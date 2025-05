La Universidad de la Ciudad, y la apuesta por una formación docente que integra capacidades, conceptos y tecnología

Emiliano Gentile, director del Departamento de Tecnologías, Ciencias Exactas y Naturales.

Emiliano Gentile es magíster en Educación y Tecnologías y se especializa en innovación educativa y en el desarrollo de proyectos que integran tecnología en el ámbito universitario. Actualmente es director del Departamento de Tecnologías, Ciencias Exactas y Naturales en la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires (UNICABA). Gentile fue invitado por TICMAS para conversar sobre la sinergia entre nuevas tecnologías, rol docente y universidad.

UNICABA trabaja desde 2024 en un profesorado que busca trabajar más allá de una currícula estanca en ciencias y apuntar a la curiosidad de los futuros formadores de ciudadanos.

Emiliano Gentile en Ticmas

Abrir camino a la exploración en ciencia

“Creo que tenemos que contarles a los chicos las respuestas que la ciencia todavía no tiene. Están las respuestas que la ciencia ya conoce, que están en los libros y que antes estuvieron en las publicaciones científicas, pero le dejamos poco espacio para que ellos puedan ver donde pueden aportar en la frontera de la ciencia y la tecnología”, reflexionó Gentile apuntando a una mirada exploratoria y participativa por parte de los estudiantes.

Y agregó: “Traccionar de la curiosidad de los estudiantes es clave para invitarlos a hacerse de las herramientas de la ciencia y la tecnología”. Sin perder de vista que muchas veces es la propia educación curricular la que limita esa curiosidad y posibilidad de exploración.

Es por ello, que Gentile destacó que desde UNICABA “estamos tratando de corrernos de ese universo de certezas que maneja la escuela. Hoy estamos acostumbrados a un rol del docente -voy a hacer uso de mis años del libro gordo de Petete- que era el tenedor de la información y que venía a contarme cosas que yo no podía conseguir de otro lado. Hoy las herramientas de inteligencia artificial, Internet y demás saturan de información”.

Emiliano Gentile, director del Departamento de Tecnologías, Ciencias Exactas y Naturales.

Docentes en foco

Y en esta nueva realidad donde nos encontramos invadidos por la información, para el especialista en Educación, se trata de una transformación: “los docentes estamos llamados a hacer algo distinto y me parece que ahí siempre se puede hacer algo en la escuela”

“Las primeras cosas de la ciencia no arrancaron con grandes tecnologías ni laboratorios, arrancaron con la observación, con pensamiento crítico. Y me parece que haciendo uso de eso, con un rollo de papel higiénico y un soplido del docente, te puedo hacer volar la cabeza y explicarte el principio de Bernoulli. No hace falta mucho más”, resaltó.

Y planteó que se trata de crear: “Experiencias que a los chicos les despierten la curiosidad”. Además reflexionó sobre las nuevas formas de transitar la formación de los docentes: “Nosotros desde la universidad estamos tratando de ampliar el espectro, donde aquellos que eligen ser profesionales de educación pueden formarse. Yo mismo estoy formado en una metodología que puede ser tradicional, como biólogo que soy, pero creo que hay oportunidad para, a partir de la irrupción de las tecnologías -que no es de ahora, es de hace bastante tiempo- pensar distinto a la formación docente”.

Ir más allá de las certezas: formar ciudadanos

Así como no se imaginó la pandemia del COVID-19, o la irrupción de ChatGPT; para Gentile “es muy pretencioso tener un listado completo del contenido que un docente tiene que manejar. Creo que ahí nosotros tenemos una fórmula que es una díada entre capacidades y conceptos. Eso para nosotros son los contenidos, las dos cosas”.

Además resaltó que buscan inculcar entre sus estudiantes y docentes la capacidad de aprender a lo largo de toda la vida, armando mapas propios de contenidos: “Y eso al servicio de vivenciar de primera mano el desarrollo de capacidades”

El nuevo profesorado que propone UNICABA es en Ciencias Exactas y Naturales, y Gentile explicó que: “Tiene 25 espacios curriculares y trabaja desde la matemática, la física, la química, la biología, la astronomía. Invita a todas las disciplinas de las exactas y naturales con el propósito de formar a los futuros formadores de ciudadanos”.

