medir conocimientos médicos con estándares internacionales. Cortesía: CCSS

La Caja Costarricense de Seguro Social aplicó la prueba IFOM a 374 estudiantes de Medicina de siete universidades de Costa Rica que aspiran a incorporarse al Internado Rotatorio Universitario, un requisito académico indispensable para ingresar a ese proceso en la institución a partir del 8 de agosto de 2026 y una evaluación que la Caja usa desde 2016 para medir conocimientos con estándares internacionales y reforzar la calidad académica y la transparencia.

La evaluación fue administrada por el Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social, Cendeisss, que conduce técnicamente el proceso de selección académica. De acuerdo con la CCSS, la prueba permite fortalecer la formación médica en los establecimientos de salud de la institución.

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En total se inscribieron 374 estudiantes de las siete universidades del país que imparten la carrera de Medicina. La CCSS informó además que, en otras áreas de la formación en salud, para Farmacia se inscribieron ocho estudiantes y para Microbiología, 54.

IFOM es una prueba desarrollada por la National Board of Medical Examiners, una organización ubicada en Estados Unidos, y evalúa conocimientos clínicos y de ciencias básicas con parámetros internacionales. Según la CCSS, en Costa Rica se aplica desde 2016 como parte de su proceso institucional.

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La CCSS coordina la logística académica y administrativa del proceso, incluida la compra del servicio internacional IFOM y el manejo técnico de los resultados. Cortesía: CCSS

El internado es la etapa final de la formación médica universitaria

El Internado Rotatorio Universitario es la fase final de la formación universitaria en Medicina y permite que los estudiantes consoliden competencias, destrezas y habilidades en escenarios reales de atención, según la CCSS. Para acceder a esa etapa dentro de la institución, la aprobación de esta evaluación forma parte del proceso académico.

El Cendeisss lidera este mecanismo desde 2001. Actualmente, la prueba se aplica dos veces al año para que los estudiantes cumplan el requisito sin atrasos y puedan avanzar en su proceso de graduación, de acuerdo con la CCSS.

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El director del Cendeisss Jorge Jiménez Brizuela afirmó que la utilidad de la evaluación está en su capacidad de comparación internacional: “El IFOM permite comparar a los estudiantes con parámetros globales, y eso refuerza la confianza en la formación académica del país. Desde el Cendeisss lideramos este proceso con el mismo compromiso, calidad y transparencia que lo han caracterizado por años”.

La Caja señaló que dispone de espacios para que los estudiantes fortalezcan sus conocimientos teórico-prácticos dentro de la institución. También indicó que los campos docentes permiten a las instancias formadoras consolidar la experiencia del estudiantado en un entorno asistencial real, con acompañamiento de equipos docentes especializados.

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El Internado Rotatorio Universitario es la etapa final de la formación en Medicina y exige la aprobación de esta evaluación para ingresar en la CCSS. Cortesía: CCSS

La Caja también organiza la logística y el manejo técnico de resultados

La jefa de la subárea de Posgrados y Campos Clínicos Lydiana Ávila de Benedictis explicó el alcance académico de esa estructura: “El Cendeisss garantiza que cada campo docente cuente con la estructura académica que la CCSS ha definido para la formación de sus internos. Eso es lo que hace que este proceso sea confiable para las universidades, para los estudiantes y para la institución”.

Además de aplicar las pruebas, la CCSS coordina la logística académica y administrativa del proceso. Esa labor incluye la planificación, la compra del servicio internacional IFOM y el manejo técnico de los resultados, según la institución.

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Para las carreras de Farmacia y Microbiología, las pruebas se realizaron el 21 de mayo en las instalaciones del Cendeisss. De acuerdo con la CCSS, esos exámenes fueron elaborados y aplicados por equipos técnicos institucionales.