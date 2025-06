La sentencia de una experta de Harvard: los niños que no comentan este error al usar IA serán adultos “más inteligentes”

(Imagen Ilustrativa Infobae)

“Hay que saber promptear, hay que desarrollar pensamiento crítico” son hoy los nuevos mantras de este presente algorítmico que no da respiro en las diversas áreas de nuestra vida y que nos obliga a lidiar con el FOMO (Fear of Missing Out, por sus siglas en inglés) que lleva a esa ansiedad de tener que estar actualizado.

Una ansiedad que va más allá de la cultura y el entretenimiento o redes sociales sino que hoy alcanza al mundo laboral “¿La IA me va a dejar sin trabajo?” y al mundo educativo, que es el interés de esta nota.

¿Qué hacer con la inteligencia artificial en las aulas y con el acceso que tienen los niños? es una pregunta disparadora de pocas certezas y muchas incertidumbres. La licenciada en Neurobiología de Estudios Avanzados en Harvard,y especialista en conocimiento científico, Angela Duckworth dio un discurso en la Universidad de Pensilvania y aseguró que es clave tener en cuenta al menos un foco para evitar ser usados por el algoritmo.

El foco y el camino

tecnología y niños, niñas, niñez, jóvenes, infantes, dispositivos electrónicos, los Alfa, hijos de los Millennials, generación del siglo XXI, crecimiento con las nuevas tecnologías, celulares, computadoras, tables, ipads, alexa, asistencia AI

Copiar y pegar una respuesta del algoritmo no solo habla de la poca honestidad de un estudiante sino que daña el proceso del aprendizaje, explicó Duckworth quien además es cofundadora de Character Lab; una organización sin fines de lucro que busca promover el conocimiento científico entre los niños.

De esta manera, para Duckworth de lo que se trata es de enseñarle al niño a entender cómo funciona el algoritmo y es a partir de un proceso de observación y repreguntas para entender el camino que realiza para llegar a un resultado.

“Que la IA no sea una muleta sino que sea una tutora”, planteó la especialista con una mirada que se asemeja al uso que en su momento se debatió al incluir calculadoras en las aulas.

Para Duckworth la IA-aunque ejemplificó puntualmente con Chat GPT que es la inteligencia artificial generativa más conocida a nivel masivo-: “Tiene un poder super pedagógico oculto y es el de enseñar con el ejemplo”.

Aprendizaje basado en preguntas

La propia Duckworth planteó que se encontró en una situación de no poder resolver un concepto estadístico y a partir de un ejercicio de preguntas a la IA y el pedido de ejemplos logró comprender qué era lo que necesitaba clarificar para avanzar.

Este proceso de preguntas y de comprender cómo piensa el algoritmo nos lleva al inicio de esta nota y tiene que ver con el aprender a preguntar- en este caso promptear- y especialmente el desarrollo del pensamiento crítico.

Un algoritmo es una especie de “receta” un paso a paso para llegar a un resultado, descubrir ese camino, analizarlo, poder detectar errores y corregirlos, e ir más allá del resultado, hablan de una inteligencia que excede el uso de la IA y que apunta a aprender una lógica que es y será altamente valorada en este nuevo panorama mundial.

¿Qué es el pensamiento crítico?



Cuando se habla de pensamiento crítico y su importancia no es algo novedoso ni exclusivo de la IA. Lo cierto es que la nueva superabundancia de la información y la imposibilidad de chequeo constante obliga a los seres humanos a “afilar” esta habilidad para poder discernir lo que realmente sirve para el aprendizaje.

Entre las características del pensamiento crítico, se destacan la actitud inquisitiva no solo de preguntar por qué sino a su vez de examinar los argumentos, una mente abierta y curiosa y la habilidad de identificar patrones, la observación objetiva y un afán por alcanzar una verdad.

Es por ello, que la lógica, el análisis, la filosofía y todas las habilidades de conocimiento que se van adquiriendo a lo largo de la vida ejercen hoy un rol más que clave para entender que la inteligencia artificial es una herramienta y no debe reemplazar el razonamiento ni la imaginación. La inteligencia, como destaca Duckworth está en no perder el foco entre quién asiste y quién piensa críticamente.