A partir de 2006 con la Ley de Educación Nacional que prevé que el secundario es obligatorio como parte del paquete formativo de un ciudadano, desde UNICABA “se nos ocurrió poner en primer plano qué necesita un ciudadano en las [Ciencias] Exactas y Naturales para su toma de decisiones y su ejercicio de ciudadanía. Y a partir de ahí volvimos a la mesa de trabajo y desarrollamos este profesorado”.

Sobre la IA, Gentile aseguró: “El desafío es cómo hacemos que todos, en lugar de verlo como algo a combatir, lo veamos como algo a integrar y a trabajar".

Habilidades y competencias de este presente y futuro

“Nuestro desarrollo curricular está basado en competencias. Hay una lista de contenidos, pero en esta díada que te decía antes, lo que esperamos es que tengan capacidad de frente a cualquier tema que les toque en sus 30 años de ejercicio profesional, no digan Esto no lo vi en el profesorado, por lo tanto no puedo enseñarlo”, planteó el Directivo sobre el acto de formar a los formadores del futuro.

“Creo que la tecnología uno la puede ver como instrumento o la puede ver como un medio para potenciar el aprendizaje, no simplemente como algo ornamental que viene a la mesa”, destacó Gentile. Así como en su momento fue el pizarrón y la tiza, y hoy la IA: “Cada tecnología tiene un momento para ser invitada en estos 14 años de escolarización obligatoria. Creo que uno puede invitar a distintas tecnologías y siempre estuvieron ahí. El tema es cómo las invitamos a dialogar”.

Y agregó: “Una persona que haga uso eficiente de la inteligencia artificial, cada vez más diversificada, con herramientas más potentes, seguro va a ser un ciudadano que pueda ser ser más productivo, que pueda tener una potencia distinta versus alguien que no la use. Creo que eso es clave y creo que la escuela está llamada a poner estas herramientas a la mesa y al alcance de los estudiantes”.

La inteligencia artificial es presente, no futuro

Para Gentile aquel docente que asegura que la IA “va a cambiar todo” en potencial, “es alguien que está viendo una película en otro canal, porque digamos y voy a decirlo sin ninguna vuelta: si a un estudiante le pedimos una pregunta fáctica, lo más probable es que saque el celular y sin necesidad de recurrir al chat o alguna prima hermana le pregunta a Google o busca en Wikipedia y ya tiene la información”.

“Hay una oportunidad de repensar qué tipo de preguntas hacemos, cómo evaluamos, qué significa evaluar en el contexto de inteligencia artificial. Yo creo que todo ya cambió y que los que no quieren verlo digamos, o los que todavía tenemos dudas, estamos sintonizando en el canal equivocado”, aseguró.

Aprendizaje autónomo y metacognición

Con respecto a la nueva carrera de formación, Gentile planteó que “desde nuestra segunda clase de profesorado ya están en el frente en el rol docente. Si me escuchaste, yo hablé de cursantes y no de estudiantes. Nosotros lo que tenemos muy en claro es que ellos ya eligieron ser educadores. Entonces los tratamos como pares en algún sentido, pares en su formación inicial, pero pares al fin”.

Además de la bibliografía, estos futuros formadores son invitados a explorar y a armar sus propias “constelaciones de conocimientos”. “Entonces nosotros trabajamos con problemas de relevancia social y a partir de ahí, cómo las [Ciencias] Exactas y Naturales son tributarias para la toma de decisión ciudadana”, subrayó.

Oportunidades de educación

“La tecnología siempre estuvo ahí y está ahí en el aula. Creo que hay una infinidad de oportunidades para traerla a la mesa e incorporar en la formación docente”, reflexionó Gentile.

Y ejemplificó: “En la universidad se hizo una investigación sobre el uso de inteligencia artificial para el desarrollo de secuencias didácticas en la educación primaria y es un potenciador del trabajo del docente en lo cotidiano; con lo cual es una gran oportunidad para que los docentes puedan dedicarse, por ejemplo, a atender los problemas socioemocionales, hacer un dispositivo personalizado para acompañar a cada uno de los estudiantes que tienen”.

Sobre la IA, Gentile aseguró: “El desafío es cómo hacemos que todos, en lugar de verlo como algo a combatir, lo veamos como algo a integrar y a trabajar. Hay diferentes niveles de adopción, si bien hay mucha gente que dice que la usa y demás, no hay una formalización de eso en el espacio educativo”.